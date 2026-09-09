Ông Phạm Nhật Vượng vừa trở thành cổ đông mới, LPBank dự kiến huy động gần 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) dự kiến huy động gần 12.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành trái phiếu, trong đó gần 4.000 tỷ đồng được chào bán ra công chúng và tối đa 8.000 tỷ đồng phát hành riêng lẻ.

LPBank vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị liên quan đến phương án phát hành, triển khai chào bán và sử dụng vốn từ trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 đợt 2, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026 - gói 3.

Theo đó, ngân hàng dự kiến thu về 3.983 tỷ đồng từ đợt 2 của phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025. Thời gian triển khai dự kiến trong quý III và quý IV/2026.

Đợt chào bán gồm ba lô trái phiếu. Trong đó, lô LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, giá trị 1.785 tỷ đồng; lô LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, giá trị 1.998 tỷ đồng; lô LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, giá trị gần 200 tỷ đồng.

Cả ba lô nói trên đều áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ áp dụng lần lượt là 3,78%/năm đối với LPB7Y202504, 3,85%/năm đối với LPB8Y202505 và 3,9%/năm đối với LPB10Y202506.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Phương án phát hành trái phiếu đợt 2 tại LPBank. Ảnh: LPB.

Nguồn tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng trong khoảng thời gian từ quý III/2026 đến quý IV/2027.

Trong cơ cấu phân bổ vốn, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.175 tỷ đồng. Khoảng 1.769 tỷ đồng dự kiến dành cho hoạt động làm thuê, sản xuất và tiêu dùng. Phần còn lại dành cho một số lĩnh vực như bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô; công nghiệp chế biến, chế tạo; vận tải và kho bãi.

Ngoài ra, LPBank cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2026 - gói 3, với tổng khối lượng phát hành tối đa theo mệnh giá là 8.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô hai kế hoạch phát hành trái phiếu của LPBank có thể đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng một phần ba được huy động qua chào bán ra công chúng, còn lại đến từ kênh phát hành riêng lẻ.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm gần 10% vốn LPBank

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 27/7/2026, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Vợ ông là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, sở hữu hơn 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,965% vốn điều lệ.

Tổng cộng vợ chồng ông Vượng trực tiếp sở hữu hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn LPBank.

Sự xuất hiện của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư bởi LPBank từ lâu được xem là một trong những ngân hàng có cơ cấu cổ đông khó đoán định nhất thị trường.

Sau khi Luật Các tổ chức tín dụng 2024 yêu cầu công khai cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ, danh sách LPBank công bố trước đây chỉ ghi nhận VNPost và ông Nguyễn Đức Thụy. Trong khi đó, những giao dịch thỏa thuận quy mô lớn với hàng trăm triệu cổ phiếu LPB liên tục làm dấy lên đồn đoán về những thay đổi trong cơ cấu sở hữu của nhà băng này.

Việc ông Phạm Nhật Vượng chính thức lộ diện với tỷ lệ sở hữu gần 5% vì vậy được xem là một mảnh ghép đáng chú ý trong bức tranh cổ đông của LPBank.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.973 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 3%, còn 4.800 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank vượt 615.000 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 429.000 tỷ đồng, tăng 9,6%, tiền gửi khách hàng hơn 350.000 tỷ đồng tăng 4,7% so với cuối năm ngoái.