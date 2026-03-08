Iran tung video “Lego chiến tranh” gây bão mạng, mô phỏng cảnh trả đũa Mỹ – Israel

Truyền thông Iran tung video hoạt hình Lego “Tường thuật chiến thắng”, mô tả cuộc trả đũa Mỹ và Israel sau vụ tấn công trường nữ sinh Minab khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Một đoạn video hoạt hình theo phong cách Lego do truyền thông Iran lan truyền đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng, mô tả cảnh Tehran tiến hành cuộc trả đũa tàn khốc nhằm vào quân đội Mỹ và Israel sau vụ tấn công gây chết người vào trường học nữ sinh ở thành phố Minab.

Đoạn hoạt hình mang tên “Narrative of Victory” (Tường thuật chiến thắng) được chia sẻ rộng rãi trên mạng trong hôm 8/3. Video mở đầu bằng hình ảnh biếm họa của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đứng cạnh một nhân vật tượng trưng cho Ác quỷ – đang đọc các tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Sau đó, Tổng thống Mỹ được mô tả mất kiểm soát và ra lệnh tấn công Iran, hàm ý rằng cuộc tấn công này nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi bê bối trong nước liên quan đến mối quan hệ giữa Epstein – tội phạm tình dục đã qua đời – và giới tinh hoa Mỹ.

Video tiếp tục mô tả cuộc tấn công vào một trường nữ sinh tại Minab, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Trong cảnh tiếp theo, một người lính Iran đứng giữa đống đổ nát, thề sẽ trả thù.

Tehran cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau vụ tấn công, trong khi ông Trump lại tuyên bố sự tàn phá này do chính Iran gây ra.

Phần sau của đoạn phim cho thấy các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, bao gồm những cuộc tập kích vào một căn cứ không quân của Anh tại Cyprus, nhiều mục tiêu tại Israel và các địa điểm trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Khi cảnh tàn phá lan rộng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được mô tả đang bỏ chạy, các nhà giao dịch dầu mỏ hoảng loạn, và máy bay không người lái Iran phá hủy một tàu sân bay của Mỹ.

Một trong những cảnh cuối cùng của video cho thấy một máy bay vận tải quân sự Mỹ dỡ xuống một quan tài phủ quốc kỳ Mỹ.

Đoạn video được công bố chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng đăng tải một video tuyên truyền riêng trên mạng xã hội X.

Clip của Nhà Trắng mở đầu bằng một meme từ trò chơi điện tử “Grand Theft Auto: San Andreas”, trong đó nhân vật chính CJ nói câu nổi tiếng “Ah sh*t, here we go again” (Ôi trời, lại bắt đầu nữa rồi), trước khi chuyển sang các cảnh quay về những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran. Mỗi đòn đánh được phủ hiệu ứng “wasted” – màn hình xuất hiện khi nhân vật trong game bị tiêu diệt.

Đây không phải lần đầu truyền thông Iran sử dụng hoạt hình kiểu Lego trong các thông điệp tuyên truyền.

Vào tháng 6/2025, trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran, Israel và Mỹ, một video tương tự đã mô tả phản ứng của Tehran trước các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Isfahan như một chiến thắng.

Đoạn clip khi đó cũng cho thấy ông Trump và ông Netanyahu đứng cạnh một nhân vật quỷ dữ trước khi tên lửa Iran đánh trúng các mục tiêu Israel, kết thúc bằng dòng chữ: “Chúng tôi mới là những người kiểm soát cuộc chơi”.

