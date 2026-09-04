Tin nóng công nghệ 4/9: ChatGPT, Claude, Grok cùng gián đoạn, Gemini cũng bị báo lỗi

ChatGPT cùng nhiều chatbot AI lớn gặp sự cố trong vài giờ, sạc dự phòng đầu tiên dùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 4/9.

1. ChatGPT, Claude, Grok và Gemini cùng gặp sự cố

Ngày 3/9, 4 dịch vụ AI lớn gồm ChatGPT, Claude, Grok và Gemini cùng ghi nhận tình trạng gián đoạn trong vài giờ. Đây là trường hợp hiếm gặp khi các nền tảng AI phổ biến gặp vấn đề trong cùng một khoảng thời gian.

Anthropic xác nhận Claude gặp lỗi và triển khai bản sửa trong vài giờ. OpenAI cũng ghi nhận lỗi tăng cao trên ChatGPT và Codex trước khi khắc phục.

ChatGPT, Claude, Grok và Gemini cùng ghi nhận sự cố trong một khoảng thời gian ngắn. Ảnh minh họa: Getty.

Grok hiển thị thông báo đang gặp sự cố, trong khi lượng báo lỗi Gemini tăng mạnh trên các dịch vụ giám sát bên thứ 3. Google chưa chính thức xác nhận sự cố của Gemini.

Sự việc cho thấy việc phụ thuộc hoàn toàn vào một chatbot có thể gây gián đoạn học tập hoặc công việc khi dịch vụ gặp lỗi. Những nội dung quan trọng vẫn nên được lưu riêng trên máy hoặc dịch vụ khác thay vì chỉ nằm trong cuộc trò chuyện với AI.

2. Hơn 150 chú khỉ bị tiêu chảy mở hướng phát triển vaccine

Một đợt tiêu chảy kéo dài hơn 2 năm tại trung tâm nghiên cứu linh trưởng ở Wisconsin (Mỹ) bất ngờ cung cấp lượng dữ liệu quý cho việc phát triển vaccine chống vi khuẩn Shigella. Tổng cộng 169 con linh trưởng được xác nhận nhiễm bệnh, trong đó các nhà khoa học thu thập mẫu để nghiên cứu phản ứng miễn dịch.

Hình ảnh minh họa vi khuẩn Shigella, tác nhân gây bệnh tiêu chảy được nhóm nghiên cứu tìm cách phát triển vaccine phòng ngừa. Ảnh: Getty/CDC.

Shigella là vi khuẩn gây bệnh đường ruột, thường dẫn tới tiêu chảy và có thể nguy hiểm với trẻ nhỏ. Vi khuẩn này gây ra hơn 200 triệu ca bệnh và hơn 200.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong khi một số chủng ngày càng kháng nhiều loại kháng sinh.

Từ phản ứng miễn dịch của những con vật mắc bệnh, nhóm nghiên cứu xác định được các vị trí trên vi khuẩn mà kháng thể có thể tấn công hiệu quả. Vaccine chưa được tạo ra, nhưng dữ liệu giúp giới khoa học có thêm mục tiêu cụ thể để thiết kế vaccine Shigella trong tương lai.

3. Sạc dự phòng có hệ thống làm mát bằng chất lỏng

Hãng phụ kiện Ugreen vừa ra mắt MagFlow Pro, sạc dự phòng 10.000 mAh tích hợp hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Cụ thể, một máy bơm siêu nhỏ bên trong liên tục tuần hoàn chất làm mát giải nhiệt cho các bộ phận khi nóng lên.

Người dùng có thể nhìn thấy chất làm mát tuần hoàn bên trong sạc dự phòng MagFlow Pro. Ảnh: Ugreen.

Người dùng thậm chí có thể nhìn thấy chất lỏng di chuyển qua cửa sổ trong suốt trên thân sạc. Hệ thống được thiết kế để giảm nhiệt khi sạc không dây, giúp duy trì công suất tới 25 W và hạn chế nhiệt độ cao ảnh hưởng tới tuổi thọ pin điện thoại lẫn sạc dự phòng.

MagFlow Pro còn có cáp USB-C và một cổng USB-C, hỗ trợ sạc dây tối đa 45 W. Đổi lại, mức giá 150 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) khá cao đối với một sạc dự phòng dung lượng 10.000 mAh.

4. Điện thoại TCL có thời gian hoạt động lên tới 7 ngày

TCL vừa giới thiệu mẫu điện thoại P80 Ultra với màn hình OLED 6,83 inch và pin 5.800 mAh. Điểm nhấn của mẫu điện thoại này là chế độ Max Ink Mode, chuyển giao diện sang đơn sắc giống máy đọc sách. Nhờ đó, TCL cho biết máy có thể hoạt động tới 7 ngày hoặc chờ tối đa 26 ngày.

P80 Ultra có thể chuyển sang giao diện đơn sắc để kéo dài thời gian sử dụng pin tới 7 ngày. Ảnh: The Verge.

Thời lượng trên không áp dụng khi sử dụng điện thoại như bình thường. Max Ink Mode giảm màu sắc, đơn giản hóa giao diện, hạn chế ứng dụng và thông báo để tiết kiệm năng lượng. Người dùng có thể bật hoặc tắt nhanh bằng nút riêng trên cạnh máy.

Khi thoát chế độ tiết kiệm, P80 Ultra trở lại smartphone Android với màn hình OLED 6,83 inch, tần số quét 120 Hz, RAM 8 GB và camera tele 50 megapixel. Máy có giá từ 549 euro tại châu Âu, tương đương khoảng 16,6 triệu đồng.

Theo Ars Technica, The Verge