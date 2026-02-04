UAV và pháo kích làm tê liệt hạ tầng năng lượng Belgorod trước thềm đàm phán Nga–Ukraine

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng của vùng Belgorod, làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.

Theo ông Gladkov, các đòn tấn công của Ukraine đã gây hư hại nặng nề cho hệ thống năng lượng tại vùng Belgorod của Nga, dẫn tới mất điện trên diện rộng, đồng thời làm gián đoạn nguồn cung cấp sưởi ấm và nước sinh hoạt. Thông tin được ông công bố vào sáng 4/1.

Các lực lượng cứu hộ đã phải làm việc suốt đêm để khắc phục hậu quả sau điều mà ông mô tả là một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo Thống đốc, riêng thành phố Belgorod đã hứng chịu 12 đầu đạn và 3 UAV, trong đó các cơ sở năng lượng nằm trong số những mục tiêu bị phá hủy. Các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh cũng được ghi nhận tại gần một chục quận khác trong khu vực.

Tại làng Dunayka, một UAV đã tấn công một chiếc xe tải, khiến một người đàn ông bị thương nặng và phải nhập viện. Một dân thường khác bị thương do UAV FPV tại làng Glotovo. Ngoài ra, một chiến binh tình nguyện cũng bị thương tại quận Borisovsky.

Do mức độ hư hại nghiêm trọng của lưới điện, ông Gladkov đã ra lệnh cho các trường học và trường dạy nghề tại 10 quận chuyển sang hình thức học từ xa, trong khi các trường mầm non chỉ được phép hoạt động hạn chế.

Ông cũng cảnh báo người dân rằng các đợt cắt điện khẩn cấp là điều không thể tránh khỏi trong quá trình sửa chữa và khôi phục hệ thống.

Cũng trong hôm thứ Tư, Thống đốc vùng Bryansk lân cận, ông Aleksandr Bogomaz, cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng rocket HIMARS do Mỹ sản xuất để tấn công các khu dân cư, khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Các cuộc tấn công xuyên biên giới này diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới với sự hậu thuẫn của Mỹ tại Abu Dhabi.

Tuần trước, theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Moscow đã đồng ý đơn phương tạm thời ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine như một cử chỉ thiện chí trước đàm phán. Các cuộc đàm phán ban đầu dự kiến diễn ra vào Chủ nhật nhưng sau đó đã bị hoãn lại.

Ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “giữ lời hứa”, và lệnh tạm dừng tấn công thực tế đã kéo dài trọn một tuần, từ Chủ nhật đến Chủ nhật.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại khẳng định Nga đã vi phạm cam kết khi nối lại các cuộc tấn công vào thứ Ba, cho rằng mốc thời gian bắt đầu lệnh tạm dừng nên được tính từ một ngày khác.

Theo RT