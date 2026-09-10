Loạt xe BMW, Audi giảm 400-500 triệu đồng

Mức giảm hàng trăm triệu đồng đang xuất hiện ở nhiều mẫu xe sang đời cũ. Đại lý đẩy mạnh xử lý hàng tồn để nhường chỗ cho sản phẩm mới.

Bước sang quý III, nhiều hãng bắt đầu mạnh tay giảm giá để giải phóng các lô xe sản xuất từ những năm trước. Ở phân khúc xe sang, mức giảm có thể lên tới vài trăm triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể.

Audi Q8 giảm 400 triệu đồng

Q8, mẫu SUV đầu bảng của Audi tại Việt Nam, đang được chào bán với mức giảm lên tới 400 triệu đồng. Theo tìm hiểu của VietTimes, xe thuộc lô sản xuất năm 2024 nên được giảm sâu để kích cầu.

Audi Q8 đời 2024 đang được chào bán với mức giảm khoảng 400 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 3,8 tỷ đồng. Ảnh: Audi.

Với mức giá niêm yết 4,2 tỷ đồng, ưu đãi trên đưa giá thực tế của Q8 xuống còn khoảng 3,8 tỷ đồng. Trước đó, mẫu xe này cũng từng được áp dụng mức giảm 300 triệu đồng.

Q8 đời 2024 là bản nâng cấp giữa vòng đời, được Audi giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 5/2024. Xe sử dụng động cơ V6 3.0 tăng áp kết hợp mild hybrid, cho công suất 340 mã lực.

Trong dải sản phẩm Audi, Q8 được định vị cao hơn Q7 và cạnh tranh với các mẫu SUV thể thao như BMW X6 (4,4 tỷ đồng), Mercedes-Benz GLE (4,6 tỷ đồng).

BMW 520i giảm 478 triệu đồng

BMW 520i M Sport hiện nằm trong nhóm sedan hạng sang có mức giảm đáng chú ý trên thị trường. Theo tìm hiểu của VietTimes, một số xe sản xuất năm 2023 đang được chào bán với giá 1,881 tỷ đồng, thấp hơn 478 triệu đồng so với mức giá niêm yết 2,359 tỷ đồng trước đây.

Xe đời 2023 thuộc thế hệ cũ đang được đẩy mạnh xả hàng, trong khi 5 Series thế hệ mới đã bán tại Việt Nam từ năm 2025. Ảnh: THACO.

Mức giảm sâu phần nào đến từ vòng đời sản phẩm. Chiếc 520i M Sport này thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 7 (G30 LCI), ra mắt tại Việt Nam từ năm 2021. Trong khi đó, thế hệ thứ 8 đã ra mắt thị trường trong nước từ tháng 6/2025, khiến các xe đời cũ chịu áp lực xả hàng lớn hơn.

Khoảng cách giá giữa 2 thế hệ hiện khá rõ. BMW 520i đời mới có giá niêm yết khoảng 2,8 tỷ đồng, cao hơn gần 900 triệu đồng so với chiếc 520i M Sport 2023 sau ưu đãi. Đây là lợi thế đáng kể của xe tồn kho, đổi lại người mua phải chấp nhận đời sản xuất cũ và thiết kế thuộc thế hệ trước.

BMW 520i M Sport sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 184 mã lực. Xe có kiểu dáng sedan 4 cửa, kích thước dài gần 5 m và thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Mẫu xe này cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, Audi A6, Lexus ES và Volvo S90.

Volvo XC90 giảm hơn 500 triệu đồng

Tương tự BMW 520i, Volvo XC90 thế hệ cũ cũng đang được giảm giá mạnh để xử lý lượng xe còn tồn. Theo nhân viên bán hàng, XC90 phiên bản Plug-in Hybrid Ultra sản xuất năm 2024 hiện có tổng ưu đãi lên tới 666 triệu đồng. Trong đó, hơn 500 triệu đồng được trừ trực tiếp vào giá xe, phần còn lại là quà tặng và phụ kiện.

XC90 Plug-in Hybrid Ultra đời 2024 chịu áp lực giảm giá sau khi bản nâng cấp mới được đưa về Việt Nam, với tổng ưu đãi có thể lên tới 666 triệu đồng. Ảnh: Volvo.

XC90 Plug-in Hybrid Ultra trước đây có giá niêm yết 4,37 tỷ đồng. Nếu chỉ tính khoản giảm trực tiếp hơn 500 triệu đồng, giá xe hiện còn khoảng 3,87 tỷ đồng, chưa tính giá trị quà tặng và phụ kiện đi kèm.

Chính sách này xuất hiện trong bối cảnh Volvo đã đưa XC90 bản nâng cấp về Việt Nam từ tháng 3/2026. Vì vậy, các xe sản xuất năm 2024 hiện thuộc phiên bản cũ và chịu áp lực lớn hơn về giá khi đại lý phải xử lý hàng tồn.

XC90 Plug-in Hybrid Ultra sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

XC90 là mẫu SUV 7 chỗ cao cấp nhất của Volvo tại Việt Nam, cạnh tranh với BMW X5, Mercedes-Benz GLE và Audi Q7. Ở phiên bản mới nhất, XC90 được chuyển sang cấu hình B5 mild hybrid, công suất 249 mã lực và có giá niêm yết 3,289 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với bản Plug-in Hybrid Ultra đời cũ.