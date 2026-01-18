Nga tính triển khai mạng Internet vệ tinh “Rassvet”, tham vọng đối trọng Starlink của Elon Musk

Nga tuyên bố sẽ triển khai mạng Internet vệ tinh Rassvet với hơn 300 vệ tinh vào năm 2027, nhằm cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Elon Musk và giảm phụ thuộc vào hạ tầng phương Tây.

Nga sẽ triển khai mạng Internet vệ tinh của riêng mình – tương tự hệ thống Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành – vào năm 2027, theo tuyên bố của ông Dmitry Bakanov, Tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos.

Starlink hiện cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao thông qua mạng lưới vệ tinh lớn nhất thế giới, với hơn 9.000 vệ tinh ở quỹ đạo thấp của Trái Đất. Dịch vụ này bắt đầu được triển khai từ năm 2020 và theo SpaceX, đã có hơn 9 triệu người dùng tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, Starlink không được phép hoạt động chính thức tại Nga.

Phát biểu hôm cuối tuần, ông Bakanov đã giới thiệu với các phóng viên của Kênh Một (Channel One) của Nga một thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh do Nga tự thiết kế, cho phép người dùng duy trì kết nối ở bất kỳ đâu trên thế giới. Người đứng đầu Roscosmos cho biết việc sản xuất hàng loạt phần cứng này sẽ bắt đầu trước cuối năm nay.

Theo ông Bakanov, một chòm vệ tinh gồm hơn 300 vệ tinh sẽ đảm bảo hệ thống Internet vệ tinh mang tên “Rassvet” (Bình minh) của Nga được triển khai đầy đủ và đi vào hoạt động trong năm tới.

“Việc bảo đảm kết nối cho tất cả các khu vực không được bao phủ bởi mạng thông tin mặt đất là điều hết sức quan trọng”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 11/2025, ông Sergey Boyarsky – Chủ tịch Ủy ban chính sách thông tin của Hạ viện Nga – nói với hãng Tass rằng chòm vệ tinh quỹ đạo thấp này sẽ là câu trả lời của Moscow trước hệ thống Starlink của Mỹ.

Dự án do công ty hàng không – vũ trụ Bureau 1440 có trụ sở tại Moscow phát triển, được kỳ vọng sẽ tạo ra một “bước nhảy vọt về chất lượng” trong việc cung cấp thông tin liên lạc cho các vùng xa xôi của Nga. Theo ông Boyarsky, chính quyền Nga cũng có kế hoạch cung cấp quyền truy cập hệ thống Rassvet cho các quốc gia đồng minh.

Starlink đã đóng vai trò then chốt đối với lực lượng Ukraine trong xung đột với Nga, giúp họ phối hợp tác chiến, tiến hành trinh sát và vận hành các hệ thống máy bay không người lái.

Theo chính quyền Kiev, Ukraine đã nhận được hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink kể từ năm 2022. Năm ngoái, Musk từng gọi Internet vệ tinh của mình là “xương sống của quân đội Ukraine”, đồng thời tuyên bố rằng “toàn bộ tuyến mặt trận của họ sẽ sụp đổ nếu tôi tắt nó”.

Các quan chức Moscow nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc công nghệ này bị quân sự hóa, trong khi quân đội Nga đã phát triển các biện pháp tác chiến điện tử hiệu quả nhằm gây nhiễu tín hiệu Starlink.

Theo RT