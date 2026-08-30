Đi đường dài, chọn ô tô nào để vừa tiết kiệm vừa yên tâm?

Với nhu cầu đi xa thường xuyên, lựa chọn một mẫu xe vừa tiết kiệm, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều điều kiện đường sá là bài toán không đơn giản.

Hybrid có lợi thế khi thường xuyên đi đường dài

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên hiệp hội đã tiêu thụ 14.171 xe hybrid trong năm 2025. Sau 7 tháng đầu năm 2026, doanh số nhóm xe này đạt 12.501 chiếc, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng doanh số này phần nào đến từ những lợi thế thực tế của xe hybrid trong quá trình sử dụng.

Xe hybrid ngày càng được nhiều người dùng lựa chọn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời vẫn duy trì sự linh hoạt khi di chuyển trên những hành trình dài. Ảnh: Kia.

Một trong những lợi thế của hybrid là kết hợp động cơ xăng với mô-tơ điện, qua đó giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành linh hoạt trên những hành trình dài. Khi cần, động cơ xăng tiếp tục đảm nhiệm vai trò chính, trong khi mô-tơ điện hỗ trợ ở các giai đoạn khởi hành, tăng tốc hoặc vận hành ở tốc độ thấp.

Với HEV, người dùng không cần cắm sạc do pin được bổ sung năng lượng trong quá trình vận hành và thông qua hệ thống thu hồi năng lượng khi giảm tốc. PHEV có pin lớn hơn và có thể sạc ngoài, nhưng khi hết phần điện dự trữ, xe vẫn có thể tiếp tục hành trình bằng động cơ xăng. Đây là khác biệt đáng kể so với ô tô thuần điện khi đi xa.

Hiệu quả nhiên liệu là một trong những lợi thế dễ nhận thấy của xe hybrid. Đơn cử, Toyota Corolla Cross hybrid có mức tiêu thụ 3,67 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp, trong khi bản 1.8V dùng động cơ xăng là 7,55 lít/100 km. Với mức chênh gần 4 lít cho mỗi 100 km, lợi thế tiết kiệm nhiên liệu sẽ càng rõ khi xe thường xuyên phải đi những hành trình dài.

Nếu HEV mạnh ở sự tiện dụng, PHEV lại có thêm lợi thế khi đi lại hàng ngày nhờ khả năng chạy thuần điện trên những quãng đường ngắn. Khi bước vào hành trình xa, động cơ xăng tiếp tục đảm bảo tầm hoạt động. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, người dùng PHEV vẫn cần duy trì thói quen sạc pin thường xuyên.

Xe PHEV có lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, nhưng để khai thác tối đa hiệu quả này, người dùng cần sạc pin thường xuyên. Ảnh: Jaecoo.

Dù có nhiều lợi thế, hybrid vẫn đi kèm một khoản chi phí ban đầu cao hơn. Toyota Corolla Cross HEV có giá 865 triệu đồng, cao hơn 45 triệu đồng so với bản 1.8V. Honda CR-V e L có giá 1,17 tỷ đồng, trong khi bản L máy xăng là 1,099 tỷ đồng.

Dù tiết kiệm nhiên liệu hơn trong quá trình sử dụng, mức chênh hàng chục triệu đồng vẫn có thể khiến nhiều người cân nhắc trước khi xuống tiền với xe hybrid.

SUV hay sedan, đâu là lựa chọn phù hợp hơn?

Vài năm gần đây, thị trường ô tô Việt Nam nghiêng rõ về nhóm xe gầm cao, đặc biệt là SUV và crossover. Những mẫu xe này thường xuyên xuất hiện trong nhóm bán chạy, trong khi sedan dần mất vị thế. Xu hướng này phần nào phản ánh nhu cầu thực tế của người dùng trong nước.

SUV được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ khoảng sáng gầm lớn, không gian rộng rãi và khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện đường sá. Ảnh: Ford.

SUV có lợi thế khi thường xuyên di chuyển trên nhiều loại địa hình. Khoảng sáng gầm lớn (trung bình trên 200 mm) giúp xe linh hoạt hơn khi đi qua đường xấu, dốc cao hoặc khu vực ngập nước. Đây cũng là lý do nhiều gia đình Việt ưu tiên xe gầm cao cho nhu cầu đi xa.

Không gian sử dụng cũng là điểm mạnh của SUV. Hàng ghế thứ hai thường có khoảng để chân và khoảng trần thoáng hơn, giúp hành khách thoải mái hơn. Khoang hành lý rộng và cửa cốp lớn cũng thuận tiện khi cần mang theo nhiều đồ cho cả gia đình.

Dù vậy, SUV cũng có những điểm phải đánh đổi. Trọng tâm cao có thể tạo cảm giác bồng bềnh hơn khi chạy nhanh, trong khi kích thước lớn khiến việc xoay trở trong phố cần nhiều sự chú ý hơn. Bên cạnh đó, trọng lượng và diện tích cản gió lớn cũng thường khiến SUV tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn sedan có cấu hình tương đương.

Ở chiều ngược lại, sedan phù hợp với người ưu tiên cảm giác lái gọn gàng và thường xuyên di chuyển trên cao tốc hoặc quốc lộ tốt. Thiết kế thân xe thấp giúp hạn chế phần nào cảm giác chao nghiêng, đồng thời thường có lợi thế hơn về mức tiêu thụ nhiên liệu.

Sedan có lợi thế về cảm giác lái gọn gàng, thân xe thấp và mức tiêu thụ nhiên liệu thường thấp hơn SUV. Ảnh: Toyota.

Đổi lại, sedan kém linh hoạt hơn khi điều kiện đường sá trở nên phức tạp. Khoảng sáng gầm thấp khiến người lái phải thận trọng hơn khi qua đường xấu, dốc cao hoặc khu vực ngập nước, trong khi cửa cốp nhỏ hơn SUV cũng hạn chế phần nào khả năng chở đồ.

Vì vậy, SUV phù hợp hơn với gia đình thường đi đông người, mang nhiều hành lý và di chuyển trên nhiều loại đường. Ngược lại, nếu phần lớn hành trình là cao tốc, đường bằng phẳng và người dùng ưu tiên cảm giác lái gọn gàng cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, sedan vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.