Hé lộ ngày Toyota Land Cruiser hybrid ra mắt, đại lý báo giá chênh tới 900 triệu đồng

Toyota Land Cruiser HEV dự kiến ra mắt Việt Nam vào đầu tháng 9, trong khi một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và báo mức chênh tới 900 triệu đồng.

Theo một nhân viên bán hàng Toyota tại miền Bắc, Land Cruiser HEV (bản hybrid) dự kiến ra mắt Việt Nam vào ngày 9/9 tới. Dù mức giá chưa được tiết lộ, nhân viên này cho biết khách hàng muốn mua xe phải chi thêm khoảng 700 triệu đồng, bên cạnh giá niêm yết.

Toyota Land Cruiser HEV gần như giữ nguyên thiết kế của bản máy xăng, điểm nhận diện đáng chú ý là logo HEV phía sau xe. Ảnh: Paultan.

Trong khi đó, nhân viên bán hàng Toyota khác ở TP.HCM đưa ra mức chênh cao hơn, lên đến 900 triệu đồng. Người này cho biết Land Cruiser HEV dự kiến có giá niêm yết khoảng 4,6 tỷ đồng, đắt hơn 20 triệu đồng so với bản máy xăng hiện hành.

Land Cruiser HEV vừa được Toyota giới thiệu tại Indonesia vào cuối tháng 7, trong khuôn khổ triển lãm GIIAS 2026. Tổng thể thiết kế không thay đổi nhiều so với Land Cruiser dùng động cơ đốt trong. Mẫu xe vẫn được tinh chỉnh ở một số chi tiết như cản trước, cản sau và bổ sung logo HEV.

Bên trong, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Một số tiện nghi khác gồm sạc điện thoại không dây và camera hành trình tích hợp. Cấu hình dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được tiết lộ.

Khoang lái Land Cruiser HEV được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, đi kèm nhiều tiện nghi phục vụ hành trình dài. Ảnh: Paultan.

Khác biệt lớn nhất của phiên bản HEV nằm ở hệ truyền động. Xe đi kèm động cơ xăng V6 3.5 lít tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 457 mã lực, và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Trong khi đó, Land Cruiser 300 máy xăng đang bán tại Việt Nam sử dụng cùng động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép nhưng có công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Như vậy, hệ thống hybrid giúp tăng khoảng 48 mã lực và 140 Nm so với bản hiện hành.

Khả năng đi địa hình tiếp tục là điểm được chú trọng. Land Cruiser HEV tại Indonesia có công nghệ tự nhận diện bề mặt để lựa chọn chế độ vận hành, hỗ trợ đi địa hình và hỗ trợ ôm cua. Xe cũng được trang bị gói hỗ trợ an toàn Toyota Safety Sense 3.0.

Land Cruiser HEV dùng động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Ảnh: Paultan.

Tình trạng ô tô bán kèm phụ kiện hoặc phát sinh khoản chênh so với giá niêm yết không còn xa lạ tại Việt Nam. Trước Land Cruiser HEV, nhiều mẫu xe như Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Suzuki Jimny hay Hyundai Santa Fe cũng từng rơi vào cảnh khan hàng, khiến người mua phải chi thêm nếu muốn nhận xe sớm.