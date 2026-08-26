Vì sao Mac Studio 2026 có giá hơn 500 triệu đồng tại Việt Nam?

Mac Studio thế hệ mới gây chú ý với mức giá gần 512 triệu đồng tại Việt Nam, cao hơn đáng kể so với phiên bản cao cấp nhất của thế hệ trước.

Tối 25/8, Apple giới thiệu Mac Studio 2026 với 2 lựa chọn chip M5 Max và M5 Ultra. Dòng máy này tiếp tục hướng tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, nhưng mức giá tối đa hơn nửa tỷ đồng tại Việt Nam khiến sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Cấu hình cao nhất có giá hơn 500 triệu đồng

Mac Studio là dòng máy tính để bàn hiệu năng cao của Apple, nằm trên Mac mini và hướng tới những công việc đòi hỏi sức mạnh xử lý lớn. Máy thường được sử dụng trong dựng phim, đồ họa 3D, phát triển phần mềm và các tác vụ tính toán chuyên sâu.

Ở thế hệ mới, Apple trang bị cho Mac Studio 2 dòng chip M5 Max và M5 Ultra. Trong đó, M5 Ultra là lựa chọn cao cấp nhất, với CPU lên tới 36 lõi, GPU tối đa 80 lõi và khả năng hỗ trợ 512 GB bộ nhớ hợp nhất.

Mac Studio thế hệ mới vẫn giữ thiết kế vuông vức quen thuộc, với hệ thống khe tản nhiệt lớn ở mặt đáy. Ảnh: Apple.

Tại Việt Nam, Mac Studio mới có giá khởi điểm từ 70 triệu đồng. Nếu lựa chọn cấu hình cao, chi phí sở hữu mẫu máy tính này được đẩy lên ngất ngưởng.

Cụ thể, nếu khách hàng lựa chọn cấu hình gồm CPU 36 lõi, GPU 80 lõi, bộ nhớ hợp nhất 512 GB và SSD 16 TB, giá của Mac Studio chạm mốc 512 triệu đồng.

So với mức khởi điểm 70 triệu đồng, cấu hình cao nhất đắt hơn 442 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là cấu hình được đẩy lên mức tối đa, chủ yếu phục vụ những khách hàng có nhu cầu đặc thù về hiệu năng, bộ nhớ và khả năng lưu trữ.

So với mẫu Mac Studio cao cấp nhất của thế hệ 2025, mức giá mới cũng tăng đáng kể. Cấu hình tối đa mang chip M3 Ultra từng có giá khoảng 368,5 triệu đồng tại Việt Nam. Như vậy, phiên bản cao nhất thế hệ mới đắt hơn khoảng 143,4 triệu đồng, tương đương 39%.

Mac Studio M5 Ultra cấu hình CPU 36 lõi, GPU 80 lõi, bộ nhớ hợp nhất 256 GB và SSD 16 TB được Apple Việt Nam niêm yết ở mức 512 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Những yếu tố đẩy giá Mac Studio lên cao

Mức giá gần 512 triệu đồng của Mac Studio không đến từ một linh kiện riêng lẻ, mà là tổng chi phí của hàng loạt tùy chọn cao cấp. Trong đó, chip M5 Ultra, bộ nhớ hợp nhất 512 GB và SSD 16 TB là những thành phần có ảnh hưởng lớn nhất.

M5 Ultra là bộ xử lý mạnh nhất Apple trang bị cho Mac Studio thế hệ mới. Chip này hướng tới các công việc cần sức mạnh tính toán cao như dựng phim, xử lý đồ họa 3D, phát triển phần mềm và chạy các mô hình AI.

Mac Studio hướng tới các tác vụ nặng như dựng phim, chỉnh màu, xử lý đồ họa và những công việc sáng tạo chuyên sâu. Ảnh: Apple.

Bên cạnh bộ xử lý, bộ nhớ cũng là một phần khiến giá máy tăng mạnh. Phiên bản cao nhất hỗ trợ tới 512 GB bộ nhớ hợp nhất, trong khi nhiều máy tính cá nhân hiện nay chỉ sử dụng 16 GB hoặc 32 GB RAM.

Điểm khác biệt nằm ở cách Apple thiết kế bộ nhớ trên chip Apple Silicon. CPU và GPU có thể dùng chung một vùng nhớ, thay vì phải chia riêng RAM hệ thống và bộ nhớ đồ họa như trên nhiều máy tính truyền thống.

Cách thiết kế này đặc biệt hữu ích với những công việc cần xử lý lượng dữ liệu lớn. Với các mô hình AI, dung lượng bộ nhớ càng lớn thì máy càng có khả năng xử lý những mô hình phức tạp mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào máy chủ bên ngoài.

Bộ nhớ 512 GB cũng là yếu tố khiến chi phí phần cứng tăng đáng kể. Theo Reuters, giá chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ đã tăng mạnh trong năm 2026 khi nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI leo thang, khiến nguồn cung DRAM và các loại bộ nhớ hiệu năng cao trở nên căng thẳng hơn.

Dù vậy, giá linh kiện tăng chỉ là một phần nguyên nhân. Người mua cấu hình cao nhất còn phải trả thêm cho GPU 80 lõi và SSD 16 TB. Đây đều là những tùy chọn có giá cao, khiến tổng chi phí của máy tăng đáng kể.

Một yếu tố khác là bộ nhớ trên Mac Studio không thể nâng cấp sau khi mua. Vì vậy, người dùng có nhu cầu lớn phải lựa chọn dung lượng phù hợp ngay từ đầu, thay vì mua bản thấp rồi bổ sung RAM về sau.

Mac Studio được Apple định vị là máy tính để bàn hiệu năng cao, có thể kết hợp với màn hình và phụ kiện rời. Ảnh: Apple.

Nhìn chung, mức giá 512 triệu đồng chủ yếu đến từ việc Mac Studio được đẩy lên cấu hình gần tối đa. Đây là sản phẩm dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng rất cao, thay vì một mẫu máy tính để bàn hướng tới số đông.

Trước đó, Apple đã tăng giá hàng loạt thiết bị tại Việt Nam vào cuối tháng 6, với mức tăng phổ biến khoảng 4-10 triệu đồng. Mac mini và Mac Studio cũng chịu tác động, đặc biệt ở các cấu hình có RAM và bộ nhớ lưu trữ lớn, cho thấy áp lực chi phí linh kiện đã ảnh hưởng rõ đến chính sách giá của hãng.