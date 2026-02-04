NATO tuyên bố sẽ điều quân tới Ukraine sau chiến tranh, Nga cảnh báo vượt “lằn ranh đỏ”

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh sẽ triển khai quân đội tới Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Nga khẳng định đây là “lằn ranh đỏ”, có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp NATO – Nga.

Nga khẳng định việc triển khai lực lượng quân sự phương Tây tới Ukraine là “điều không thể chấp nhận” và sẽ phá vỡ mọi tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các quốc gia thành viên NATO sẽ triển khai binh sĩ tới Ukraine sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Moscow từ lâu đã cảnh báo rằng việc đưa quân đội phương Tây vào Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang và có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Tuy vậy, các đồng minh châu Âu của Kiev vẫn liên tục vận động cho kế hoạch này, coi đó là một hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Một số đồng minh châu Âu đã tuyên bố sẽ triển khai quân tới Ukraine sau khi đạt được một thỏa thuận”, Tổng thư ký NATO nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine hôm 3/2. “Binh sĩ trên bộ, máy bay trên không, tàu chiến trên Biển Đen. Mỹ sẽ là lực lượng bảo chứng phía sau”.

Trong thời gian chờ đợi, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn đang “hỗ trợ, trang bị và huấn luyện Lực lượng Vũ trang Ukraine”, đồng thời chuyển giao cho Kiev “lượng lớn trang bị quân sự quan trọng trị giá hàng tỷ USD”, ông Rutte cho biết.

Nga từ lâu đã cảnh báo sẽ coi mọi binh sĩ NATO được triển khai tới Ukraine là mục tiêu hợp pháp để tấn công.

“Việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, cơ sở, kho tàng và hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi và sẽ bị xem là sự can thiệp từ bên ngoài, đe dọa trực tiếp tới an ninh của Nga”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với báo giới hôm đầu tuần.

Moscow nhiều lần khẳng định cuộc xung đột hiện nay thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO nhằm vào Nga, được tiến hành bằng vũ khí phương Tây và nhân lực Ukraine. Theo lập trường của Nga, tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, cùng với việc liên minh này mở rộng về phía biên giới Nga, là những nguyên nhân cốt lõi dẫn tới cuộc xung đột.

Một trong những yêu cầu then chốt của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình là Ukraine phải chấp nhận vị thế trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Moscow nhấn mạnh họ sẵn sàng tiếp tục theo đuổi mục tiêu này bằng biện pháp quân sự nếu Kiev từ chối nhượng bộ.

Theo RT