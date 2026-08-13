Cận cảnh xe máy điện thương hiệu Việt giá 39 triệu đồng, kiểu dáng gợi nhớ Lambretta

Thị trường số
Xe máy điện Việt thêm nóng: TMT và Move sắp tung sản phẩm mới
Thị trường xe máy điện Việt Nam sắp có thêm nhiều lựa chọn mới khi TMT chuẩn bị mở bán cùng lúc 4 sản phẩm và Move ấn định ngày công bố bộ sưu tập mới.
3 mẫu SUV hybrid Nhật - Hàn sắp về Việt Nam
Hyundai Tucson Hybrid, Palisade Hybrid và Toyota Land Cruiser HEV dự kiến lần lượt gia nhập thị trường Việt Nam, bổ sung lựa chọn SUV hybrid ở nhiều phân khúc.
3 hãng xe Trung Quốc sắp vào Việt Nam có tiềm lực ra sao?
Ba hãng xe Trung Quốc với các thế mạnh khác nhau đang chuẩn bị bước vào thị trường Việt Nam, hứa hẹn tạo thêm sức ép cạnh tranh trong thời gian tới.
Lãnh đạo mảng xe máy điện VinFast hé lộ VF Wild "chạy miên man không lo quãng đường"
Bài đăng mới của lãnh đạo mảng xe máy điện VinFast về VF Wild với thông điệp "chạy miên man không lo quãng đường" đang thu hút sự chú ý khi hãng chưa công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe.
VinFast Kinet ghi điểm toàn diện với khả năng tăng tốc cực “bốc”, đổi pin trong 1 phút
Sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ, cơ chế đổi pin nhanh chóng cùng chi phí sử dụng siêu tiết kiệm, Kinet - xe máy điện tân binh của VinFast - được đánh giá là lựa chọn sáng giá hơn hẳn so với những mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường.
Cristiano Ronaldo khoe dàn "đồ chơi" đắt đỏ trên Facebook
Loạt siêu xe giới hạn trị giá hàng chục triệu USD vừa được Cristiano Ronaldo hé lộ bên trong garage cá nhân.
EREV có giúp xe Trung Quốc thu hẹp khoảng cách với VinFast?
EREV có thể trở thành lựa chọn chiến lược của các hãng xe ngoại tại Việt Nam, khi vừa giữ trải nghiệm vận hành bằng điện, vừa giảm bất lợi về mạng lưới trạm sạc.
Volkswagen ID. Era 9X nhập từ Trung Quốc sắp ra mắt Việt Nam
Volkswagen xác nhận chuẩn bị ra mắt mẫu SUV điện mở rộng phạm vi ID. Era 9X tại Việt Nam. Mẫu xe nhập khẩu từ Trung Quốc được dự kiến bán với giá dưới 3 tỷ đồng.
Honda, Yamaha, Suzuki đồng loạt tung xe mới, xe xăng lấn át xe điện
Sau nửa đầu năm im ắng, thị trường xe máy Việt trở nên sôi động trong tháng 7 với nhiều mẫu xe mới ra mắt, gồm cả xe xăng và xe điện.
Vinfast khai trương 21 đại lý xe máy điện tại Philippines, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xanh tại Đông Nam Á
Ngày 31/7, tại Manila, VinFast chính thức đưa hệ sinh thái xe máy điện vào vận hành tại Philippines với việc khai trương 21 đại lý và ra mắt bộ ba sản phẩm Evo, Feliz II và Viper.
Ông chủ ngồi sau VinFast VF 9: Làm việc, nghỉ ngơi thư thái, bảo dưỡng cũng được chăm sóc VIP
Sở hữu hàng loạt tiện nghi ở cả ba hàng ghế, khả năng vận hành vượt trội phân khúc SUV full-size cùng dịch vụ hậu mãi 5 sao, VinFast VF 9 biến những người sở hữu thành “ông chủ” thực thụ.
Thêm hãng ô tô Trung Quốc chuẩn bị vào Việt Nam, có xe điện cạnh tranh VinFast VF 3
Hãng xe Trung Quốc Changan đang lên kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam trong năm 2027 với dải sản phẩm gồm xe thuần điện và EREV, trong đó có mẫu xe đô thị cỡ nhỏ được kỳ vọng cạnh tranh với VinFast VF 3.
Chưa phổ biến tại Việt Nam, mô tô Hàn Quốc Hyosung GV350X có gì để thu hút khách hàng?
Hyosung GV350X mang kiểu dáng cruiser pha chất thể thao, nổi bật với động cơ V-Twin 339 cc và mức giá dễ chịu.
Loạt ô tô từng "kèm lạc" nay giảm giá hơn 100 triệu đồng để hút khách
Sau thời gian khan hàng và bán chênh, nhiều mẫu ô tô tại Việt Nam đang được đại lý mạnh tay ưu đãi để giải phóng tồn kho và thu hút khách mua trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Từ đưa con đi học đến đi du lịch cả nhà, VinFast VF MPV 7 “cân” gọn mọi lịch trình
Từ lịch trình đưa đón con mỗi ngày đến những chuyến về quê, du lịch cuối tuần, VinFast VF MPV 7 được đánh giá là “trợ thủ đa năng” nhờ không gian rộng rãi, tiện nghi dư dả và chi phí nuôi xe dễ chịu.
Nuen Moto nói gì về việc đóng cửa văn phòng, dừng sản xuất xe sau khi nhận đặt cọc?
Sau thời gian im ắng, Nuen Moto lần đầu lên tiếng về tình trạng hoạt động, số phận N1-S và hướng đi mới của startup này.
Mất gần 1/3 doanh số, xe côn tay "hụt hơi" trước đà tăng của xe điện
Giữa lúc thị trường xe máy phục hồi và xe điện tăng trưởng nhanh, nhóm xe côn tay lại liên tục mất khách, đặt dấu hỏi về tương lai của phân khúc từng được nhiều người trẻ ưa chuộng.
Honda ra mắt Vario 125 2026, vẫn thiếu một trang bị an toàn
Honda Vario 125 2026 vừa ra mắt tại Việt Nam có 2 phiên bản đi kèm một số nâng cấp ở ngoại hình và trang bị.
Dưới 50 triệu đồng, chọn VinFast Kinet vừa ra mắt hay Honda Air Blade 125?
Đắt hơn gần 2 triệu đồng, VinFast Kinet đổi lại công nghệ và chi phí vận hành thấp, trong khi Honda Air Blade 125 vẫn có lợi thế về sự tiện dụng, khả năng đi xa.
VinFast ra mắt xe máy điện mới đi được 150 km/lần sạc
VinFast vừa bổ sung Kinet và Kyo vào danh mục xe máy điện, qua đó mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng ở nhóm sản phẩm dưới 50 triệu đồng.