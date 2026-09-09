Bộ bơm túi khí Trung Quốc liên quan 11 ca tử vong tại Mỹ

Mỹ ghi nhận 11 trường hợp tử vong và 3 người bị thương nặng trong các vụ tai nạn liên quan bộ bơm túi khí thay thế mang thương hiệu DTN của Trung Quốc.

Nạn nhân tử vong mới nhất là tài xế điều khiển chiếc Chevrolet Equinox 2018 liên quan vụ tai nạn xảy ra ngày 27/8 tại Dallas. Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), người này có thể đã sống sót nếu bộ bơm túi khí hoạt động đúng chức năng.

Theo NHTSA, tính đến đầu tháng 9, có 14 vụ tai nạn được ghi nhận trên những xe đã thay túi khí có bộ bơm mang ký hiệu DTN60DB. Hậu quả là 11 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Các trường hợp xảy ra trên Chevrolet Malibu, Hyundai Sonata và mới nhất là Chevrolet Equinox.

Ảnh minh họa Chevrolet Equinox đời 2018, mẫu xe liên quan trường hợp tử vong mới nhất được NHTSA ghi nhận tại Dallas (Mỹ) ngày 27/8. Ảnh: Chevrolet.

Theo NHTSA, bộ bơm mang ký hiệu DTN60DB có thể bị vỡ khi túi khí kích hoạt. Khi đó, các mảnh kim loại có thể bắn vào ngực, cổ, mắt và mặt của tài xế, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Các trường hợp sống sót cũng ghi nhận thương tích nặng. Tháng 9/2023, tài xế một chiếc Chevrolet Malibu 2021 tại Philadelphia bị thương do mảnh vỡ từ bộ bơm. Một tháng sau, sự cố tương tự xảy ra với Chevrolet Malibu 2020 tại Fort Worth, Texas.

Một trong số đó là Eui Seok Kang, người sống tại Texas. Theo WSJ, bộ bơm túi khí thay thế trên chiếc Chevrolet Malibu đã qua sử dụng của Kang phát nổ trong tai nạn tháng 10/2023. Mảnh kim loại găm vào mặt khiến anh mất phần lớn xương hàm dưới và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

May mắn sống sót sau sự cố, anh Eui Seok Kang bị thương nặng vùng hàm do các mảnh kim loại từ bộ bơm túi khí văng vào mặt. Ảnh: WSJ.

Đến ngày 16/6/2026, NHTSA tiếp tục ghi nhận một người bị thương nặng trên Chevrolet Malibu 2020 tại Louisville, Kentucky. Hai tháng sau, một tài xế Chevrolet Equinox tử vong trong vụ tai nạn tại Dallas, nâng tổng số ca tử vong liên quan DTN60DB tại Mỹ lên con số 11.

Trước Chevrolet Equinox, toàn bộ 10 ca tử vong và 3 trường hợp bị thương nặng đều xảy ra trên Chevrolet Malibu hoặc Hyundai Sonata. Tuy nhiên, NHTSA cho biết chưa có thông tin cho thấy nguy cơ chỉ giới hạn ở 3 dòng xe này.

DTN phản bác liên quan đến các vụ tai nạn

Điểm chung của các vụ việc là bộ bơm túi khí nguyên bản phía người lái đã được thay thế. NHTSA cho biết các linh kiện mang ký hiệu DTN60DB có khả năng được nhập khẩu trái phép vào Mỹ và thường xuất hiện trên những xe từng tai nạn, bung túi khí rồi được sửa chữa trước khi bán lại.

DTN là tên viết tắt của Jilin Province Detiannuo Safety Technology, doanh nghiệp thành lập năm 2009 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị an toàn, trong đó có bộ bơm và bộ kích nổ túi khí ô tô.

Bộ bơm túi khí mang ký hiệu DTN60DB, loại linh kiện đang bị NHTSA cảnh báo sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng tại Mỹ. Ảnh: NHTSA.

Về phía DTN, doanh nghiệp cho rằng chưa có đủ căn cứ để khẳng định những bộ bơm liên quan các vụ tai nạn tại Mỹ do công ty sản xuất. Theo DTN, các linh kiện gặp sự cố có thể là hàng giả mang thương hiệu của hãng và chưa thể kết luận sản phẩm của công ty là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các trường hợp tử vong.

Trước đó, Mỹ đã cấm nhập khẩu và kinh doanh DTN60DB từ tháng 4/2026. Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, NHTSA áp dụng biện pháp này đối với một loại thiết bị ô tô. Tuy nhiên, số lượng bộ bơm đã được đưa vào Mỹ và lắp trên xe trước khi có lệnh cấm vẫn chưa được xác định.