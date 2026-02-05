Thấy gì từ việc ACV tăng tốc rót vốn mạnh vào dự án sân bay Long Thành?

Trong năm 2025, ACV rót thêm 21.402 tỷ đồng vào dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Điều gì thúc đẩy tốc độ giải ngân của ACV và tác động ra sao tới tiến độ dự án?

Dồn toàn lực vào sân bay Long Thành

Tính đến cuối năm 2025, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) rót 34.189 tỷ đồng vào đầu tư, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành), gấp gần 2,7 lần so với đầu năm.

Ghi nhận trên báo cáo tài chính, ACV bắt đầu rót tiền vào xây dựng sân bay Long Thành từ năm 2017 với hơn 12 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, số tiền này tăng lên hơn 18 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Giai đoạn 2019 – 2021, mỗi năm ACV rót hơn trăm tỷ đồng vào dự án, đạt hơn 700 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Sau đó 1 năm (2022), tổng chi phí đầu tư, xây dựng sân bay Long Thành vượt 2.800 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, số tiền rót vào dự án đã cán mốc 12.746 tỷ đồng và trong vòng 1 năm tăng thêm 21.402 tỷ đồng (cuối năm 2025 ghi nhận 34.189 tỷ đồng).

Hiện tại, sân bay Long Thành là một trong những dự án trọng điểm của ACV. Như vào cuối năm ngoái, dự án này chiếm 96% chi phí xây dựng dở dang của công ty (35.423 tỷ đồng), trong khi các dự án khác chỉ chiếm số tiền đầu tư khá ít.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2025, ACV rót vào xây dựng Nhà ga hàng hóa – Cảng hàng không quốc tế Cát Bi với 294 tỷ đồng, Hệ thống radar thời tiết công nghệ Doppler tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (113 tỷ đồng), Tân Sơn Nhất (111 tỷ đồng), Đà Nẵng (74 tỷ đồng)…

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Lý do ACV tăng tốc rót vốn mạnh vào dự án

Việc ACV liên tục đổ tiền vào xây dựng Sân bay Long Thành trong năm 2025 là điều dễ hiểu, khi dự án đang gấp rút về đích. Ở giai đoạn 1, công ty được giao làm chủ đầu tư 2 đường băng và nhà ga, trong đó có nhiều gói thầu quan trọng và tiêu tốn khá nhiều ngân sách.

Cụ thể, Gói thầu 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất dự án với giá trị khoảng 27.813 tỷ đồng và 338,849 triệu USD.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Vietur gồm 10 nhà thầu thành viên, đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC (ICTAS) - nhà thầu xây dựng Top 3 của Thổ Nhĩ Kỳ. Vinaconex cũng có mặt trong liên danh này, cùng với những cái tên quen thuộc khác như CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons, CTCP Đầu tư Xây dựng SOL E&C, Tổng Công ty Xây dựng Số 1, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP Kết cấu Thép ATAD, CTCP Hawee Cơ điện.

Tiếp theo là Gói thầu 4.7 có giá trị 6.368 tỷ đồng, gồm thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các hạng mục khác thuộc Dự án thành phần 3 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đơn vị trúng gói thầu này là liên danh ACC đứng đầu bởi Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC, gồm các thành viên: Tổng CTCP Xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Cienco4 và CTCP Xây dựng Công trình Hàng không Sáu Bốn Bảy.

Bên cạnh đó là Gói thầu số 4.8 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không thuộc dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án sân bay Long Thành. Giá trúng thầu là 11.067 tỷ đồng (giá dự toán 11.440 tỷ đồng).

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng số 1, CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu, CTCP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin, CTCP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, CTCP Xây lắp 368.

Cập nhật về dự án, Bộ Xây dựng cuối tháng 1 cho biết tại dự án thành phần 3 – nhóm công trình thiết yếu và quan trọng nhất của toàn bộ Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đến nay đã hoàn thành 3/15 gói thầu. Trong 12 gói thầu còn lại đang triển khai, có 10 gói được đánh giá có thể bảo đảm tiến độ hoàn thành để đưa vào khai thác trong tháng 6/2026.

Báo cáo cập nhật mới nhất cho thấy giá trị khối lượng thi công của gói thầu 5.10 (gói thầu lớn nhất dự án) đạt khoảng 79%, tăng mạnh so với mức 64,1% của kỳ báo cáo đầu tháng 12/2025. Điều này phần nào lý giải cho việc ACV tăng tốc rót vốn mạnh vào dự án Sân bay Long Thành trong năm 2025.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2026, trong chuyến kiểm tra thực tế thi công dự án của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV cho biết toàn bộ các gói thầu của dự án đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15 nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3 ngàn thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công.

Cũng tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các hạng mục của dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.