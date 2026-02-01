Ukraine công bố hình ảnh lính Nga trong trang phục "chim cánh cụt" kỳ lạ

Binh sĩ Nga thử nghiệm bộ đồ ngụy trang mùa đông mới giữa chiến trường Ukraine nhưng nhanh chóng bị UAV và cảm biến hiện đại phát hiện.

Theo phía Ukraine, binh sĩ Nga đang thử nghiệm một loại trang phục ngụy trang mùa đông mới, được binh sĩ Ukraine đặt biệt danh là “Chim cánh cụt”. Thông tin lần đầu được đưa ra hôm 29/1, khi lực lượng Ukraine cho biết họ đã vô hiệu hóa 2 binh sĩ Nga mặc bộ đồ này bằng máy bay không người lái.

Theo nhận diện của Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 120 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, binh sĩ Nga dường như đang thử nghiệm loại trang bị mới này trong điều kiện tác chiến thực tế. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu cho thấy cuộc thử nghiệm đang diễn ra không mấy suôn sẻ.

Từ các đoạn video do phía Ukraine công bố, những bộ đồ ngụy trang mới trông khá cồng kềnh, chủ yếu có màu trắng với các đốm đen, kèm theo một chiếc mũ trùm kỳ lạ giống như mỏ chim, thoạt nhìn gợi liên tưởng đến đầu của một con chim cánh cụt.

Về mặt ý tưởng, cũng như hầu hết các trang phục ngụy trang khác, thiết kế này nhằm phá vỡ đường nét cơ thể con người trong các không gian trống trải như bãi tuyết. Ở khía cạnh này, nó khá giống với trang phục ghillie của lính bắn tỉa, nhưng được thiết kế riêng cho môi trường mùa đông.

Mục tiêu rõ ràng của bộ đồ là giảm khả năng bị mắt thường phát hiện – đúng với bản chất của ngụy trang, miễn là nó phù hợp với địa hình nơi người mặc hoạt động.

Tuy nhiên, chiến trường hiện đại, như tại Ukraine, đã thay đổi rất nhiều so với thời Chiến tranh Lạnh. Lực lượng Ukraine, trong đó có Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 120, đang truy lùng đối phương bằng những phương tiện trinh sát rất tinh vi.

Các phương tiện này bao gồm UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), camera ảnh nhiệt và các hệ thống phát hiện chuyển động – không chỉ đơn thuần dựa trên màu sắc hay hình dạng. Chính vì vậy, loại ngụy trang thử nghiệm của Nga dường như gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ những binh sĩ mặc nó.

Kích thước quá khổ của bộ đồ có thể khiến mắt người bị đánh lừa ở khoảng cách xa, nhưng trong những không gian rộng mở như cánh đồng tuyết, bất kỳ vật thể nào trông “khác thường” đều dễ dàng bị chú ý.

Đặc biệt là khi vật thể đó di chuyển một cách kỳ quặc. Trong trường hợp này, bộ đồ tỏ ra khá bất tiện, buộc người mặc phải di chuyển theo kiểu lạch bạch giống chim cánh cụt.

Điều này khiến binh sĩ phải thực hiện những động tác phóng đại, vụng về để giữ thăng bằng. Hệ quả là họ di chuyển chậm hơn và trở nên dễ đoán hơn, khiến việc theo dõi và khóa mục tiêu trên chiến trường trở nên đơn giản.

Thay vì che giấu binh sĩ, những bộ đồ mới này dường như lại khiến họ nổi bật hơn, biến họ thành mục tiêu lý tưởng cho các UAV FPV của Ukraine.

Bộ đồ “Chim cánh cụt” cũng có vẻ chỉ là nỗ lực mới nhất trong chuỗi các thử nghiệm trang bị của Nga được đưa thẳng ra chiến trường mà không trải qua quá trình thử nghiệm hay tinh chỉnh kéo dài.

Theo United24 Media, trước đó binh sĩ Ukraine từng phát hiện quân Nga mặc một loại “bộ đồ con nhộng” cho cá nhân, vừa là trang phục vừa là nơi trú ẩn tạm thời. Giống như bộ đồ “Chim cánh cụt”, những thiết kế này cũng tỏ ra kém hiệu quả trong việc bảo vệ binh sĩ Nga trước các mối đe dọa của chiến tranh hiện đại dựa trên UAV.

Theo IE