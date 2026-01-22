Jeff Bezos thách thức thế thống trị không gian của Elon Musk với mạng lưới 5.408 vệ tinh

Tỷ phú Jeff Bezos dường như không còn hài lòng với việc chỉ giao hàng hay đưa người nổi tiếng bay lên rìa không gian. Công ty tên lửa của ông, Blue Origin, giờ đây đã nhắm tới mục tiêu Internet toàn cầu.

Hôm 21/1 theo giờ Mỹ, Blue Origin công bố TeraWave, một mạng lưới liên lạc gồm hơn 5.400 vệ tinh. Dự kiến phóng vào cuối năm 2027, dịch vụ này hướng tới cung cấp Internet trên phạm vi toàn cầu, với trọng tâm đặc biệt là nhu cầu dữ liệu dung lượng lớn.

“TeraWave giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng đang tìm kiếm băng thông cao hơn, tốc độ tải lên/tải xuống đối xứng, độ dự phòng lớn hơn và khả năng mở rộng nhanh”, Blue Origin cho biết trong thông cáo báo chí.

Tham vọng mới của Blue Origin

Kế hoạch triển khai hàng nghìn vệ tinh của Blue Origin là tham vọng, nhưng vẫn nhỏ hơn đáng kể so với “dấu chân” khổng lồ mà Starlink – công ty dẫn đầu thị trường – đã thiết lập trên quỹ đạo.

Hai hệ thống này cũng nhắm tới các nhóm khách hàng khác nhau. TeraWave hướng tới phân khúc cao cấp: các trung tâm dữ liệu, cơ quan an ninh quốc gia và các tập đoàn toàn cầu. Trong khi đó, Starlink thuộc SpaceX cung cấp Internet cho người dùng phổ thông.

TeraWave được giới thiệu là một mạng liên lạc vệ tinh được thiết kế để cung cấp tốc độ dữ liệu đối xứng lên tới 6 Tbps ở bất kỳ đâu trên Trái Đất. Mạng lưới này sẽ phục vụ hàng chục nghìn khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và chính phủ – những bên cần kết nối ổn định cho các nhiệm vụ quan trọng…

TeraWave dự kiến chia đội vệ tinh thành 5.280 vệ tinh quỹ đạo thấp và 128 vệ tinh “xương sống” dung lượng cao ở quỹ đạo trung bình (MEO), qua đó vừa đảm bảo phủ sóng toàn cầu vừa tạo thông lượng dữ liệu cực lớn.

Blue Origin tuyên bố các vệ tinh đặt ở quỹ đạo trung bình có thể đạt tốc độ 6 terabit/giây, nhanh hơn rất nhiều so với mức hàng trăm megabit mà các mạng vệ tinh hàng đầu hiện nay cung cấp.

Nhờ nằm ở vị trí quan sát cao hơn, các vệ tinh MEO có thể bao quát nhiều khu vực của Trái Đất cùng lúc, đóng vai trò như một “cầu nối quỹ đạo” tốc độ cao, truyền dữ liệu bằng các tia laser quang học.

Blue Origin cho biết các vệ tinh quỹ đạo thấp sẽ dùng sóng vô tuyến để đạt tốc độ 144 Gbps.

Thông cáo nêu rõ: “Thiết kế đa quỹ đạo này cho phép tạo ra các liên kết siêu thông lượng giữa các trung tâm toàn cầu và kết nối người dùng đa gigabit phân tán, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, nông thôn và ngoại ô, nơi việc triển khai nhiều tuyến cáp quang khác nhau vừa tốn kém, vừa khó khả thi về mặt kỹ thuật hoặc triển khai quá chậm”.

Cuộc đua “chòm sao Internet” trên quỹ đạo

Gần đây, Blue Origin đã chứng minh họ cuối cùng cũng có thể bước vào “sân chơi lớn” của công nghệ tên lửa.

Tháng 11 năm ngoái, tầng đẩy New Glenn đã hạ cánh thành công xuống một sà lan nổi trên Đại Tây Dương. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Trước đó, chỉ có SpaceX mới làm chủ được nghệ thuật hạ cánh tên lửa đẩy cấp quỹ đạo ngoài biển.

Trước đó, tháng 4 năm ngoái, Blue Origin hứng chịu phản ứng tiêu cực trong dư luận sau khi đưa một phi hành đoàn toàn nữ gồm các ngôi sao nổi tiếng như Lauren Sánchez, Katy Perry và Gayle King bay trong chuyến đi ngắn 11 phút lên rìa không gian. Các chỉ trích gọi chuyến bay này là “thiếu tinh tế”, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thắt chặt.

Trong lúc Blue Origin chuẩn bị ra mắt, quỹ đạo Trái Đất đã ngày càng chật chội với các “siêu chòm sao” vệ tinh cạnh tranh.

Starlink của tỷ phú Elon Musk đang dẫn đầu với hơn 9.500 vệ tinh đang hoạt động và kế hoạch gần như tăng gấp đôi con số này.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng tốc với các mạng lưới do nhà nước hậu thuẫn gồm Guowang và Qianfan, cả hai đều được thiết kế để về lâu dài vượt mốc 13.000 vệ tinh.

Không chịu kém cạnh, Amazon cũng đang triển khai mạng vệ tinh riêng gồm 3.200 vệ tinh – hiện đã đổi tên thành Amazon Leo – và giống như Starlink, hướng tới cung cấp Internet tốc độ cao trực tiếp cho các hộ gia đình trên toàn thế giới.

Số lượng chòm sao vệ tinh ngày càng gia tăng cũng được coi là một mối đe dọa lớn đối với thiên văn học mặt đất. Chúng tạo ra các vệt sáng “kéo dài” có thể làm hỏng ảnh phơi sáng dài từ các kính thiên văn mặt đất lẫn các đài quan sát không gian như Hubble.

Nếu con số này tiếp tục tăng, nó có thể che khuất các thiên hà ở xa và thậm chí khiến việc phát hiện các tiểu hành tinh có nguy cơ đe dọa Trái Đất trở nên khó khăn hơn.

Theo IE