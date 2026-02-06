MG "chơi lớn", hạ giá mẫu xe cỡ C xuống ngang xe cỡ B

Giảm sâu để đẩy xe đời cũ

Thị trường ô tô giai đoạn cận Tết tiếp tục sôi động khi nhiều đại lý tăng cường khuyến mại để đẩy nhanh tốc độ bán hàng. Không chỉ các mẫu xe đời cũ mới được "xả kho", một số sản phẩm ở nhóm gầm cao cũng ghi nhận mức giảm tiền mặt lớn nhằm kéo khách chốt đơn, đặc biệt với các lô xe sản xuất năm trước.

Sau RX5, HS cũng được đại lý MG giảm giá sâu để xả hàng tồn. Ảnh: MG.

Trong đó, MG HS là một trong những mẫu xe được giảm giá sâu nhất ở thời điểm hiện tại. Theo thông tin từ nhân viên bán hàng MG, HS bản LUX đang được giảm trực tiếp 164 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết.

Cụ thể, từ mức giá niêm yết 749 triệu đồng, MG HS LUX sau ưu đãi chỉ còn 585 triệu đồng. Mức giảm này được áp dụng cho xe số VIN 2024 (tức sản xuất năm 2024), nhóm xe được đại lý ưu tiên "dọn kho" trước mùa mua sắm cao điểm. Theo nhân viên bán hàng, HS sản xuất năm 2025 không được hưởng ưu đãi tương tự.

MG HS có tổng thể gọn gàng nhưng tạo cảm giác chắc chắn nhờ các mảng ốp và đường gân rõ nét. Ảnh: MG.

Trước HS, mẫu SUV khác của MG là RX5 cũng từng được đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá sâu. Theo ghi nhận, mức giảm lên tới 244 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống 585 triệu đồng. Tương tự HS, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng cho lô xe sản xuất năm 2024.

Giá thực tế ngang SUV hạng B

Với giá thực tế 585 triệu đồng, MG HS đang thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá niêm yết của nhiều mẫu SUV cỡ C phổ biến như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng) hay Ford Territory (762-896 triệu đồng).

Khoang lái HS với vô-lăng bọc da, màn hình trung tâm dạng nổi, hướng tới phong cách hiện đại. Ảnh: MG.

Thậm chí, mức giá này còn rẻ hơn một số mẫu SUV ở phân khúc thấp hơn như Kia Seltos (599-724 triệu đồng), Suzuki Fronx (520-649 triệu đồng) hoặc Hyundai Creta (640-740 triệu đồng). Chênh lệch giá lớn giúp HS trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng đặt nặng yếu tố kinh tế nhưng vẫn ưu tiên một mẫu SUV có không gian sử dụng rộng rãi.

Ở chiều ngược lại, việc các đại lý liên tục giảm sâu cho xe đời cũ vào thời điểm cuối năm cũng góp phần hình thành tâm lý chờ ưu đãi của người mua, khiến thị trường dễ rơi vào vòng lặp đợi giảm rồi mới chốt.

Trong bối cảnh đó, mức giá hấp dẫn có thể giúp MG HS thu hút sự chú ý trong ngắn hạn, song hiệu quả dài hạn vẫn phụ thuộc vào định giá sản phẩm, chính sách bán hàng ổn định và sức hút sản phẩm khi đặt cạnh các đối thủ đã có tệp khách hàng lớn.