VinFast VF 8: Lời giải cho bài toán không gian và tiện nghi cho cả gia đình

Xu hướng chuyển đổi từ xe sedan sang các dòng SUV đa dụng đang ngày càng phổ biến nhờ ưu thế về tầm quan sát và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu. Trong đó, VinFast VF 8 được đánh giá là một món hời khi có khả năng vận hành mạnh mẽ, nhiều tính năng hiện đại và chi phí lăn bánh chỉ ngang xe cỡ C.

Không gian rộng rãi, bốn ghế đều “mát lưng”

Một trong những lý do khiến người dùng sedan muốn chuyển sang SUV là để thoát khỏi sự gò bó về không gian và tầm nhìn thấp. VinFast VF 8 giải bài toán này bằng kích thước của một mẫu SUV hạng D nhưng chỉ bố trí hai hàng ghế với năm chỗ ngồi.

Theo reviewer kênh Autodaily, cấu hình trên giúp không gian được ưu tiên cho từng hành khách, thay vì phải chia sẻ diện tích với hàng ghế thứ ba. “Không gian ở hàng ghế thứ hai vô cùng rộng rãi và thoải mái dành cho mọi hành khách”, đại diện kênh Autodaily đánh giá.

Sự thoải mái còn đến từ khả năng cách âm của VF 8. Kính cách âm hai lớp hỗ trợ hạn chế tiếng gió và âm thanh từ môi trường bên ngoài, giữ khoang xe yên tĩnh hơn khi di chuyển trên cao tốc. Kết hợp với đặc tính vận hành êm của động cơ điện, VF 8 mang lại một không gian dễ chịu để các thành viên trò chuyện, nghỉ ngơi.

“Trên xe có tới bốn vị trí làm mát cho cả 2 hàng ghế rất phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam”, reviewer Autodaily nói.

Tiện nghi cho khách hàng còn được VinFast tính toán tỉ mỉ ở những tính năng mở rộng như “Chế độ cắm trại”, giúp hệ thống điều hòa của xe vận hành liên tục trong suốt quá trình dừng nghỉ với mức độ tiêu thụ năng lượng cực thấp, rất tiện lợi cho những hành trình dài.

Anh Cường, người từng hoàn thành chuyến xuyên Việt khoảng 3.000 km cùng gia đình bằng VF 8, cho biết đây là một trong những tiện ích anh sử dụng thường xuyên nhất.

“Khi dừng nghỉ, tôi chuyển xe sang chế độ cắm trại để điều hòa tiếp tục hoạt động. Vợ con có thể ngồi trên xe nghỉ ngơi thoải mái mà không cần xuống xe”, anh Cường kể.

Trợ lý ảo ViVi giúp trải nghiệm trong cabin trở nên thuận tiện hơn. Khả năng nhận diện tiếng Việt đa vùng miền cho phép người lái sử dụng khẩu lệnh để điều chỉnh điều hòa, tìm đường, mở nhạc hoặc thực hiện nhiều tác vụ mà không phải rời tay khỏi vô-lăng.

Hơn 400 mã lực nhưng chi phí sử dụng vẫn dễ thở

Bên cạnh tiện nghi vượt xe cùng tầm giá, VF 8 sở hữu khối động cơ điện có công suất tối đa lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm (trên bản Plus). Khả năng tăng tốc không độ trễ mang lại sự tự tin cho người lái và an toàn ở những tình huống cần vượt xe.

“Chiếc xe tăng tốc rất nhanh, không có độ trễ. Chỉ cần hơi nhẹ chân ga là người lái đã dính chặt vào ghế”, đại diện kênh Autodaily chia sẻ.

Trên những cung đường dài, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) của VF 8 biến việc cầm lái trở nên nhàn nhã hơn thông qua các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước… Hệ thống này được nhiều người đánh giá cao về sự an toàn, chính xác.

Điểm khiến chủ xe bất ngờ hơn cả là một mẫu SUV cỡ D có hiệu năng mạnh vẫn không tạo gánh nặng về chi phí. Khách hàng cá nhân mua VF 8 hiện được miễn phí tối đa 10 lần sạc mỗi tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tương ứng hơn 5.000 km di chuyển.

Anh Cường cảm nhận rõ lợi thế này trong chuyến xuyên Việt cùng một người bạn sử dụng Mercedes-Benz GLC 300. Trong khi chiếc SUV chạy xăng phát sinh khoảng 6,3 triệu đồng tiền nhiên liệu, chi phí sạc của VF 8 là 0 đồng nhờ chính sách ưu đãi.

Thực tế, theo anh, lợi thế còn xuất hiện ngay ở thời điểm mua xe. VF 8 Eco hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng. Qua đó, chi phí để sở hữu VF 8 chỉ còn hơn 800 triệu đồng.

Không gian rộng rãi để cả nhà nghỉ ngơi, nhiều tiện nghi, sức mạnh đủ dư dả cho những chuyến đi xa nhưng chi phí sở hữu và sử dụng “chạm sàn” - đó là gói giá trị giúp VinFast VF 8 trở thành lựa chọn khó bỏ qua với khách hàng đang muốn nâng cấp lên một mẫu SUV gia đình đúng nghĩa.