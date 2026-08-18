Mô tô điện Trung Quốc có radar và camera xuất hiện tại Việt Nam

Mẫu xe điện Trung Quốc có radar và camera được trang bị động cơ 12 kW, pin có thể tháo rời, có thể đạt tốc độ trên 120 km/h.

Franco Amax mang kiểu dáng maxi-scooter với các mảng thân xe to và bệ vệ. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng nhộn nhịp, các thương hiệu ngoại cũng bắt đầu quan tâm hơn đến nhóm sản phẩm này. Xuất hiện tại một triển lãm về xe 2 bánh, thương hiệu Franco gây chú ý bởi mẫu Amax mang kiểu dáng maxi-scooter đi kèm nhiều trang bị công nghệ.

Về thiết kế, Franco Amax có phần đầu xe lớn, kính chắn gió cao, thân xe kéo dài và yên chia tầng. Một số chi tiết tạo hình ở đầu xe, yếm trước và thân sau gợi nhớ đến Yamaha Xmax, đặc biệt ở cách xử lý mảng khối thể thao và tư thế ngồi thiên về đi đường dài.

Về kích thước, Franco Amax dài 1.980 mm, rộng 710 mm và cao 1.280 mm. Xe có chiều cao yên 770 mm, tương đương các mẫu xe máy phổ thông như Honda Wave Alpha hay Yamaha Janus.

Xe được trang bị bộ mâm 13 inch, giảm xóc trước dạng ống lồng và phanh đĩa ở cả 2 bánh. Theo thông số kỹ thuật do nhân viên cung cấp, Franco Amax có phanh ABS, tuy nhiên phiên bản trưng bày tại triển lãm chưa xuất hiện trang bị này.

Động cơ của Amax có công suất 12 kW, cho vận tốc tối đa trên 120 km/h. Ảnh: Thượng Tâm.

Franco Amax sử dụng động cơ đặt tại bánh sau, công suất tối đa 12 kW, tương đương 16 mã lực. Xe có thể đạt tốc độ trên 120 km/h, cao hơn đáng kể so với nhóm xe máy điện đô thị phổ biến.

Mẫu xe này được trang bị màn hình TFT, cổng sạc USB và hệ thống khóa thông minh. Ngoài ra, Franco Amax còn có tùy chọn radar, camera trước, Apple CarPlay và hiển thị áp suất lốp. Đây là những công nghệ quen thuộc trên ô tô, nhưng vẫn hiếm gặp trên xe 2 bánh.

Amax được trang bị 2 bộ pin có thể tháo rời, cho tầm hoạt động hơn 170 km. Khả năng sạc nhanh là điểm đáng chú ý, với thời gian sạc lên 80% trong khoảng 27 phút.

Màn hình TFT của Franco Amax hiển thị tốc độ, cấp số, dung lượng hai pin, quãng đường di chuyển và các cảnh báo vận hành. Ảnh: Thượng Tâm.

Trao đổi tại triển lãm, đại diện hãng cho biết Franco Amax có thể được phân phối tại Việt Nam nếu tìm được đối tác phù hợp. Điều này đồng nghĩa mẫu xe hiện chưa có giá bán hay kế hoạch bán hàng cụ thể tại thị trường trong nước.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có giá 2.500-3.000 USD, tương đương khoảng 65,4-78,6 triệu đồng. Nếu mang về Việt Nam, mức giá có thể vượt 100 triệu đồng sau khi cộng các khoản thuế, phí.

Tại Việt Nam, phân khúc xe máy điện kiểu dáng maxi-scooter như Franco Amax hiện chưa có đại diện rõ rệt. Mẫu xe có định vị gần nhất là VinFast Rasad, nhưng phải đến cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 mới ra mắt thị trường.

Camera được tích hợp ở phía trước, trong khi cảm biến radar đặt ở phía sau, thuộc nhóm trang bị hỗ trợ người lái còn hiếm gặp trên xe máy điện phổ thông. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo tìm hiểu, hãng xe điện Franco là thành viên của tập đoàn Zhongneng Vehicle, đơn vị sở hữu nhãn hiệu Znen và nắm giữ vai trò gia công OEM quy mô quốc tế. Dẫu vậy, sự xuất hiện của hãng tại thị trường Việt vẫn chỉ dừng ở các sự kiện trưng bày, mạng lưới đại lý kinh doanh thực tế vẫn chưa được thiết lập.