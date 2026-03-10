Khuyến khích người dân làm việc từ xa để giảm tiêu thụ xăng dầu

Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu chịu nhiều sức ép vì xung đột ở Trung Đông.

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc đồng hành cùng Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Theo đó, doanh nghiệp được khuyến khích cho nhân viên làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa logistics để giảm quãng đường và số chuyến xe rỗng, đầu tư công nghệ, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Đối với người dân, có thể hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết, ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho những quãng đường ngắn.

Việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ như kiểm tra áp suất lốp, thay dầu nhớt đúng hạn hay tắt máy khi dừng đỗ lâu cũng có thể giúp giảm khoảng 10-15% lượng nhiên liệu tiêu thụ. Ngoài ra, việc duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột và hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết cũng góp phần tiết kiệm xăng dầu.

Về lâu dài, người dân có thể cân nhắc chuyển sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng như xe điện, xe hybrid hoặc sử dụng nhiên liệu sinh học E5, E10 theo lộ trình từ ngày 1/6.

Trong những ngày qua, Bộ Công thương đã ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước bảo đảm nguồn cung, duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại các cửa hàng xăng dầu.

Đồng thời, Bộ cũng sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần đồng thuận với chủ trương điều hành của Nhà nước, tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, gây ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không rõ lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh tới Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) hoặc Chi cục Quản lý thị trường tại địa phương để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Theo Bộ Công Thương, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang leo thang, gây tác động lớn đến thị trường năng lượng. Giá dầu thế giới đã tăng 20% từ đầu năm và có nguy cơ tăng đột biến lên 120-140 USD/thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

Trên thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Tại Việt Nam, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m3/tấn, bình quân 2,2-2,3 triệu m3/tấn/tháng. Dù có 2 nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, nước ta vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu. Nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu tại một số địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra.