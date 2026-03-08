Nổ lớn ở Đại sứ quán Mỹ tại Na Uy, nghi tấn công khủng bố

Một vụ nổ lớn xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở Oslo, Na Uy rạng sáng Chủ nhật gây hư hại. Cảnh sát cho rằng có thể là một cuộc tấn công có chủ đích liên quan căng thẳng Trung Đông.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Oslo của Na Uy vào rạng sáng 8/3, gây hư hại nhẹ nhưng không có người bị thương. Cảnh sát Na Uy cho biết đây có thể là một cuộc tấn công có chủ đích liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

“Việc xem xét vụ việc trong bối cảnh tình hình an ninh hiện tại là điều tự nhiên, và có khả năng đây là một cuộc tấn công cố ý nhắm vào Đại sứ quán Mỹ”, ông Frode Larsen, người đứng đầu đơn vị điều tra của cảnh sát Oslo, nói tại một cuộc họp báo.

Hiện chưa có nghi phạm nào được xác định, nhưng cảnh sát đang truy tìm một hoặc nhiều thủ phạm và đang phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Mỹ trong quá trình điều tra, ông Larsen cho biết.

“Một trong những giả thuyết của chúng tôi là đây có thể là hành vi khủng bố, nhưng chúng tôi cũng đang xem xét các khả năng khác”, ông Larsen sau đó nói với đài phát thanh – truyền hình công cộng NRK.

Vụ nổ xảy ra tại khuôn viên Đại sứ quán ở phía tây Oslo vào 1 giờ sáng, khiến khói dày đặc bốc lên trên đường gần lối vào khu vực, theo lời các nhân chứng.

Chính phủ Na Uy cho biết đã liên hệ với các quan chức tại Đại sứ quán Mỹ để nhấn mạnh rằng đây là “một hành động không thể chấp nhận được và chúng tôi coi rất nghiêm trọng”, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Espen Barth Eide.

“An ninh của các cơ quan đại diện ngoại giao là điều vô cùng quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói.

Cảnh sát Oslo cho biết vụ nổ xảy ra ngay tại lối vào khu vực, và các nhân chứng cho biết cửa ra vào đã bị hư hại.

“Có một lớp khói rất dày trên đường”, ông Sebastian Toerstad, 18 tuổi, học sinh trung học, người lái xe ngang qua đại sứ quán vào thời điểm xảy ra vụ nổ, cho biết.

“Lối vào đã bị hư hại một phần”, Toerstad nói với Reuters.

Cảnh sát cho biết không phát hiện thêm thiết bị nổ nào khác trong khu vực.

Khi được Reuters liên hệ, Đại sứ quán Mỹ Oslo đã chuyển mọi câu hỏi đến Bộ Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức đối với yêu cầu bình luận.

