Ông Trump tính bàn với Elon Musk về việc khôi phục Internet tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ trao đổi với tỷ phú Elon Musk về khả năng khôi phục Internet tại Iran bằng Starlink.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/1 cho biết ông có kế hoạch trao đổi với tỷ phú Elon Musk về việc khôi phục dịch vụ Internet tại Iran, nơi chính quyền đã cắt mạng trong 4 ngày liên tiếp giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ đang diễn ra.

“Ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực này, ông ấy có một công ty rất tốt”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông có liên hệ với công ty SpaceX của Musk hay không. SpaceX hiện cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh mang tên Starlink, từng được sử dụng tại Iran.

Ông Musk và SpaceX chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Dòng thông tin từ Iran đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ hôm 8/1, khi chính quyền nước này tiến hành phong tỏa Internet trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn nhất nhằm vào giới giáo sĩ cầm quyền kể từ năm 2022.

Mối quan hệ giữa Musk và ông Trump diễn biến phức tạp, lúc gần gũi lúc căng thẳng, sau khi vị tỷ phú này hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử Tổng thống thành công của ông Trump, rồi sau đó tham gia thúc đẩy các đợt cắt giảm quy mô lớn đối với chính phủ liên bang.

Hai người từng công khai bất hòa vào năm ngoái, khi Musk phản đối dự luật thuế mang tính biểu tượng của ông Trump. Tuy nhiên, vị tỷ phú này dường như đã hâm nóng lại mối quan hệ với chính quyền Trump. Trong tháng này, Musk và ông Trump được nhìn thấy dùng bữa cùng nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống, và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth dự kiến sẽ tới thăm một cơ sở của SpaceX tại bang Texas trong đầu tuần này.

Musk từng ủng hộ việc cung cấp Starlink cho người dân Iran nhằm giúp họ vượt qua các hạn chế của chính phủ, bao gồm cả trong các cuộc biểu tình năm 2022. Khi đó, Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Joe Biden đã làm việc với Musk để triển khai Starlink tại Iran, sau khi nước này chìm trong làn sóng biểu tình bùng phát từ cái chết trong trại giam của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini.

Theo Reuters, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cũng đã được sử dụng tại nhiều khu vực xảy ra bất ổn hoặc xung đột, trong đó có Ukraine. Tuy nhiên, vào năm 2022, Musk từng ra lệnh ngắt Starlink trong một thời điểm then chốt của chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành.

Các cuộc biểu tình hiện nay tại Iran bắt đầu từ ngày 28/12, xuất phát từ làn sóng phẫn nộ trước giá cả leo thang, trước khi nhanh chóng chuyển thành phản đối giới giáo sĩ đã cầm quyền kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Theo ước tính của các tổ chức nhân quyền, hàng trăm người đã thiệt mạng kể từ đó. Tổ chức HRANA có trụ sở tại Mỹ cho biết họ đã xác minh cái chết của 490 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh, cùng với hơn 10.600 người bị bắt giữ chỉ trong hai tuần bất ổn. Chính quyền Iran chưa công bố con số thương vong chính thức, và Reuters cho biết họ không thể tự mình kiểm chứng các số liệu này.

Theo Reuters