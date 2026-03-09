Iran rộng cỡ nào: So sánh với Mỹ và Israel khiến nhiều người bất ngờ

Iran có diện tích gần tương đương bang Alaska của Mỹ, lớn gấp khoảng 2,5 lần Texas và chiếm khoảng 1/6 tổng diện tích lãnh thổ của nước Mỹ.

Diện tích Iran lớn thứ 17 trên thế giới, bằng khoảng 1/6 diện tích của Mỹ. Ảnh: AJ.

Mỹ và Israel đang tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào Iran kể từ hôm 28/2. Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào Israel cùng một số quốc gia vùng Vịnh, gây ra nhiều thương vong.

Theo các cuộc thăm dò gần đây, chỉ khoảng 1/4 người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Mức ủng hộ trong những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa cao hơn nhưng vẫn không áp đảo: 55% nói rằng họ ủng hộ các cuộc tấn công, 13% phản đối và 32% chưa chắc chắn.

Trong khi đó, khoảng 74% cử tri thuộc đảng Dân chủ phản đối các cuộc tấn công, chỉ 7% ủng hộ và 19% chưa có ý kiến.

Iran rộng lớn đến mức nào?

Iran là quốc gia lớn thứ 17 trên thế giới về diện tích, đứng ngay sau Sudan và Libya. Tổng diện tích của nước này khoảng 1,65 triệu km² (636.000 dặm vuông).

Để dễ hình dung, Iran có diện tích khoảng bằng 1/6 nước Mỹ, khoảng 1/5 Australia, bằng khoảng 1/2 Ấn Độ, lớn gấp khoảng 4 lần Iraq và lớn hơn khoảng 80 lần Israel.

Iran nằm ở Tây Á và có đường biên giới trên bộ với 7 quốc gia, trong đó dài nhất là với Iraq, tiếp theo là Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia.

Iran có diện tích lớn thứ 17 trên thế giới. Ảnh: AJ.

Iran lớn thế nào so với 50 bang của Mỹ?

Iran gần tương đương với bang lớn nhất của Mỹ là Alaska và có diện tích hơn gấp đôi bang Texas. Để có tổng diện tích tương đương Iran, cần cộng diện tích của các bang Texas, California, Montana và Illinois.

Nếu đặt bản đồ Iran chồng lên bờ Đông nước Mỹ, lãnh thổ của nước này sẽ bao trùm gần như toàn bộ khu vực từ Maine xuống tới Florida.

So sánh diện tích Iran với các bang của Mỹ. Ảnh: AJ.

Iran qua những con số

Với khoảng 92 triệu dân, dân số Iran tương đương khoảng 1/4 trong tổng số gần 350 triệu dân của Mỹ.

Phần lớn dân cư sống ở nửa phía tây của Iran, nơi có các dãy núi hiểm trở, thung lũng màu mỡ và lưu vực sông giúp duy trì đời sống dân cư.

Quốc gia này giàu tài nguyên dầu khí, hiện là nước sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới và là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ 3.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran đạt khoảng 375 tỷ USD, đứng thứ 43 toàn cầu, với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 9,2%.

Những con số thống kê về Iran. Ảnh: AJ.

Ở phía bắc, các khu vực có độ cao lớn thường trải qua mùa đông dài và rất lạnh. Càng đi về phía nam và phía đông, khí hậu thay đổi rõ rệt. Các tỉnh miền Trung và miền Nam Iran thường phải chịu cái nóng mùa hè khắc nghiệt.

Thành phố Ahvaz ở tây nam từng ghi nhận nhiệt độ vượt quá 50°C (122°F), thuộc mức cao nhất từng được đo trên Trái đất.

Cao nguyên rộng lớn ở trung tâm Iran có đặc điểm tương tự các vùng khô hạn của bang Arizona hoặc nội địa California, với mật độ dân cư thưa thớt và khí hậu sa mạc khắc nghiệt.

Các trung tâm dân cư lớn của Iran

Với khoảng 9,6 triệu người, Tehran là thành phố đông dân nhất Iran. Quy mô của Tehran tương đương New York, thành phố đông dân nhất nước Mỹ với khoảng 8,5 triệu cư dân trong phạm vi thành phố. Cả hai đều là trung tâm kinh tế và văn hóa của quốc gia mình.

Các trung tâm tập trung đông dân cư nhất của Iran. Ảnh: AJ.

Tehran là thủ đô của Iran từ năm 1795, nhưng lịch sử của thành phố này có thể truy ngược hơn 6.000 năm.

Mashhad ở đông bắc là thành phố lớn thứ hai của Iran với khoảng 3,4 triệu dân, tương đương quy mô Los Angeles, nơi có khoảng 3,8 triệu người.

Mashhad có lịch sử hơn 1.200 năm và là trung tâm tôn giáo, văn hóa lớn. Thành phố này là nơi tọa lạc của Imam Reza Shrine, thu hút hàng triệu người hành hương từ khắp thế giới mỗi năm.

Isfahan, thành phố lớn thứ ba của Iran với khoảng 2,3 triệu dân, có quy mô tương đương Houston của Mỹ.

Thành phố có lịch sử hơn 2.500 năm và từng là thủ đô của đế chế Safavid, tồn tại từ năm 1501 đến 1722. Isfahan hiện có nhiều cơ sở giáo dục lớn và là trung tâm của các ngành dệt may, thép, sản xuất công nghiệp cũng như công nghiệp hạt nhân và hàng không vũ trụ.

Khu vực rộng lớn của Isfahan cũng là nơi có một cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ ném bom vào cuối cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel hồi tháng 6/2025.

Các thành phố đông dân khác của Iran gồm Shiraz (1,7 triệu dân), Tabriz (1,7 triệu), Karaj (1,6 triệu), Qom (1,4 triệu) và Ahvaz (1,3 triệu).

