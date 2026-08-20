VETC xin lỗi khách hàng, tạm dừng thu phí 6.600 đồng/tháng sau phản ứng của người dùng

Sáng 20/8, VETC thông báo chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử để rà soát lại phương án sau những phản hồi từ người dùng.

Theo VETC, đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp chưa thực hiện bất kỳ khoản thu nào theo chính sách mới. Việc tạm dừng được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến mức phí và cách áp dụng.

VETC cũng thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến triển khai chính sách chưa đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận từ khách hàng.

VETC cho biết tạm dừng kế hoạch thu phí ví điện tử 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân sau khi ghi nhận nhiều phản hồi từ người dùng. Ảnh: VETC.

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ rà soát lại nhu cầu của từng nhóm người dùng, đồng thời làm việc với ngân hàng và các đơn vị trung gian thanh toán để xây dựng phương án phù hợp hơn.

"VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi.

Chúng tôi chân thành xin lỗi quý khách hàng vì những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt vừa qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, góp ý và đồng hành của quý khách hàng", thông báo của VETC nêu.

Trước đó, VETC và ePass dự kiến thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8 với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/ví/tháng với khách hàng doanh nghiệp. Nếu duy trì trong một năm, khoản phí tương ứng là 79.200 đồng với cá nhân và 792.000 đồng với doanh nghiệp.

Thông tin về chính sách phí mới nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng từ chủ phương tiện. Trên các kho ứng dụng và mạng xã hội, một số người dùng đánh giá thấp VETC, ePass, rút tiền đang để trong ví hoặc tìm hiểu thủ tục hủy dịch vụ.

Với những người ít đi cao tốc, việc phải duy trì một khoản phí cố định hàng tháng cũng được cho là chưa phù hợp với tần suất sử dụng.

VETC giải thích khoản phí dự kiến áp dụng cho dịch vụ ví điện tử, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ. Theo doanh nghiệp, chi phí vận hành ví gồm duy trì hạ tầng công nghệ, kết nối ngân hàng, đối soát giao dịch, bảo mật và bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục.

Về số dư trong ví VETC, doanh nghiệp cho biết tiền của khách hàng được quản lý tại tài khoản bảo đảm thanh toán riêng theo quy định đối với hoạt động ví điện tử. Khoản tiền này không được VETC sử dụng để cho vay, đầu tư hoặc trả lãi cho người dùng.

Trước khi tạm dừng, chính sách phí mới của VETC và ePass đã nhận nhiều ý kiến trên mạng xã hội và kho ứng dụng, trong đó có người dùng rút tiền khỏi ví hoặc tìm cách hủy dịch vụ. Ảnh: Thượng Tâm.

Sau khi tạm dừng chính sách, VETC cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm các phương thức thanh toán và tìm giải pháp giảm chi phí phát sinh.

Việc điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh thu phí không dừng đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến trên các tuyến cao tốc và số lượng người sử dụng dịch vụ ở quy mô hàng triệu phương tiện.