Nước máy vàng đục, Tổng giám đốc HueWaco nói do “xáo mạng” đường ống

Nước máy được cấp trở lại nhưng xuất hiện vàng, đục, có cặn khiến nhiều gia đình ở Chân Mây - Lăng Cô phải mua nước đóng bình để sử dụng.

Có nước máy nhưng không dám dùng

Sau hơn một tuần thiếu nước sạch, hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) đã được cấp nước trở lại khi Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWaco) sử dụng nguồn nước hồ Thủy Yên (xã Lộc Thủy) để xử lý, cấp bù. Tuy nhiên, nước máy xuất hiện tình trạng vàng, đục, có cặn

Chị Nguyễn Thị Kim Chi, thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô, những ngày qua phải mua nước lọc đóng bình 20 lít về sử dụng vì không yên tâm với nguồn nước máy.

Gia đình chị Chi ban đầu cho rằng hiện tượng này có thể do đường ống nhiều lâu ngày không sử dụng. Nhưng sau nhiều ngày, tình trạng này vẫn tái diễn.

“Gia đình cháu mang áo trắng ra giặt thì bị ố vàng nên rất sợ sử dụng nguồn nước này”, cháu Nguyễn Minh Đạt (con chị Chi) nói.

Đến ngày 8/9, em Nguyễn Minh Đạt, thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô phải dùng những tấm tẩy trang của mẹ để bịt đầu vòi để lọc nước sinh hoạt. Ảnh: Nguyễn Lê.

Trong lúc chờ chính quyền cùng đơn vị cấp nước công bố kết quả kiểm nghiệm, chị Chi bọc các tấm tẩy trang vào đầu vòi nước. Sau vài ngày, những tấm tẩy trang chuyển màu vàng, đen và có nhiều cặn bẩn.

“Thoạt đầu tôi nghĩ do đường ống lâu ngày không sử dụng. Nhưng theo dõi nhiều ngày, tình trạng vẫn không cải thiện. Gia đình không dám sử dụng nguồn nước này để ăn uống”, chị Chi chia sẻ.

Có cùng lo ngại, gia đình chị Trương Thị Thủy (thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô) cũng phải mua nước bình để uống, còn nước máy được hứng vào thùng, để lắng rồi mới sử dụng hạn chế cho việc nấu nướng. “Chúng tôi rất mong đơn vị cấp nước sớm xử lý để người dân có thể yên tâm sử dụng nước máy”, chị Thủy nói.

Nước sinh hoạt vàng đục kéo dài sau khi được cấp trở lại khiến người dân Chân Mây - Lăng Cô lo lắng. Ảnh Nguyễn Lê.

HueWaco nói gì?

Hai ngày gần đây, khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô có mưa. Người dân cho biết bằng cảm quan, họ thấy nước máy đã trong hơn nhưng chưa hoàn toàn yên tâm. Tại nhà chị Chi, các tấm tẩy trang bọc vòi nước trong 3 ngày qua vẫn xuất hiện màu vàng ố, đen và cặn bẩn.

Những phản ánh này khiến người dân nhớ lại vụ việc khoảng năm năm trước, khi HueWaco từng lấy nước sông Thừa Lưu để xử lý, cấp cho khách hàng tại khu vực này. Sau đó, việc sử dụng nguồn nước phải dừng lại và công ty xin lỗi khách hàng, khắc phục hậu quả.

Một lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô xác nhận những ngày đầu vận hành Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên, nguồn nước có hiện tượng vàng, đục. Tuy nhiên, theo vị này, chất lượng nước sau đó đã được cải thiện. Trước phản ánh và hình ảnh người dân đăng tải trên mạng xã hội cho rằng nước vẫn còn đục, bẩn, lãnh đạo xã cho biết sẽ phối hợp với HueWaco kiểm tra, xử lý.

HueWaco xử lý tình huống thiếu nước sinh hoạt tại Chân Mây - Lăng Cô bằng việc xây dựng trạm cấp nước bổ sung từ hồ chứa Thủy Yên. Ảnh Nguyễn Lê.

Ông Dương Quý Dương, Tổng giám đốc HueWaco, lý giải hiện tượng nước vàng, đục xuất hiện sau khi bổ sung nguồn nước hồ Thủy Yên là do “xáo mạng” trong hệ thống đường ống.

Mùa hè, do thiếu nguồn nước nên áp lực nước cấp tại Chân Mây - Lăng Cô yếu. Khi đưa nguồn nước hồ Thủy Yên vào hệ thống, công ty tăng cường thêm 2 trạm bơm để nâng áp lực. Nguồn nước từ hồ Thủy Yên cấp về cùng với nguồn nước từ hướng Chân Mây (Thừa Lưu) cấp ngược lên khiến áp lực trong đường ống tăng mạnh. Khi đó, cặn bám bên trong thành ống có thể bong ra, tạo thành các hạt cặn lơ lửng khiến nước bị đục.

“Chúng tôi khẳng định nước đục không phải do nguồn nước mà do phía trong đường ống. Công ty đã súc, xả và xử lý nên sẽ không còn hiện tượng này”, ông Dương nói.

Kiến nghị chính quyền vào cuộc

Ông Dương cho biết HueWaco đã kiểm nghiệm chất lượng nước và mời CDC TP Huế thực hiện ngoại kiểm, kết quả chất lượng nước bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến ngày 8/9, kết quả kiểm nghiệm này chưa được công ty công bố trên website hoặc Fanpage. Đây cũng là nguyên nhân khiến một bộ phận người dân vẫn dè dặt khi sử dụng nước máy.

Trước những lo ngại từ khách hàng, Tổng giám đốc HueWaco cho biết đơn vị sẽ sớm công bố kết quả kiểm nghiệm chất lượng.

Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên đưa vào hoạt động ngày 30/8/2026, lưu lượng 4000 m3/ngày, đêm bổ sung nguồn nước thiếu hụt tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh Nguyễn Lê.

Còn về phía người dân, trong lúc chờ thông tin chính thức, nhiều gia đình phải tự tìm giải pháp bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, trong đó có việc mua nước đóng bình hoặc lọc, lắng nước máy trước khi sử dụng.

Một cán bộ xã mới đây đã quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội để phản ánh tình trạng nước máy có dấu hiệu bất thường, đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương và HueWaco khẩn trương kiểm tra, cải thiện chất lượng nước, bảo đảm nguồn nước an toàn cho người dân.