Tin nóng công nghệ 9/9: iPhone màn hình gập có thể vượt mốc 65 triệu đồng

Anh muốn chặn trẻ em chụp và xem ảnh khỏa thân ngay trên điện thoại, gần 1.000 chuyến bay bị gián đoạn vì lỗi hệ thống là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 9/9.

1. iPhone gập đầu tiên có thể giá hơn 65 triệu đồng

Apple chuẩn bị tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, trong đó giới phân tích kỳ vọng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ xuất hiện. Reuters cho biết thiết bị có thể mở ra giống một cuốn hộ chiếu và có giá trên 2.500 USD, tương đương hơn 65,6 triệu đồng.

Hình ảnh mô phỏng iPhone màn hình gập, sản phẩm được kỳ vọng xuất hiện tại sự kiện Apple. Ảnh: CNET.

Điểm người dùng quan tâm là Apple có thể tập trung xử lý 2 nhược điểm phổ biến của điện thoại gập: nếp gấp trên màn hình và độ bền bản lề. Trong khi Samsung, Google và Huawei đã bán điện thoại gập nhiều năm, Apple được kỳ vọng tận dụng lợi thế đi sau để hoàn thiện các chi tiết này.

Mức giá dự kiến khiến sản phẩm khó tiếp cận người dùng phổ thông. Theo dự báo của IDC, dù giá đắt, iPhone gập vẫn có thể mang về hơn 45 tỷ USD doanh thu cho Apple đến cuối năm 2027.

2. Anh muốn chặn trẻ em chụp, xem ảnh khỏa thân trên điện thoại

Chính phủ Anh chuẩn bị đưa ra luật buộc các hãng công nghệ tăng khả năng ngăn người dưới 18 tuổi chụp, xem hoặc chia sẻ hình ảnh khỏa thân trên smartphone và máy tính bảng. Động thái được đưa ra sau khi Apple, Google không đáp ứng yêu cầu trong thời hạn 3 tháng mà chính phủ đặt ra.

Anh chuẩn bị siết các biện pháp ngăn trẻ em tiếp cận hoặc chia sẻ hình ảnh khỏa thân trên thiết bị cá nhân. Ảnh: Getty.

Theo kế hoạch, biện pháp bảo vệ phải được tích hợp trên cả thiết bị đang sử dụng lẫn sản phẩm bán mới tại Anh. Doanh nghiệp không thực hiện có thể bị phạt, thậm chí lãnh đạo công ty có nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự. Chính phủ cũng cân nhắc áp yêu cầu tương tự với Instagram và Snapchat.

Biện pháp được kỳ vọng hạn chế trẻ tự tạo hoặc phát tán hình ảnh nhạy cảm, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. Signal cảnh báo việc quét nội dung ngay trên thiết bị có thể tạo ra hạ tầng giám sát rộng hơn. Người trưởng thành đã xác minh tuổi sẽ không chịu giới hạn này.

3. Lỗi hệ thống khiến gần 1.000 chuyến bay bị chậm, hủy

Một lỗi trong hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay của cơ quan kiểm soát không lưu Anh (NATS) khiến gần 1.000 chuyến bay bị chậm hoặc hủy ngày 8/9. Heathrow, Gatwick, Edinburgh cùng nhiều sân bay lớn khác đều chịu ảnh hưởng.

Sự cố kiểm soát không lưu khiến gần 1.000 chuyến bay tại Anh bị chậm hoặc hủy. Ảnh: Reuters.

Kiểm soát không lưu sử dụng hệ thống máy tính để xử lý kế hoạch bay và điều phối lượng máy bay dày đặc. Vì lịch trình hàng không liên kết chặt chẽ, một sự cố kéo dài vài giờ có thể khiến máy bay, phi hành đoàn và hành khách bị chậm dây chuyền trong nhiều giờ sau đó.

NATS cho biết sự cố đã được khắc phục và an toàn bay không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có khoảng 200 chuyến bay bị hủy khiến 150.000 hành khách của hãng chịu tác động. Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh đã yêu cầu NATS báo cáo đầy đủ nguyên nhân.

4. Hacker lấy gần 9.000 tỷ đồng tiền số rồi trả lại

Một hacker đã lấy khoảng 4.000 Bitcoin trị giá 340 triệu USD, tương đương gần 9.000 tỷ đồng, khỏi ví của Liquid Network. Đây là mạng phục vụ giao dịch giữa nhiều nền tảng tiền số và đã phải tạm ngừng hoạt động sau sự cố.

Vụ tấn công Liquid Network làm thất thoát khoảng 4.000 Bitcoin trước khi phần lớn số tiền được hoàn trả. Ảnh minh họa: Getty.

Liquid gọi người này là hacker "mũ trắng", thuật ngữ chỉ những người tìm lỗ hổng nhằm giúp hệ thống khắc phục vấn đề. Hacker được cho là đã khai thác một lỗi rồi tuyên bố sẽ trả tiền nếu đơn vị vận hành sửa được lỗ hổng.

Sau khi lỗi được khắc phục, khoảng 3.400 Bitcoin đã được hoàn trả. Tuy nhiên, khoảng 600 Bitcoin, trị giá khoảng 47 triệu USD, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của hacker.

Theo Reuters, WIRED, TechCrunch