Tin nóng công nghệ 27/8: Apple chốt ngày ra mắt iPhone gập?

Apple chốt ngày tổ chức sự kiện có thể trình làng iPhone gập, tỷ phú Bill Gates đề xuất đánh thuế robot để giữ việc cho con người là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 27/8.

1. Apple chốt ngày ra mắt iPhone mới

Apple xác nhận tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9/9 tại Apple Park, California. Sự kiện bắt đầu lúc 10h sáng theo giờ địa phương, khoảng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam.

Apple chưa tiết lộ thiết bị sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Apple tổ chức sự kiện ngày 9/9, nơi iPhone gập được kỳ vọng xuất hiện. Ảnh: Apple.

Bên cạnh iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, phẩm được chú ý nhất là chiếc iPhone màn hình gập đã xuất hiện trong nhiều thông tin rò rỉ trước đó. Nếu được công bố, đây sẽ là lần đầu Apple tham gia thị trường điện thoại gập, nơi Samsung, Google và nhiều hãng Android đã bán sản phẩm trong nhiều năm.

Ngoài iPhone gập, Apple được dự đoán giới thiệu Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra mới cùng một số thiết bị nhà thông minh khác. Hãng có thể công bố thời điểm phát hành iOS 27 và các hệ điều hành mới tại sự kiện này.

2. Trẻ em chỉ được dùng Facebook, Instagram 2 giờ/ngày

Vừa qua, Meta đồng ý giới hạn thời gian trẻ dưới 18 tuổi sử dụng Facebook và Instagram ở mức tổng cộng 2 giờ mỗi ngày tại các bang và vùng lãnh thổ của Mỹ. Khi dùng hết thời gian, tài khoản sẽ không thể tiếp tục truy cập 2 ứng dụng trên nếu chưa được phụ huynh cho phép.

Thời gian trực tuyến trên Facebook và Instagram được cộng chung, kể cả khi Meta phát hiện trẻ sử dụng nhiều tài khoản.

Meta đồng ý giới hạn thời gian sử dụng Facebook và Instagram của người dưới 18 tuổi tại một số khu vực ở Mỹ. Ảnh: Getty.

Ngoài giới hạn 2 giờ sử dụng mỗi ngày, Meta còn áp dụng một số quy định khác với tài khoản của người dưới 18 tuổi. Từ 0h đến 6h, chế độ ban đêm sẽ chặn người dùng truy cập, đăng bài hoặc xem nội dung. Trong giờ học, được Meta quy định từ 8h đến 15h, phần lớn thông báo cũng bị tắt.

Trẻ còn được nhắc sau mỗi 15 phút sử dụng liên tục. Tính năng tự động phát video cũng có thể được phụ huynh và trẻ tắt đi để hạn chế thời gian xem nội dung.

Các thay đổi nằm trong thỏa thuận trị giá 18 tỷ USD giữa Meta và 29 bang tại Mỹ, liên quan đến an toàn trẻ em trên mạng xã hội. Quy định chỉ áp dụng tại những nơi tham gia thỏa thuận và vẫn cần tòa án phê chuẩn.

3. Mỹ triệt phá nền tảng mà hacker sử dụng để tấn công NASA, Thượng viện

Bộ Tư pháp Mỹ và FBI cho biết đã vô hiệu hóa 2 nền tảng được hacker sử dụng để tấn công nhiều cơ quan nhạy cảm. Mục tiêu gồm NASA, Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Năng lượng và Thượng viện Mỹ.

Mỹ cáo buộc một nhóm hacker liên quan Trung Quốc từng nhắm vào NASA và Thượng viện. Ảnh: Reuters.

Nhóm hacker đã chiếm quyền hàng nghìn thiết bị kết nối Internet trên khắp thế giới rồi dùng chúng làm điểm trung chuyển. Cách này giúp che giấu vị trí thật của kẻ tấn công và khiến lưu lượng trông như xuất phát từ những thiết bị bị chiếm quyền.

Giới chức Mỹ cáo buộc 2 nền tảng do một công ty Trung Quốc vận hành và được cung cấp cho các cơ quan tình báo, quân đội nước này. Hacker được cho là đã đánh cắp dữ liệu từ một số nhà thầu quốc phòng, tổ chức tài chính và trường đại học.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc liên quan đến hoạt động tấn công mạng do nhà nước hậu thuẫn, đồng thời cho rằng Mỹ đang dùng vấn đề an ninh mạng để làm mất uy tín nước này.

4. Tỷ phú Bill Gates muốn đánh thuế robot để giữ việc cho con người

Tỷ phú Bill Gates đề xuất chính phủ các nước cân nhắc đánh thuế robot khi máy móc và AI có khả năng thay thế lao động. Theo ông, doanh nghiệp thuê người phải chịu nhiều khoản thuế liên quan đến tiền lương, trong khi mua robot thường được tính vào chi phí vận hành và không bị áp thuế.

Bill Gates tại sự kiện của TechCrunch năm 2022. Ảnh: TechCrunch.

Khoản thuế này có thể giúp làm chậm tốc độ thay thế con người bằng máy móc, đồng thời tạo thêm nguồn tiền để đào tạo lại lao động mất việc và hỗ trợ an sinh.

Một đề xuất khác của Gates là "Human Reserved", tức một số công việc nên được dành cho con người dù máy móc có thể đảm nhiệm. Ông lấy ví dụ bác sĩ nên trực tiếp thông báo tin xấu cho bệnh nhân thay vì giao việc đó cho robot.

Ở chiều ngược lại, tỷ phú công nghệ này vẫn ủng hộ phát triển AI trong những lĩnh vực mang lại lợi ích rõ ràng. Tuy nhiên, các công việc cần sự đồng cảm và trách nhiệm vẫn nên để con người giữ vai trò chính.

Theo TechCrunch, Reuters