Mỹ hoàn trả 500 triệu USD tiền dầu mỏ cho Venezuela sau thỏa thuận với Caracas

Mỹ xác nhận đã hoàn trả toàn bộ 500 triệu USD từ đợt bán dầu đầu tiên cho Venezuela sau thỏa thuận song phương.

Mỹ đã chuyển trả cho chính phủ Venezuela toàn bộ 500 triệu USD thu được từ đợt bán dầu mỏ đầu tiên theo một thỏa thuận đạt được giữa Caracas và Washington hồi tháng trước, một quan chức Mỹ cho biết hôm 3/2.

Khoản 200 triệu USD cuối cùng từ thương vụ này đã được gửi tới Venezuela, vị quan chức nói với hãng Axios với điều kiện giấu tên. Thỏa thuận được xúc tiến sau khi Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự của Mỹ vào ngày 3/1.

“Venezuela đã chính thức nhận đủ toàn bộ 500 triệu USD từ đợt bán dầu mỏ đầu tiên”, quan chức này cho biết.

Quan chức Mỹ nói thêm rằng số tiền sẽ được “giải ngân vì lợi ích của người dân Venezuela, theo quyết định của chính phủ Mỹ”.

Tuần trước, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết việc Mỹ tham gia vào thương vụ bán dầu của Venezuela chỉ là một biện pháp ngắn hạn nhằm ổn định đất nước, duy trì hoạt động của chính phủ và hỗ trợ người dân.

“Về bản chất, chúng tôi cho phép Venezuela sử dụng chính dầu mỏ của họ để tạo ra nguồn thu nhằm trả lương cho giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát và duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, để tránh nguy cơ sụp đổ mang tính hệ thống”, ông Rubio nói.

Theo quan chức Mỹ, số tiền này trước đó được giữ tại Qatar và được coi là một “tài khoản tạm thời, ngắn hạn nhằm bảo đảm Venezuela có đủ nguồn lực tài chính cần thiết để vận hành”.

Vị quan chức cũng cho biết mục tiêu dài hạn đối với các thương vụ bán dầu trong tương lai là chuyển nguồn thu “vào một quỹ đặt tại Mỹ và cho phép giải ngân cho bất kỳ nghĩa vụ hay khoản chi nào của chính phủ Venezuela hoặc các cơ quan, tổ chức trực thuộc, trên cơ sở những chỉ đạo phù hợp với các quy trình đã được thống nhất”.

Theo Reuters