iPhone rơi từ độ cao hơn 30 km vẫn "không chết", xác lập kỷ lục Guinness

iPhone 17 có thể tăng giá khi thế hệ mới xuất hiện, BioNTech dừng thử nghiệm vaccine mRNA điều trị ung thư đại trực tràng và bài khoa học thời lớp 8 của Steve Jobs được bán hơn 900 triệu đồng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 29/8.

1. iPhone 17 có thể tăng giá khi iPhone 18 Pro ra mắt

Người dùng chờ iPhone 18 Pro ra mắt để mua iPhone 17 với giá rẻ hơn có thể gặp tình huống ngược lại. TrendForce dự đoán Apple có thể tăng giá một số mẫu iPhone 17 khi thế hệ mới xuất hiện vào tháng 9, thay vì giảm như thường thấy.

Dòng iPhone 17 có thể không giảm giá như thường lệ khi thế hệ mới xuất hiện. Ảnh: Apple.

Nguyên nhân là giá RAM và bộ nhớ tăng mạnh khi các công ty AI xây thêm trung tâm dữ liệu. CEO Tim Cook từng nói Apple không còn khả năng hấp thụ hoàn toàn chi phí bộ nhớ tăng. Samsung, Microsoft, Sony và Dell cũng đã tăng giá một số sản phẩm vì áp lực tương tự.

iPhone 17 hiện có giá từ 799 USD tại Mỹ, còn iPhone 17e từ 599 USD. Dòng iPhone 17 nhiều khả năng vẫn tiếp tục được bán sau khi iPhone 18 Pro ra mắt, trở thành lựa chọn rẻ hơn cho người không cần mẫu mới nhất.

2. Dừng thử nghiệm vaccine điều trị ung thư đại trực tràng

BioNTech quyết định dừng một thử nghiệm giai đoạn giữa đối với vaccine mRNA cá nhân hóa dành cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Một ủy ban độc lập kết luận việc tiếp tục nghiên cứu khó chứng minh vaccine giúp bệnh nhân sống lâu hơn.

BioNTech dừng một thử nghiệm vaccine mRNA dành cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Ảnh: Reuters.

Vaccine được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm khối u của từng bệnh nhân, nhằm "dạy" hệ miễn dịch nhận diện tế bào ung thư. Thử nghiệm dành cho người đã phẫu thuật và hóa trị nhưng vẫn còn dấu vết ADN ung thư trong máu, tức có nguy cơ bệnh quay trở lại.

Ủy ban cũng phát hiện chênh lệch về tỷ lệ sống giữa 2 nhóm. Các nhà phân tích cho rằng có thể đã có nhiều ca tử vong hơn ở nhóm dùng vaccine, nhưng mức chênh lệch chưa được công bố rõ.

3. Bài khoa học thời lớp 8 của Steve Jobs được bán hơn 900 triệu đồng

Một bài khoa học Steve Jobs thực hiện khi học lớp 8 vừa được đấu giá 34.375 USD, tương đương khoảng 903 triệu đồng. Khi đó, nhà đồng sáng lập Apple vẫn là học sinh trường Cupertino Junior High tại Mỹ.

Bài khoa học Steve Jobs thực hiện khi học lớp 8 được bán với giá 34.375 USD. Ảnh: RR Auction.

Dự án làm từ năm 1968 gồm một bảng gỗ, các mạch điện thử nghiệm và báo cáo dài 10 trang về bộ chỉnh lưu điều khiển bằng silicon. Đây là linh kiện bán dẫn có thể đóng vai trò như công tắc để điều khiển dòng điện, từng được sử dụng trong những ứng dụng như điều chỉnh tốc độ động cơ hoặc độ sáng đèn.

Món đồ này được gia đình Jobs giữ lại trong nhiều thập kỷ. Theo RR Auction, Jobs từng nhiều lần từ chối lấy lại các đồ vật cũ còn ở nhà gia đình. Giá trị của bài khoa học hiện đến chủ yếu từ nguồn gốc và câu chuyện thời niên thiếu của người sau này đồng sáng lập Apple.

4. iPhone rơi từ độ cao hơn 30 km vẫn gọi điện được

Một chiếc iPhone 17 Pro gắn ốp RhinoShield AirX được thả từ khí cầu ở độ cao 30.607 mét tại Thụy Điển mà không dùng dù. Sau khoảng 25 phút rơi và 5 giờ tìm kiếm, chiếc điện thoại được cho là vẫn hoạt động, có thể gọi điện và chụp ảnh.

Chiếc iPhone 17 Pro được đưa lên độ cao hơn 30 km trước khi thả rơi để thử nghiệm. Ảnh: RhinoShield.

Màn thử nghiệm được Guinness xác nhận kỷ lục về độ cao thả điện thoại có gắn ốp xuống địa hình tự nhiên. RhinoShield cho biết dự án mất một năm chuẩn bị và hợp tác với một công ty hàng không vũ trụ chuyên nghiệp.

Theo Tom's Guide, MacRumors, Reuters