Nga cáo buộc Mỹ đang "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba

Nga chỉ trích Mỹ tăng trừng phạt Cuba thông qua áp thuế với các nước bán dầu cho Havana. Moscow cảnh báo biện pháp đơn phương có thể gây khủng hoảng nhân đạo.

Nga phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương, bao gồm cả chiến lược “gây sức ép tối đa” của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

Nga lên án các nỗ lực mới của Mỹ nhằm “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba, bà Zakharova phát biểu trong hôm 31/1. Bình luận này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường gây sức ép lên nguồn cung nhiên liệu của hòn đảo.

Hôm 29/1 vừa qua, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp viện dẫn tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm tạo cơ sở áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia bán dầu cho Cuba. Động thái này nhằm củng cố lệnh cấm vận đối với Havana, vốn đã tồn tại từ những năm 1960. Động thái cũng diễn ra sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro – quốc gia từng là nguồn cung dầu chủ yếu cho Cuba.

Theo các báo cáo, sắc lệnh của ông Trump cho phép xem xét áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu thô và sản phẩm dầu cho Cuba, với mục tiêu gia tăng sức ép kinh tế đối với Havana.

Trong tuyên bố hôm thứ Bảy, bà Zakharova cho rằng động thái siết chặt này là hành vi cưỡng ép phi pháp đối với một quốc gia có chủ quyền, nằm ngoài khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

“Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự tái diễn triệt để chiến lược gây sức ép tối đa của Washington đối với ‘Hòn đảo Tự do’, nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của nước này”, bà Zakharova nói.

Bà nhắc lại lập trường lâu nay của Moscow phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không được Liên Hợp Quốc phê chuẩn, đồng thời khẳng định Cuba có thể vượt qua những khó khăn kinh tế.

Đáp lại các động thái từ Washington, Havana tuyên bố tình trạng “khẩn cấp quốc tế”. Chính phủ Cuba cho rằng chiến dịch gây sức ép của ông Trump là “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng”, đồng thời cáo buộc chiến dịch này bắt nguồn từ “cánh hữu tân phát xít chống Cuba tại Mỹ”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo việc Mỹ áp thuế với các quốc gia xuất khẩu dầu sang Cuba có thể kích hoạt khủng hoảng nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh Mexico sẽ tìm kiếm các kênh ngoại giao để thể hiện sự đoàn kết với Cuba. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu cho Cuba đang suy giảm sau khi các lô dầu từ Mexico bị gián đoạn.

Trong khi căng thẳng leo thang, ông Trump cho rằng Cuba có thể sụp đổ “trong thời gian khá ngắn”. Một báo cáo dẫn dữ liệu ngành dầu khí cho thấy Cuba có thể chỉ còn đủ dầu sử dụng trong khoảng 15–20 ngày ở mức nhu cầu hiện tại sau khi nguồn cung bị thu hẹp.

