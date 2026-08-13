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Cận cảnh xe máy điện thương hiệu Việt giá 39 triệu đồng, kiểu dáng gợi nhớ Lambretta

Thượng Tâm
Thượng Tâm

Mẫu xe máy điện Move Thinking được trang bị động cơ công suất tối đa 6.000 W, pin LFP cho tầm hoạt động 200 km.

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Tại Triển lãm Xe 2 bánh (Vietnam Cycle Expo 2026), hãng xe điện Việt Nam Move giới thiệu loạt xe máy điện đô thị mới. Trong đó, Thinking là một trong những mẫu xe đáng chú ý với thiết kế gợi nhớ đến các mẫu xe tay ga châu Âu.
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Move Thinking có thân xe bo tròn, cụm đèn trước thiết kế hiện đại và tổng thể mềm mại. Phần yếm to bản phía trước và thân xe phình to phía sau gợi nhớ đến 2 thương hiệu xe tay ga Vespa và Lambretta.
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Xe có kích thước dài 1.920 mm, cao 1.170 mm, rộng 730 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng xe 120 kg. Yên xe của Thinking có chiều cao tương đương mặt bằng chung nhiều mẫu xe tay ga, xe máy điện trên thị trường như Honda Vario 160 (778 mm), Vespa Primavera (780 mm), VinFast Viper (780 mm).
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Hệ thống đèn trước sau của xe đều sử dụng công nghệ LED. Riêng đèn trước có thêm thấu kính giúp cải thiện hiệu suất chiếu sáng.
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Xe sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng và phanh đĩa ở cả hai bánh, nhưng chưa có phanh ABS. Thực tế, trang bị này vẫn chưa phổ biến trên nhóm xe máy điện tầm giá 40 triệu đồng, như VinFast Kinet hay Yadea Voltguard U80.
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Xe dùng khóa cơ kết hợp điều khiển từ xa và có tính năng chống trộm với khả năng tắt mở bằng remote. Bên cạnh ổ khóa là cụm nút điều khiển hệ thống giải trí, tuy nhiên nhà sản xuất chưa công bố chi tiết về trang bị này.
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Cốp xe có dung tích 15 lít nhưng khoang chứa đồ khá nông, nên hạn chế khả năng chứa các vật dụng cần không gian sâu như mũ bảo hiểm. Dù vậy, khu vực này vẫn có thể dùng để đựng một số vật dụng cá nhân nhỏ khi di chuyển hằng ngày.
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Xe được bố trí cổng USB-A và USB-C trong hộc đồ phía trước, giúp người dùng sạc các thiết bị di động khi cần.
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Cụm nút điều khiển có bố cục khác với phần lớn xe thông thường, nhưng các chức năng được sắp xếp rõ ràng, dễ làm quen.
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Bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn hiển thị các thông số vận hành rõ ràng, giúp người lái dễ quan sát trong quá trình di chuyển.
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Về vận hành, mẫu xe này sử dụng động cơ dạng hub, công suất tối đa 6.000 W. Theo thông số công bố, xe có thể đạt vận tốc tối đa 85 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại trong đô thị và các tuyến đường lớn.
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Move Thinking sử dụng bộ pin LFP, cho quãng đường di chuyển tối đa 200 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sạc từ 0 đến 100% khoảng 5-6 tiếng.
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Move Thinking được niêm yết với giá 39 triệu đồng, cạnh tranh với Yadea Voltguard U80 (39 triệu đồng), VinFast Kinet (49,9 triệu đồng), Dat Bike Quantum S2 (42,9 triệu đồng) và Yadea Vora (43 triệu đồng). So với các đối thủ, Thinking không chênh lệch quá nhiều về trang bị hay quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, thương hiệu Move hiện chưa phổ biến, trong khi hệ thống đại lý cũng chưa được mở rộng, đây có thể là điểm bất lợi khi người dùng cân nhắc đến dịch vụ hậu mãi và mức độ thuận tiện trong quá trình sử dụng.

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