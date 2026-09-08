Tin nóng công nghệ 8/9: Ô tô điện cỡ nhỏ của Audi đi được hơn 600 km/lần sạc

Audi ra mắt ô tô điện có thể chạy tới 646 km sau mỗi lần sạc, điện thoại Huawei khiến người bên cạnh khó nhìn trộm màn hình và Sony hồi sinh mẫu tai nghe 6 năm tuổi là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 8/9.

1. Audi ra mắt ô tô điện chạy tới 646 km sau mỗi lần sạc

Audi vừa giới thiệu A2 e-tron, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày tại châu Âu. Phiên bản có phạm vi hoạt động xa nhất được hãng công bố có thể chạy tới 646 km sau mỗi lần sạc, theo chuẩn WLTP.

Audi A2 e-tron có phạm vi hoạt động tối đa 646 km theo chuẩn WLTP. Ảnh: Reuters.

WLTP là quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn tại châu Âu nên quãng đường thực tế có thể thay đổi theo tốc độ, thời tiết, điều hòa và cách lái. Audi cho biết A2 e-tron chỉ tiêu thụ khoảng 12,8 kWh cho mỗi 100 km, mức thấp nhất trong các mẫu xe điện của hãng.

Với người dùng, mức tiêu thụ điện thấp đồng nghĩa số lần sạc ít đi và chi phí vận hành cũng dễ kiểm soát hơn. A2 e-tron sẽ được sản xuất tại Đức và dự kiến bắt đầu giao tới khách hàng từ tháng 12.

2. Điện thoại Huawei khó bị nhìn trộm màn hình

Huawei vừa giới thiệu Mate XT2, mẫu điện thoại có thể gập 3 để mở thành màn hình lớn gần giống máy tính bảng. Điểm đáng chú ý là một số phiên bản có chế độ riêng tư, giúp người đứng hoặc ngồi bên cạnh khó nhìn thấy nội dung trên màn hình.

Huawei Mate XT2 có thể mở 2 lần để tạo màn hình lớn hơn điện thoại thông thường. Ảnh: Reuters.

Tính năng này có thể hữu ích khi người dùng đọc tin nhắn, email hoặc tài liệu ở nơi công cộng. Mate XT2 cũng được nâng cấp bản lề và khả năng chống nước so với thế hệ trước.

Giá bán là điểm khiến mẫu điện thoại này khó tiếp cận người dùng phổ thông. Mate XT2 có giá khởi điểm 19.999 nhân dân tệ, tương đương 78 triệu đồng. Mẫu điện thoại này bắt đầu bán tại Trung Quốc từ ngày 12/9.

3. Sony hồi sinh mẫu tai nghe 6 năm tuổi

Sony đưa mẫu tai nghe WH-1000XM4 ra mắt từ năm 2020 trở lại thị trường dưới tên gọi WH-1000XM4C. So với "tiền bối" XM4, thiết kế của XM4C gần như giữ nguyên, gồm kiểu gập gọn và khả năng chống ồn chủ động, thay vì phát triển một mẫu hoàn toàn mới.

WH-1000XM4C giữ lại thiết kế quen thuộc của mẫu XM4 ra mắt năm 2020. Ảnh: Sony.

Người dùng được bổ sung bộ cân bằng âm thanh 10 dải và một số chế độ mới. Tai nghe vẫn hỗ trợ kết nối 2 thiết bị cùng lúc, nhưng thời lượng pin khi bật chống ồn còn khoảng 27 giờ, thấp hơn mẫu XM4 trước đây khoảng 3 giờ.

WH-1000XM4C có giá 300 USD, khoảng 7,9 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn các mẫu chống ồn cao cấp hiện nay của Sony, nhưng điểm trừ là phần cứng vẫn dựa trên WH-1000XM4 ra mắt từ năm 2020.

4. Lốp xe mòn có thể trở thành nguồn ô nhiễm lớn từ giao thông

Một nghiên cứu mới trên Nature Communications cảnh báo bụi phát sinh do lốp xe và mặt đường bị mài mòn đang trở thành nguồn ô nhiễm đáng chú ý. Khi khí thải động cơ được kiểm soát tốt hơn, loại bụi này có thể chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong ô nhiễm giao thông.

Lốp xe bị mài mòn trong quá trình di chuyển có thể tạo ra lượng bụi mịn đáng kể. Ảnh: CNN.

Riêng tại Trung Quốc, nhóm nghiên cứu ước tính giao thông đường bộ tạo ra khoảng 425.000 tấn PM2.5 liên quan đến lốp và mặt đường trong năm 2023. PM2.5 là những hạt bụi rất nhỏ, có thể đi sâu vào hệ hô hấp khi con người hít phải.

Điều này cũng cho thấy ô tô điện không loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm do giao thông. Dù không có khí thải tại ống xả, lốp xe vẫn bị mài mòn khi di chuyển, vì vậy vật liệu lốp và cách thiết kế phương tiện có thể trở thành vấn đề môi trường lớn hơn trong tương lai.

Theo Nature Communications, Reuters, Engadget