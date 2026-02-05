Nhân vật phản diện trong Harry Potter trở thành "linh vật" may mắn tại Trung Quốc

Nhân vật phản diện Draco Malfoy trong Harry Potter bất ngờ được người Trung Quốc xem là biểu tượng mang phúc lành trước năm Ngọ, nhờ cách phiên âm tên trùng với lời chúc may mắn.

Khi năm Ngọ đang cận kề, một gương mặt không ai ngờ tới đã trở thành biểu tượng may mắn mới tại Trung Quốc: một nhân vật phản diện đến từ thế giới phù thủy của Harry Potter.

Draco Malfoy – đối thủ học đường đầy ngạo mạn của Harry Potter trong loạt tiểu thuyết ăn khách của J.K. Rowling – đang phủ sóng khắp các không gian trang trí trước thềm Tết Nguyên đán tại quốc gia này.

Sự may mắn này bắt nguồn từ chính cái tên: "Malfoy" khi phiên âm sang tiếng Quan Thoại là "Ma Er Fu". Trong đó, chữ "Ma" (马) nghĩa là "Ngựa", và chữ "Fu" (福) nghĩa là "Phúc". Khi đọc ghép lại, cụm từ này tạo ra âm hưởng như lời chúc "Ngựa mang phúc đến".

Các video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy người dân đang trang hoàng nhà cửa bằng những tấm liễn đỏ (hay còn gọi là fai chun hoặc chunlian) – một phong tục truyền thống mỗi dịp Xuân về. Tuy nhiên năm nay, bên cạnh những lời chúc sức khỏe và tài lộc quen thuộc, người ta còn thấy nụ cười đặc trưng của "gã bắt nạt" tóc vàng đến từ trường phù thủy Hogwarts.

Một trung tâm mua sắm ở miền trung tỉnh Hà Nam treo một tấm băng rôn điện tử hiển thị câu đối Tết Nguyên đán Trung Quốc với hình Malfoy ở trung tâm (trái), và ảnh Malfoy được một người dân treo trên máy tính cá nhân của mình. Ảnh: Xiaohongshu.

Năm Ngọ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 17/2, tiếp nối năm Tỵ – một linh vật vốn cũng rất “có duyên” với Malfoy, bởi rắn chính là biểu tượng của nhà Slytherin, nơi cậu thuộc về trong thế giới Harry Potter.

Thương hiệu Harry Potter từ lâu đã có sức ảnh hưởng khổng lồ tại Trung Quốc. Trả lời đài truyền hình trung ương CCTV, nhà xuất bản tại đây cho biết gần 10 triệu bản dịch đã được bán sạch ngay cả trước khi tập cuối cùng ra mắt vào năm 2007. Đến năm 2020, khi bản làm lại của phần phim đầu tiên được khởi chiếu, tác phẩm vẫn mang về 27,6 triệu USD doanh thu phòng vé, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.

Tom Felton, nam diễn viên thủ vai Malfoy suốt một thập kỷ, cũng đã bày tỏ sự thích thú trước màn "giao thoa văn hóa" hiếm thấy này. Anh chia sẻ lên Instagram cá nhân hình ảnh một tấm băng-rôn khổng lồ in hình nhân vật của mình trong trang phục phù thủy tại sảnh một trung tâm thương mại ở Trung Quốc.

Trên Douyin, một đoạn clip ghi lại cảnh dán liễn Malfoy lên tủ lạnh đã thu hút hơn 60.000 lượt yêu thích, kèm theo bình luận: "Đúng là thiên tài".

Nắm bắt trào lưu, nhiều người đã nhanh chóng thương mại hóa hình ảnh này trên các nền tảng thương mại điện tử. "Phúc đã tới rồi", một khách hàng viết trên Pinduoduo. Người khác lại nhắn gửi: "Năm 2026 tới, hãy mang vận may đến cho tôi nhé, cậu chủ nhỏ".

Theo CNN