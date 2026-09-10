iPhone lần đầu có giá hơn 100 triệu đồng

Apple vừa giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu điện thoại gập iPhone Duo với giá phiên bản cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.

Tại sự kiện diễn ra rạng sáng 10/9, Apple trình làng thế hệ iPhone mới với 3 mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Trong đó, iPhone Duo là sản phẩm hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu Apple tham gia thị trường điện thoại màn hình gập.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 39 triệu đồng cho bản 256 GB. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB lần lượt có giá 45,5 triệu đồng, 58,5 triệu đồng và 78 triệu đồng.

iPhone 18 Pro được trang bị chip A20 Pro, camera chính 48 MP và hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Ảnh: Apple.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max khởi điểm từ 42 triệu đồng. Phiên bản 512 GB có giá 48,5 triệu đồng, bản 1 TB giá 61,5 triệu đồng và bản 2 TB lên tới 81 triệu đồng. Người dùng tại Việt Nam có thể đặt trước 2 mẫu máy từ ngày 12/9 và nhận hàng từ ngày 18/9.

Bộ đôi Pro năm nay tiếp tục sử dụng màn hình kích thước 6,3 inch và 6,9 inch. Thay đổi đáng chú ý nằm ở camera chính 48 MP với khẩu độ thay đổi, cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh tốt hơn.

Apple cũng trang bị chip A20 Pro cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới. Riêng iPhone 18 Pro Max có thời gian xem video tối đa 43 giờ.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max không còn là chiếc iPhone đắt nhất.

Vị trí này thuộc về iPhone Duo. Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple có giá từ 65 triệu đồng cho bản 256 GB. Bản 512 GB được niêm yết 71,5 triệu đồng, bản 1 TB giá 84,5 triệu đồng. Đáng chú ý nhất là phiên bản 2 TB với mức giá 104 triệu đồng. Đây là lần đầu một mẫu iPhone do Apple phân phối chính thức tại Việt Nam vượt mốc 100 triệu đồng.

iPhone Duo là mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, có giá hơn 100 triệu đồng cho bản cao cấp nhất. Ảnh: Apple.

Mức giá của iPhone Duo 2 TB cao hơn 23 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max 2 TB và gần gấp 3 lần iPhone 18 Pro bản tiêu chuẩn.

Đổi lại, iPhone Duo sở hữu cấu trúc khác hoàn toàn các mẫu iPhone trước đây. Khi gập, máy có màn hình Super Retina XDR 5,4 inch. Khi mở ra, màn hình bên trong đạt 7,6 inch, lớn hơn 50% so với diện tích hiển thị của iPhone 18 Pro Max. Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit.

Máy sử dụng khung titan cấp 5 cùng bản lề gồm hơn 100 chi tiết. Bên trong là chip A20 Pro, hệ thống tản nhiệt buồng hơi và thiết kế pin kép.

Máy sở hữu màn hình gập 7,6 inch, chip A20 Pro, hệ thống camera kép 48 MP và khung titan cấp 5. Ảnh: Apple.

Hệ thống camera gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Máy còn có camera trước 12 MP Center Stage và một camera FaceTime đặt dưới màn hình trong.

Sản phẩm bắt đầu nhận đặt trước tại Việt Nam từ ngày 16/10 và lên kệ ngày 23/10. Với mức giá 104 triệu đồng cho bản cao nhất, sự xuất hiện của iPhone Duo cũng tạo ra một phân khúc giá mới trong danh mục smartphone của Apple tại Việt Nam.