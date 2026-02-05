Nga sẵn sàng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran, khẳng định không vi phạm Hiệp ước NPT

Sự hiện diện của vật liệu này tại Cộng hòa Hồi giáo Iran không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào, bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh.

Moscow sẵn sàng tiếp nhận phần uranium làm giàu còn lại của Iran, bà Maria Zakharova cho biết.

“Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng các kho dự trữ nói trên thuộc về Iran. Sự hiện diện của chúng hoàn toàn không mâu thuẫn với các nghĩa vụ của Tehran theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”, bà Zakharova nhấn mạnh trong buổi họp báo hôm 4/2, theo tờ Kommersant.

Bà nói thêm rằng Tehran có đầy đủ quyền đối với số vật liệu này, bao gồm quyền quyết định có đưa chúng ra khỏi lãnh thổ Iran hay không và sẽ xuất khẩu tới đâu.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kiềm chế cuộc khủng hoảng giữa Tehran và Washington. Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai thêm các hệ thống phòng không tới các căn cứ trên khắp Trung Đông, bao gồm các tổ hợp Patriot và THAAD, đồng thời điều động một “hạm đội” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu tới biển Arab.

Cùng lúc, Washington phát tín hiệu rằng dù mối đe dọa hành động quân sự ngay lập tức đã giảm bớt, Mỹ vẫn duy trì năng lực đáp trả nếu cần thiết. Các yêu cầu cốt lõi của Mỹ bao gồm áp đặt giới hạn đối với hoạt động làm giàu uranium và hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn mang tính hòa bình.

Báo Al-Jarida của Kuwait hôm đầu tuần này đưa tin rằng khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ngay lập tức vào Tehran đã suy giảm, và ngoại giao đã có cơ hội mới sau các nỗ lực trung gian dồn dập – chủ yếu do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dắt, cùng với Qatar.

Moscow lần đầu đề xuất việc đưa uranium làm giàu ra khỏi Iran vào mùa hè năm ngoái, cho biết Nga có thể tiếp nhận và tái xử lý số vật liệu này, sau đó hoàn trả cho các cơ sở hạt nhân của Iran. Nga cũng đã thông báo đề xuất này tới Iran, Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Tuy nhiên, giới chức Iran khi đó không đưa ra phản hồi công khai dứt khoát.

Tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng hỗ trợ nhằm tránh leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo RT