Bill Gates phủ nhận liên quan vụ bê bối tỷ phú ấu dâm Epstein, đưa ra lời xin lỗi

Bill Gates phủ nhận cáo buộc, nói rõ về mối quan hệ với Epstein và cảm xúc về các tài liệu gây tranh cãi, đồng thời xin lỗi vì sai lầm trong quá khứ.

Tỷ phú Bill Gates lần đầu phản hồi các cáo buộc mới liên quan đến vụ bê bối tỉ phú ấu dâm đã chết Jeffrey Epstein: “Email là giả, tôi chưa từng lên đảo, và tôi rất hối hận vì đã quen biết ông ta”.

Theo tin của The Daily Beast và kênh ABC, trong loạt tài liệu mới nhất do Bộ Tư pháp Mỹ công bố liên quan đến vụ án của cố tỷ phú Jeffrey Epstein, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates bị tiết lộ từng ngoại tình trong thời kỳ đang trong cuộc hôn nhân với bà Melinda và bị cáo buộc mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Trước những thông tin này, ngày 4/2 (giờ địa phương), Bill Gates đã lần đầu tiên lên tiếng trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Australia, phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

The Daily Beast cho biết, trong hơn 3 triệu trang tài liệu về vụ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1, có một bản nháp email do chính Epstein tự gửi cho mình vào tháng 7/2013. Email này dường như cho thấy Bill Gates từng “van xin” Epstein xóa thông tin nói rằng ông đã nhiễm bệnh lây qua đường tình dục do quan hệ với một cô gái người Nga, đồng thời còn ám chỉ Gates tìm cách bí mật cho người vợ khi đó uống kháng sinh.

Hồ sơ vụ bê bối cố tỷ phú Epstein đang làm rúng động giới quyền quý Mỹ và phương Tây. Ảnh: Politico.

Bài báo của The Daily Beast cho biết, Bill Gates đã “bác bỏ hoàn toàn” những nội dung trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất. Ông nói rằng mình quen Epstein từ năm 2011 và trong hơn ba năm sau đó đã nhiều lần ăn tối cùng ông ta.

“Ông ta (Epstein) luôn nhấn mạnh rằng mình quen biết nhiều người giàu có và tuyên bố có thể thuyết phục họ quyên góp cho sự nghiệp y tế toàn cầu”, Gates nói. “Nhìn lại thì con đường đó rõ ràng đã không đi đến đâu. Trước đây tôi đã nói nhiều lần, và giờ xin nói lại: việc qua lại với ông ta là một sai lầm ngu ngốc. Tôi là một trong rất nhiều người rất hối hận vì đã quen biết Epstein”.

Khi được hỏi liệu những cáo buộc dung tục mới nhất về ông xuất hiện trên truyền thông có đúng sự thật hay không, Bill Gates trả lời: “Không!”. Ông nói: “Rõ ràng là Jeffrey (Epstein) đã tự viết cho mình một email. Email đó chưa bao giờ được gửi đi. Nói thẳng ra, đó là một email giả. Tôi không biết lúc đó ông ta nghĩ gì, có phải muốn tấn công tôi theo cách nào đó không. Điều này khiến tôi càng hối hận về từng phút từng giây từng qua lại với ông ta, và tôi xin lỗi vì điều đó”.

Ảnh chụp một cuộc gặp gỡ giữa Bill Gates và Epstein. Ảnh: DOJ.

Khi phóng viên truy vấn rằng một số thông tin khác trong hồ sơ Epstein đã được xác thực, và đặt câu hỏi “vì sao ông ta lại làm vậy, sao lại nói về ông như thế?”, Bill Gates trả lời: “Sự thật là tôi chỉ tham dự vài bữa tiệc tối, chưa từng lên đảo, và chưa từng gặp bất kỳ phụ nữ nào ở đó. Vì vậy, khi ngày càng nhiều thông tin được công bố, mọi chuyện sẽ ngày càng rõ ràng. Dù việc qua lại đó là một sai lầm, nhưng tôi tuyệt đối không liên quan đến những hành vi như vậy”.

Ngày 4/2, Bill Gates đã trả lời phỏng vấn Đài Channel 9 của Australia. Khi được hỏi liệu ông có còn bị vụ Epstein ám ảnh và có cảm thấy “chán nản” vì điều đó hay không, Gates nói: “Cũng không hẳn. Công chúng có quyền đặt ra tiêu chuẩn rất cao đối với những người thành công như tôi. Khi các tài liệu này được công bố, việc chúng bị soi xét kỹ lưỡng là điều tất nhiên”.

Một đại diện của Quỹ Bill & Melinda Gates tuyên bố: “Những cáo buộc này - xuất phát từ miệng của một kẻ lừa đảo đã được chứng thực và mang lòng oán hận - hoàn toàn hoang đường và không có bất kỳ cơ sở sự thật nào. Những tài liệu này chỉ cho thấy một điều duy nhất: Epstein đã cảm thấy thất vọng vì không thể duy trì mối quan hệ lâu dài với ông Gates, và vì thế đã sử dụng những thủ đoạn cực đoan nhằm gài bẫy và bôi nhọ ông ấy”.

Hai tỷ phú Bill Gates (trái) và Epstein (giữa) trong một cuộc giao lưu. Ảnh: DOJ.

Theo nội dung được nêu, thời điểm email được viết trùng với giai đoạn không lâu sau khi một kế hoạch do Epstein thúc đẩy nhằm kết nối Quỹ Gates với ngân hàng JPMorgan thất bại. Kế hoạch này vốn được kỳ vọng sẽ mang lại cho Epstein nguồn lợi nhuận lớn, nhưng cuối cùng đã không thành.

Trong email được viết theo phong cách nhật ký cá nhân, Epstein tuyên bố rằng ông ta từng giúp Gates có được thuốc men “để xử lý hậu quả sau khi quan hệ tình dục với một cô gái người Nga”, đồng thời nói rằng mình đã sắp xếp các cuộc gặp bí mật giữa Gates và những phụ nữ đã có chồng.

Trong một email khác, Epstein cáo buộc Gates đã “phớt lờ và ruồng bỏ tình bạn được xây dựng trong suốt sáu năm qua”, cho rằng Gates đã hy sinh Epstein để bảo vệ danh tiếng cá nhân. Epstein cũng tuyên bố rằng Gates từng yêu cầu ông ta cung cấp kháng sinh để có thể “lén cho” người vợ khi đó là Melinda uống.

Vợ chồng Melinda-Bill Gates từng có 27 năm hôn nhân hạnh phúc và luôn sát cánh bên nhau trong sự nghiệp từ thiện. Ảnh: Sina.

Theo các hãng truyền thông Mỹ, hôm 3/2, bà Melinda Gates, vợ cũ của Bill Gates, đã lần đầu lên tiếng sau khi các thông tin liên quan đến chồng cũ bị phanh phui. Bà cho biết khi nhìn thấy tên Bill Gates trong những tài liệu mới công bố về Epstein, bà cảm thấy “một nỗi đau buồn không thể chịu đựng nổi”. Bà cũng nhấn mạnh rằng việc xuất hiện trong hồ sơ Epstein là điều mà Bill Gates “phải đưa ra lời giải thích”.

Bà Melinda và ông Bill Gates ly hôn năm 2021, sau 27 năm chung sống. Theo truyền thông Mỹ, trước khi hai người ly thân, bà đã rất không hài lòng về mối liên hệ của Bill Gates với Epstein.

Theo Sina, Creaders