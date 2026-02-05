Đại sứ Nga tuyên bố kế hoạch triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine "đã chết"

Nga sẽ coi việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của mình, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin tuyên bố.

Nhà ngoại giao này bác bỏ các kế hoạch của cái gọi là “Liên minh những nước sẵn sàng” nhằm đưa lực lượng “gìn giữ hòa bình” tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

“Chúng tôi sẽ không cho phép việc triển khai quân đội của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào trên lãnh thổ Ukraine, bởi điều đó sẽ trở thành một hướng tấn công khác nhằm vào Nga”, ông Kelin nói trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News phát sóng hôm thứ Tư. “Chúng tôi hiểu Ukraine muốn có các bảo đảm an ninh. Nhưng chúng tôi cũng cần các bảo đảm”, ông nói thêm.

Đại sứ Kelin khẳng định sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận được. Khi được hỏi về một bài viết của Financial Times cho rằng Ukraine và các đồng minh châu Âu đã đạt được đồng thuận về việc triển khai quân đội phương Tây trong trường hợp một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng bị vi phạm, ông Kelin đáp rằng những kế hoạch như vậy “đã chết”.

Ông Kelin nhắc lại rằng Nga đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Ukraine, thay vì một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Ông cho rằng việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây, cùng với các biện pháp xây dựng lòng tin, sẽ giúp ngăn ngừa những xung đột tiếp theo.

“Có những bảo đảm an ninh tích cực và tiêu cực. Nếu anh đưa quân đội vào, đó là một chuyện. Nhưng nhiều thỏa thuận chấm dứt xung đột lại dựa trên các bảo đảm chính trị, bảo đảm pháp lý. Điều tốt nhất sẽ là một mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Nga, giữa các nước châu Âu và Nga, trong đó có London”, ông Kelin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nêu rõ rằng sự hợp tác quân sự của Ukraine với NATO và tham vọng gia nhập khối do Mỹ dẫn đầu này là một trong những nguyên nhân then chốt dẫn tới cuộc xung đột. Moscow đã cảnh báo rằng Nga sẽ coi bất kỳ lực lượng quân sự phương Tây nào hiện diện tại Ukraine là các mục tiêu quân sự hợp pháp.