“Anh cả” làm siêu dự án sông Hồng rốt ráo tăng vốn, huy động trái phiếu để làm gì?

Đại Quang Minh vừa tăng vốn lên 32.000 tỷ đồng, đây là lần thứ tư kể từ đầu năm, doanh nghiệp tham gia làm siêu dự án sông Hồng điều chỉnh vốn điều lệ.

Đại Quang Minh huy động trái phiếu để làm gì?

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này có mã DQML12601 phát hành ngày 29/8/2026, đáo hạn vào ngày 29/8/2029.

Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với khối lượng 10.000 trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Cuối năm ngoái, Đại Quang Minh huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Phát hành vào ngày 30/12/2025, đáo hạn ngày 30/12/2028, lãi suất phát hành 9,75%/năm.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm của Saigon Ratings, nguồn tiền thu được từ lô trái phiếu sẽ được dùng để thanh toán trước hạn một phần khoản vay của Đại Quang Minh với công ty mẹ THACO (theo hợp đồng ký ngày 31/12/2025).

Ngoài ra, số tiền huy động được còn dùng để thanh toán trước hạn khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (theo hợp đồng ký ngày 15/12/2023).

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu là hơn 164 triệu cổ phần CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THACO Agri) thuộc sở hữu của THACO. Theo chứng thư định giá của CTCP Thẩm định giá Vietory, số cổ phần này có giá trị 2.000 tỷ đồng.

Ngoài tài sản bảo đảm nói trên, THACO sẽ bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của lô trái phiếu, gồm tiền gốc, lãi và các khoản phải trả khác.

Tuy nhiên, báo cáo xếp hạng tín nhiệm Saigon Ratings cũng lưu ý công ty đang trong giai đoạn triển khai chiến lược mở rộng quy mô hoạt động đầu tư phát triển các dự án.

Vì vậy, “Đại Quang Minh có sự phụ thuộc khá cao vào khả năng vay vốn mới hoặc tái tài trợ nợ thành công, từ các kênh huy động vốn trên thị trường tài chính nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn phục vụ cho yêu cầu phát triển các dự án mới theo kế hoạch”, Saigon Ratings nêu quan điểm.

Đại Quang Minh đặt cược vào đường sắt

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 7/9, Đại Quang Minh bất ngờ thay đổi ngành nghề kinh doanh chính.

Cụ thể, theo đăng ký kinh doanh cũ, “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” là ngành nghề kinh doanh chính của Đại Quang Minh. Tuy nhiên trong đăng ký mới, ngành nghề chính được chuyển thành “Xây dựng công trình đường sắt”.

Sự dịch chuyển của Đại Quang Minh diễn ra trong bối cảnh đường sắt đang trở thành một trong những lĩnh vực hạ tầng được đầu tư mạnh tại Việt Nam.

Hiện tại, Đại Quang Minh là tổng thầu EPC tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, dự án có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng là nhà đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đang chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo thông tin công bố, ông Trần Đăng Khoa (Khoa Khàn) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, ông Nguyễn Hoàng Tuệ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Hồi giữa tháng 5/2026, Đại Quang Minh nâng vốn điều lệ lên 32.000 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn thứ 4 kể từ đầu năm 2026. Tháng 1, doanh nghiệp nâng vốn từ 18.200 tỷ đồng lên gần 19.200 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên gần 19.400 tỷ đồng vào tháng 3. Đến giữa tháng 4, vốn điều lệ đạt 26.100 tỷ đồng.

Động thái này nối dài chuỗi tăng vốn liên tiếp của Đại Quang Minh trong hai năm gần đây. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện 3 đợt tăng vốn, gồm tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng vào cuối tháng 1, lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 bởi ông Trần Đăng Khoa. Sau giai đoạn điều hành ban đầu, ông Khoa dần rút khỏi các hoạt động kinh doanh công khai từ năm 2016. Trong thời gian này, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch THACO thay ông Khoa giữ vai trò Chủ tịch.

Vào cuối năm ngoái, ông Khoa bất ngờ tái xuất trên thương trường với vai trò Chủ tịch Đại Quang Minh thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng liên quan đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP. Hà Nội tháng 4/2026, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Đại Quang Minh, THACO và CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG).