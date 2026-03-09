Vì sao con trai ông Trần Đình Long bất ngờ đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG?

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, ông Trần Vũ Minh - con trai ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát đã đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG.

Mục đích giao dịch là tăng sở hữu cổ phiếu, thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 12/3 đến 10/4.

Cổ phiếu HPG giảm kịch sàn trong phiên 9/3. Nguồn: Trading View.

Trước giao dịch, ông Minh sở hữu hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương hơn 2,2% vốn của Hòa Phát. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Minh sẽ tăng lên 226 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2,9% vốn.

Ông Minh hiện là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đại Phong, tổ chức đang sở hữu hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 0,047% vốn.

Theo thông tin công bố, tổng số cổ phiếu ông Minh và các bên liên quan nắm giữ trước khi giao dịch là 2,6 tỷ cổ phiếu, tương đương hơn 35% vốn Hòa Phát. Nếu quá trình mua diễn ra thành công, số lượng cổ phiếu sẽ tăng lên 2,7 tỷ cổ phiếu, tương đương hơn 35% vốn điều lệ.

Hiện tại, ông Trần Đình Long đang sở hữu 1,9 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,7% vốn. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) nắm giữ 528 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,8% vốn.

Kết phiên 9/3, cổ phiếu HPG giảm kịch sàn, dừng tại mốc 25.350 đồng/đơn vị, tương đương với giá trị vốn hoá khoảng 194.500 tỷ đồng.