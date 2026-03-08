Iran bầu lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng

Một số giáo sĩ Iran cho biết Hội đồng Chuyên gia đã chọn người kế nhiệm lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, nhưng danh tính vẫn chưa được công bố.

Cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran được cho là đã đạt được quyết định, theo lời một số thành viên theo đường lối cứng rắn, dù họ chưa công bố danh tính người được chọn.

Một giáo sĩ cấp cao trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên – cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn lãnh tụ tối cao – là Ahmad Alam al-Hoda, đã nói với hãng tin bán chính thức Mehr News Agency rằng: “Cuộc bầu chọn lãnh đạo đã được tiến hành và lãnh tụ đã được bổ nhiệm”.

Ông cho biết những tin đồn cho rằng Hội đồng Chuyên gia vẫn chưa đưa ra quyết định là “hoàn toàn bịa đặt”.

Ông Al-Hoda nói thêm rằng hiện nay việc công bố quyết định chính thức thuộc về Ban thư ký của Hội đồng, do ông Ayatollah Hosseini Bushehri đứng đầu.

Một thành viên khác của Hội đồng là ông Ayatollah Heidari cũng cho biết “lựa chọn tốt nhất” đã được đa số Hội đồng Chuyên gia thông qua, theo hãng tin bán chính thức ISNA.

“Đáng chú ý là ngay cả ‘Đại quỷ Satan’ cũng đã nhắc tới tên của người được các đại diện lựa chọn”, ông Heidari nói thêm.

Các giáo sĩ theo đường lối cứng rắn ở Iran thường dùng cụm từ “Đại quỷ Satan” để chỉ nước Mỹ.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng việc ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao, kế nhiệm cha mình là không thể chấp nhận được đối với Washington.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel cách đây 8 ngày.

Theo CNN