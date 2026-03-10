Cục hàng không họp khẩn với ACV, Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways

Giá nhiên liệu bay cao gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột ở Trung Đông khiến các hãng hàng không Việt Nam đối mặt với chi phí tăng cao.

Ngày 9/3, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp với các đơn vị trong ngành hàng không về các giải pháp ứng phó tăng giá nhiên liệu hàng không do tác động từ cuộc xung đột chiến sự tại Trung Đông.

Tham dự cuộc họp có đại diện Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam...

Tại cuộc họp, Trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông, giá nhiên liệu JetA1 đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột. Điều này khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60-70%.

Diễn biến giao tranh đến nay đã khiến nhiều tuyến bay nối châu Âu – châu Á qua vùng Vịnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không chỉ tác động đến hoạt động di chuyển của hành khách mà cả luồng di chuyển của hàng hóa, vật tư, trang thiết bị qua đường hàng không. Tình hình này đã gây ra gián đoạn quy mô lớn đối với mạng bay toàn cầu, nhiều hãng hàng không quốc tế đã phải hủy hoặc điều chỉnh lịch khai thác.

Các đơn vị cung cấp xăng dầu cũng gặp khó khăn về việc đảm bảo duy trì cung ứng nhiên liệu cho hoạt động vận tải hàng không tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc tăng giá dầu diesel cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của các cảng hàng không.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Cục hàng không Việt Nam.

Để ứng phó với vấn đề này nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để đứt gãy, gián đoạn, không để tăng giá vé vượt quá cao so với khả năng chi tiêu của người dân, đặc biệt trong dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị trong ngành bàn bạc, kiến nghị giải pháp với Chính phủ, các bộ ngành liên quan thông qua hỗ trợ thuế nhập khẩu nhiên liệu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, giá, phí hàng không, hỗ trợ về chính sách tín dụng... để đảm bảo hoạt động vận tải hàng không.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các đơn vị nhập khẩu xăng dầu cho biết đều đã tìm kiếm nguồn cung trong giai đoạn trước mắt. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn đang hết sức khó khăn do tác động mang tính toàn cầu.

Các đơn vị cũng kiến nghị Cục Hàng không báo cáo với Chính phủ, Bộ Ngoại giao có tiếng nói đối với các quốc gia trên hỗ trợ và cam kết thực hiện những lô hàng đã ký và tàu đang chờ được lô hàng này về Việt Nam đáp ứng nhu cầu rất cấp bách trong nước.

Đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines cũng thông tin nguồn cung nhiên liệu trong tháng 4 sẽ rất khó khăn. Hiện tại, hãng sẽ sử dụng nguồn nhiên liệu dự trữ từ tháng 3, đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu nhằm đảm bảo một phần nhu cầu khai thác trong tháng 4.

Nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng gấp đôi, đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Trong bối cảnh một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác, Vietnam Airlines đã điều chỉnh một số đường bay đến châu Âu, bổ sung khoảng 30 chuyến bay nhằm giải tỏa lượng hành khách đang bị tồn đọng tại Việt Nam và chiều ngược lại. Trong nguy có cơ. Đây là rủi ro lớn nhưng cũng là cơ hội mở ra cho các hãng hàng không Việt Nam.

Do vậy, nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, đại diện Vietnam Airlines kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Bên cạnh đó, ngoài việc phân bổ slot tại Việt Nam, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam có ý kiến với các Nhà chức trách hàng không quốc tế nhằm áp dụng các cơ chế linh hoạt tương tự giai đoạn dịch Covid-19.

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, các hãng hàng không cũng cần duy trì hoạt động khai thác ổn định và đảm bảo năng lực tài chính.