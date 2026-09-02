Loạt smartphone đáng chú ý trong tầm giá 5-7 triệu đồng

Với 5-7 triệu đồng, người mua hiện có thể chọn smartphone từ nhu cầu cơ bản đến những mẫu nổi bật về màn hình, pin, 5G hay độ bền, nhưng mỗi mức giá lại mang đến một tập hợp trang bị khác nhau.

Ở phân khúc này, chênh lệch vài trăm nghìn đồng có thể tạo ra khác biệt đáng kể về trang bị. Có mẫu tập trung vào pin và màn hình lớn, trong khi những lựa chọn cao hơn bắt đầu có RAM 8 GB, chip mạnh hơn, màn hình độ phân giải cao hay khả năng kháng nước tốt hơn.

Samsung Galaxy A07 5G (5,1 triệu đồng)

Ở mốc 5 triệu đồng, người mua khó kỳ vọng một smartphone có camera nổi trội hay màn hình độ phân giải cao. Thay vào đó, các yếu tố thiết thực hơn thường là pin lớn, kết nối 5G, màn hình đủ mượt và khả năng đáp ứng ổn các nhu cầu cơ bản. Galaxy A07 5G được Samsung xây dựng khá rõ theo hướng này.

Galaxy A07 5G có thiết kế đơn giản, màn hình lớn và hướng đến nhóm người dùng phổ thông. Ảnh: Samsung.

Máy trang bị màn hình 6,7 inch với tần số quét 120 Hz. Dù độ phân giải chỉ ở mức HD+, tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang, đọc tin và sử dụng mạng xã hội mượt hơn. Camera chính 50 MP đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh thông thường, dù đây không phải điểm nhấn lớn nhất của sản phẩm.

Galaxy A07 5G có pin 6.000 mAh, cao hơn mức 5.000 mAh thường thấy trên nhiều smartphone phổ thông. Dung lượng này phù hợp với người thường xuyên xem video, dùng mạng xã hội, gọi điện hoặc di chuyển nhiều trong ngày.

Galaxy A07 5G được trang bị màn hình tần số quét 120 Hz, giúp thao tác cuộn trang và chuyển cảnh mượt hơn. Ảnh: Samsung.

Điểm hạn chế đáng chú ý là RAM 4 GB và bộ nhớ 128 GB. Cấu hình này phù hợp với các tác vụ cơ bản, nhưng sẽ khiến máy thiếu ổn định khi người dùng thường xuyên chạy nhiều ứng dụng, chơi game nặng hoặc lưu nhiều ảnh, video và dữ liệu trên máy.

Vivo Y05 (5,8 triệu đồng)

Nếu Samsung Galaxy A07 5G ở mức 5,1 triệu đồng chủ yếu đáp ứng các nhu cầu cơ bản, vivo Y05 nổi bật hơn với màn hình lớn và pin dung lượng cao. Đi kèm mức giá 5,8 triệu đồng, mẫu điện thoại của vivo có màn hình 6,74 inch độ phân giải HD+, phù hợp với nhu cầu xem video, đọc tin và sử dụng mạng xã hội.

vivo Y05 nổi bật với màn hình lớn 6,74 inch và pin 6.500 mAh, hướng đến người dùng ưu tiên thời lượng sử dụng và các nhu cầu cơ bản. Ảnh: vivo.

Điểm đáng chú ý nhất là pin 6.500 mAh, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại nhiều trong ngày. Dung lượng pin lớn giúp giảm số lần phải sạc, nhất là với các nhu cầu như xem video, dùng mạng xã hội hay gọi điện trong thời gian dài.

Điểm hạn chế là máy chỉ dùng chip Unisoc T7225, RAM 4 GB và bộ nhớ 128 GB, nên không phù hợp với người thường xuyên chơi game nặng hoặc chạy nhiều ứng dụng. Vivo Y05 cũng chỉ hỗ trợ 4G, camera sau 8 MP, trong khi sạc 15 W chưa tương xứng với viên pin 6.500 mAh.

Motorola G86 Power 5G (6,2 triệu đồng)

Ở mức giá trên 6 triệu đồng, người dùng bắt đầu có những lựa chọn tốt hơn về hiệu năng, màn hình và độ bền. Motorola G86 Power 5G là một ví dụ, khi được trang bị RAM 8 GB, chip Dimensity 7400, màn hình độ phân giải cao cùng pin dung lượng lớn.

Motorola G86 Power 5G có thiết kế vuông vức, cụm camera lớn và mặt lưng hoàn thiện theo phong cách hiện đại. Ảnh: Motorola.

Không chỉ mạnh hơn về cấu hình, máy còn có màn hình P-OLED 6,7 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz. Trang bị này giúp hình ảnh sắc nét, thao tác cuộn và chuyển cảnh mượt hơn, phù hợp với người thường xuyên xem video, chỉnh sửa ảnh, chơi game hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Bên cạnh hiệu năng và màn hình, Motorola G86 Power 5G còn có pin 6.720 mAh, sạc 33 W. Máy dùng camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP, camera trước 32 MP và hỗ trợ quay 4K, đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu chụp ảnh và quay video.

G86 Power 5G sử dụng chip MediaTek Dimensity 7300, mang lại hiệu năng tốt hơn cho đa nhiệm, chỉnh sửa ảnh và chơi game trong tầm giá. Ảnh: Motorola.

Dù có nhiều trang bị nổi bật, máy vẫn có một số điểm hạn chế. Bộ nhớ 128 GB thấp hơn một số đối thủ cùng tầm giá đã có 256 GB, trong khi sạc 33 W chưa thực sự nhanh khi đi cùng viên pin dung lượng lớn. Đây là yếu tố người dùng nên cân nhắc nếu thường xuyên lưu nhiều dữ liệu hoặc cần sạc nhanh.

Xiaomi Redmi Note 17 (6,9 triệu đồng)

Ở sát mốc 7 triệu đồng, người dùng đã có thể tiếp cận những mẫu vừa ra mắt với trang bị khá đầy đủ hơn. Xiaomi Redmi Note 17 là một ví dụ, khi bản RAM 4 GB, bộ nhớ 128 GB có giá chính thức 6,99 triệu đồng, đi kèm màn hình AMOLED, pin dung lượng lớn và nhiều tính năng tiện dụng.

Redmi Note 17 có thiết kế mặt lưng phẳng, cụm camera kép và phong cách hoàn thiện trẻ trung. Ảnh: Xiaomi.

Máy dùng màn hình AMOLED 6,99 inch độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.800 nit. Trang bị này giúp hình ảnh sắc nét, độ tương phản cao và thao tác cuộn mượt hơn, phù hợp với nhu cầu xem video, đọc tin hay sử dụng mạng xã hội.

Một điểm nổi bật khác là pin 7.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W, phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc sử dụng điện thoại liên tục trong ngày. Máy còn có NFC, cảm biến vân tay dưới màn hình, kính Gorilla Glass 7i và chuẩn kháng bụi, nước IP65.

Redmi Note 17 được trang bị pin 7.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W, phù hợp với người dùng có nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày. Ảnh: Xiaomi.

Điểm hạn chế là RAM 4 GB, bộ nhớ 128 GB và chip Snapdragon 6s 4G Gen 2, nên máy không phù hợp với nhu cầu đa nhiệm nặng hoặc chơi game ở mức thiết lập cao. Redmi Note 17 cũng chỉ hỗ trợ 4G, chưa có 5G. Đổi lại, máy có lợi thế ở tính mới, màn hình AMOLED, pin lớn và bộ trang bị khá đầy đủ trong tầm giá.