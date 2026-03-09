Thượng nghị sĩ nói Mỹ sẽ "kiếm được cả tấn tiền" từ cuộc chiến với Iran

Ông Lindsey Graham đã mô tả cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông là “một khoản đầu tư tốt”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa có lập trường cứng rắn này cho biết nước Mỹ có thể kiểm soát gần một phần ba trữ lượng dầu mỏ của thế giới và thu lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong việc lật đổ chính phủ của Iran, theo phát biểu của ông trên Fox News hôm Chủ nhật vừa qua.

Ông Graham đưa ra bình luận trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vượt mốc 100 USD mỗi thùng, mức tăng mà Tổng thống Donald Trump cho rằng chỉ là “một cái giá rất nhỏ phải trả” cho cuộc chiến Mỹ–Israel chống Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Thượng nghị sĩ này gọi chi phí cho các cuộc tấn công nhằm vào Iran là “số tiền đáng chi nhất từ trước đến nay”, đồng thời lập luận rằng cuộc chiến nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân – điều mà Iran từ lâu đã bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

“Khi chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới. Chúng ta sẽ kiếm được cả tấn tiền. Không ai còn có thể đe dọa eo biển Hormuz nữa”, ông Graham nói. Ông cũng cho biết Washington sẽ thiết lập một chính phủ “thân thiện” tại Tehran.

Graham tiếp tục nhấn mạnh: “Venezuela và Iran sở hữu khoảng 31% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chúng ta sẽ có quan hệ hợp tác với 31% trữ lượng đã được xác định. Đây là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư tốt”.

Washington cũng đang tìm cách kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1. Hôm thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận bà Delcy Rodríguez là quyền Tổng thống Venezuela, người cho biết sẽ hợp tác với Mỹ.

Đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công một số tàu chở dầu cố gắng đi qua tuyến vận tải chiến lược này, gây gián đoạn thêm cho dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Quân đội Iran cũng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Trong khi đó, chính quyền Tehran lên án cuộc chiến là hành động xâm lược vô cớ và tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Donald Trump.

Theo RT