Người dùng đánh giá 1 sao, rút tiền khỏi ví sau khi VETC và ePass thu phí 6.600 đồng/tháng

Việc VETC và ePass cùng áp dụng phí quản lý 6.600 đồng/tháng đã kéo theo nhiều phản ứng từ người dùng như đánh giá 1 sao trên kho ứng dụng, rút tiền khỏi ví và tìm cách hủy dịch vụ.

Từ ngày 1/8, VETC và ePass cùng áp dụng phí quản lý định kỳ 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Theo các đơn vị, khoản phí này nhằm phục vụ vận hành hệ thống, kết nối thanh toán và hỗ trợ khách hàng.

Trên mạng xã hội và các kho ứng dụng nhanh chóng ghi nhận phản ứng từ chủ phương tiện.

Người dùng đánh giá 1 sao, rút tiền khỏi ví

Trên các kho ứng dụng, nhiều đánh giá gần đây dành cho VETC và ePass được chấm 1 sao. Nội dung nhận xét chủ yếu xoay quanh khoản phí 6.600 đồng/tháng với khách hàng cá nhân và việc phát sinh thêm chi phí để duy trì phương thức thanh toán phục vụ thu phí không dừng.

Trên kho ứng dụng, nhiều tài khoản chấm 1 sao cho VETC và ePass sau khi chính sách phí quản lý mới được áp dụng. Ảnh: Chụp màn hình.

Trên mạng xã hội, một số chủ xe cho rằng 6.600 đồng không phải số tiền lớn nếu tính riêng từng tháng, nhưng không đồng tình với việc phát sinh thêm một khoản thu cố định.

Tài khoản Cao Thế Thiên Trà đặt vấn đề người dùng đã phải trả phí khi qua các trạm BOT, nay tiếp tục phải trả thêm tiền để duy trì phương thức thanh toán ETC (thu phí điện tử không dừng).

Người này cho rằng cần làm rõ việc phân bổ chi phí công nghệ, đối soát và vận hành giữa đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị vận hành trạm và chủ phương tiện.

Phản ứng của một số khách hàng không chỉ dừng ở việc chấm điểm ứng dụng. Có chủ xe đã rút gần như toàn bộ số tiền đang để trong ví VETC về tài khoản ngân hàng.

Tài khoản Nguyễn Việt Hùng cho biết trước đây thường duy trì khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trong tài khoản VETC để thuận tiện khi qua trạm thu phí. Sau khi xuất hiện khoản phí hàng tháng, người này cho biết sẽ đưa số dư về 0 và chỉ chuyển tiền vào khi cần sử dụng.

Một người dùng chia sẻ việc rút gần toàn bộ số dư trong ví VETC về tài khoản ngân hàng sau khi phát sinh phí quản lý hàng tháng. Ảnh: Thượng Tâm.

Bên cạnh việc đánh giá thấp ứng dụng và rút tiền khỏi ví, một số người dùng cho biết gặp bất tiện khi muốn hủy tài khoản VETC. Trong một hội nhóm ô tô, một chủ xe phản ánh đã liên hệ tổng đài nhưng được hướng dẫn phải đến trực tiếp điểm hỗ trợ của VETC tại TP.HCM để hoàn tất thủ tục. Người này cho rằng việc phải đi trực tiếp gây mất thời gian, nhất là với khách hàng ở xa.

Có thể thu phí, nhưng chất lượng phải tương xứng

Bên cạnh những phản ứng không đồng tình, cũng có người dùng cho rằng việc thu phí để duy trì dịch vụ là có thể chấp nhận nếu chất lượng tương xứng và khách hàng có quyền lựa chọn.

Anh Ngô Kỳ Lam, quản trị viên diễn đàn Otosaigon, cho rằng người dùng có thể trả tiền cho một dịch vụ tốt, tương tự nhiều dịch vụ tài chính từng áp dụng phí quản lý tài khoản, chuyển khoản hoặc thông báo số dư. Với ETC, lợi ích người dùng nhận được là phương tiện qua trạm nhanh hơn, không phải dừng xe để thanh toán bằng tiền mặt.

Theo anh Lam, điều quan trọng là người dùng phải có quyền lựa chọn. Khi thị trường có nhiều nhà cung cấp, các đơn vị sẽ phải cạnh tranh về mức phí và chất lượng dịch vụ để giữ khách hàng.

Anh Ngô Kỳ Lam tại một sự kiện của VETC. Ảnh: VETC.

Ở một góc nhìn khác, tài khoản Nguyễn Đức Thuận cho rằng các đơn vị ETC cần nguồn lực để duy trì hạ tầng công nghệ, vận hành và phát triển hệ thống nên việc thu phí dịch vụ là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, người này cho rằng mức 6.600 đồng mỗi tháng cần được tính toán hợp lý hơn để phù hợp với nhu cầu sử dụng và tạo sự đồng thuận từ khách hàng.