Lynk & Co triệu hồi hơn 74.000 xe tại Trung Quốc, 2 mẫu đang bán ở Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Hơn 74.000 xe Lynk & Co tại Trung Quốc bị triệu hồi do nguy cơ lỗi LiDAR, trong danh sách có hai mẫu 08 và 900, những dòng xe đang được Lynk & Co phân phối tại Việt Nam.

Ngày 21/8, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc công bố kế hoạch triệu hồi 74.037 xe Lynk & Co do nguy cơ lỗi hệ thống LiDAR. Các mẫu xe liên quan gồm Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 và Lynk & Co 08.

Lynk & Co 900 và 08 tại Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Thông tin triệu hồi tại Trung Quốc lập tức thu hút sự chú ý tại Việt Nam, bởi Lynk & Co 08 và Lynk & Co 900 đều đang được phân phối chính hãng trong nước.

Trao đổi với VietTimes, đại diện Lynk & Co Việt Nam xác nhận các xe 08 và 900 bán tại Việt Nam không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đợt triệu hồi này.

Lynk & Co 08 hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam, nhưng phiên bản dành cho thị trường trong nước không trang bị phần cứng LiDAR. Ảnh: Lynk & Co.

Theo thông tin phía hãng cung cấp, chiến dịch triệu hồi đối với Lynk & Co 900 liên quan đến các xe dành cho thị trường nội địa Trung Quốc sản xuất trước ngày 25/10/2025. Trong khi đó, toàn bộ Lynk & Co 900 xuất khẩu sang Việt Nam được sản xuất trong năm 2026 và sử dụng cụm LiDAR phiên bản nâng cấp.

Với Lynk & Co 08, cấu hình phân phối tại Việt Nam không được trang bị phần cứng LiDAR. Vì vậy, mẫu xe này không liên quan đến lỗi đang dẫn tới chương trình triệu hồi tại Trung Quốc.

Hai mẫu Lynk & Co 07 và Lynk & Co 10 EM-P còn lại trong danh sách triệu hồi hiện không có tên trong danh mục sản phẩm chính thức của Lynk & Co tại Việt Nam.

Cả Lynk & Co 08 và 900 đều là những mẫu xe mới gia nhập thị trường Việt Nam. Lynk & Co 08 ra mắt vào tháng 10/2025, với giá bán từ khoảng 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, Lynk & Co 900 mới được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 6/2026 với giá hơn 3 tỷ đồng.

Lỗi LiDAR trên xe Lynk & Co là gì?

Theo thông báo của cơ quan quản lý Trung Quốc, nguyên nhân triệu hồi liên quan đến biến động trong quá trình sản xuất của nhà cung cấp. Cụ thể, IC nguồn bên trong một số cụm LiDAR có thể bị hư hỏng trong quá trình sản xuất.

LiDAR sử dụng tia laser để quét và xác định khoảng cách với các vật thể xung quanh, hỗ trợ hệ thống nhận biết môi trường vận hành của xe. Ảnh: Dell Technologies.

LiDAR là cảm biến sử dụng tia laser để đo khoảng cách và thu thập dữ liệu về môi trường xung quanh xe. Trên ô tô hiện đại, dữ liệu từ LiDAR thường được kết hợp với camera, radar và các cảm biến khác để phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao.

Khi cụm LiDAR gặp lỗi, hệ thống hỗ trợ lái có thể nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý một số vật thể không đầy đủ trong quá trình vận hành. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn trong một số điều kiện nhất định.

Để khắc phục, Lynk & Co thay thế miễn phí cụm LiDAR trên các xe thuộc diện triệu hồi. Hãng cũng sử dụng nền tảng kết nối từ xa để phát hiện tín hiệu bất thường, cảnh báo những xe có nguy cơ gặp lỗi và chủ động liên hệ khách hàng đưa xe đến cơ sở dịch vụ.

Lynk & Co chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2023 thông qua GreenLynk Automotives, thành viên của Tasco Auto. Sau giai đoạn đầu tập trung vào các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thương hiệu này đang từng bước mở rộng danh mục sang các dòng xe điện hóa, gồm PHEV và thuần điện.

Lynk & Co 09 là một trong những mẫu SUV đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, bên cạnh 01, 06, 08 và 900. Ảnh: Nguyễn Duy.

Hiện Lynk & Co Việt Nam phân phối nhiều mẫu xe, gồm các SUV 01, 02, 06, 08, 09, sedan 03 và mẫu SUV đầu bảng 900. Trong đó, 08 và 900 là 2 sản phẩm plug-in hybrid được bổ sung gần đây, cho thấy xu hướng mở rộng danh mục xe điện hóa của hãng tại Việt Nam.