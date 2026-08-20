VETC, Viettel Money dừng thu phí: Chủ xe không muốn dùng ví có thể chọn cách thanh toán nào?

VETC và Viettel Money đã tạm dừng thu phí dịch vụ ví, nhưng chủ xe vẫn có thể lựa chọn nguồn thanh toán khác cho tài khoản giao thông nếu không muốn sử dụng ví điện tử.

VETC và Viettel Money sáng nay 20/8 thông báo tạm dừng thu các khoản phí dịch vụ dự kiến áp dụng với người dùng tài khoản giao thông. Tuy nhiên, chính sách này chưa được xác định có bị bãi bỏ hoàn toàn hay không. Với những chủ xe không muốn sử dụng ví VETC hoặc Viettel Money, việc chuyển sang nguồn thanh toán khác vẫn là một lựa chọn.

Theo quy định, tài khoản giao thông phải được liên kết với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tùy nhà cung cấp, chủ xe có thể lựa chọn tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ thanh toán, với điều kiện và biểu phí khác nhau.

ePass

Đối với ePass, dịch vụ thu phí điện tử không dừng, ngoài ví Viettel Money, chủ xe có thể lựa chọn các nguồn thanh toán khác để liên kết với tài khoản giao thông như tài khoản ngân hàng, MoMo hoặc thẻ tín dụng. Với tài khoản ngân hàng, người dùng có thể liên kết trực tiếp Vietcombank hoặc sử dụng hình thức trích nợ tự động từ một số ngân hàng như BIDV, VietinBank và MB.

Các bước liên kết tài khoản giao thông với ngân hàng trên ePass. Ảnh được thực hiện bởi AI.

Với Vietcombank, người dùng mở ứng dụng ePass, chọn Quản lý nguồn tiền, sau đó chọn Thêm tài khoản liên kết và chọn Vietcombank. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin để khách hàng kiểm tra trước khi xác nhận.

Sau đó, người dùng kiểm tra mã hợp đồng, số tài khoản ngân hàng và nhập mã OTP để xác thực. Khi liên kết thành công, phí qua trạm sẽ được tự động trừ từ tài khoản Vietcombank.

Điều kiện là khách hàng phải có tài khoản giao thông ePass hợp lệ, tài khoản thanh toán tại Vietcombank và sử dụng VCB Digibank để thực hiện xác thực.

VETC

Với VETC, ngoài ví điện tử VETC, khách hàng hiện có thể lựa chọn ví trả sau của ngân hàng để kết nối với tài khoản giao thông.

Theo đó, người dùng đăng nhập ứng dụng VETC, chọn Tất cả, sau đó vào Ví trả sau. Tiếp theo, chọn Kích hoạt ngay, đồng ý điều khoản và chia sẻ dữ liệu, xác thực khuôn mặt, điền thông tin cá nhân rồi nhập OTP để ký hợp đồng. Hồ sơ sau đó được gửi đi xét duyệt.

Các bước thực hiện kích hoạt ví trả sau ngân hàng trên VETC. Ảnh: Thượng Tâm.

Với ví trả sau TPBank, khách hàng phải là công dân Việt Nam từ 20 đến 60 tuổi, đã hoàn tất định danh tài khoản VETC, đồng thời đã mở tài khoản thanh toán TPBank trên ứng dụng VETC và liên kết tài khoản này với ví VETC.

Do một số phương án thanh toán của VETC vẫn yêu cầu ví VETC đang hoạt động, người dùng không nên tự đóng ví trước khi hoàn tất nguồn thanh toán thay thế. Nếu mục tiêu là hủy hoàn toàn ví VETC, khách hàng nên xác nhận với VETC về phương thức đang dùng và điều kiện duy trì tài khoản giao thông.

Lưu ý trước khi đổi nguồn tiền

Trước khi chuyển sang phương thức thanh toán mới, người dùng nên kiểm tra xem việc liên kết đã hoàn tất và nguồn tiền mới đã được đặt làm phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông hay chưa. Không nên hủy nguồn thanh toán cũ khi phương thức mới vẫn đang chờ xác thực hoặc chưa hoạt động.

Trước khi đổi nguồn thanh toán, người dùng cần kiểm tra trạng thái liên kết, biểu phí và bảo đảm tài khoản hoặc hạn mức còn đủ để thanh toán khi qua trạm. Ảnh: Thượng Tâm.

Một yếu tố quan trọng khác là biểu phí. Các phương thức thay thế như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hay ví trả sau đều có thể phát sinh chi phí riêng. Trong một số trường hợp, tổng phí theo giao dịch có thể cao hơn mức 6.600 đồng/tháng từng được các nhà cung cấp dự kiến áp dụng.

Với ví trả sau trên VETC, phí quản lý hạn mức bằng 3% giá trị giao dịch qua trạm. Chẳng hạn, giao dịch 100.000 đồng sẽ phát sinh thêm 3.000 đồng. Nếu tổng giá trị qua trạm trong tháng là 300.000 đồng, riêng khoản phí này tương ứng 9.000 đồng.

Với ePass, liên kết MoMo có mức phí 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng. Thanh toán bằng thẻ tín dụng chịu phí 2.200 đồng cộng 1,902% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000 đồng mỗi giao dịch, còn hình thức trích nợ ngân hàng như BIDV, VietinBank hoặc MB có mức phí từ 1.000 đến 3.000 đồng mỗi lần.

Với mức phí 3.000 đồng/giao dịch qua ngân hàng, chỉ cần 3 lượt qua trạm trong tháng, tổng chi phí đã lên 9.000 đồng. Với MoMo, do mức phí tối thiểu là 1.000 đồng mỗi giao dịch.

Bảng so sánh biểu phí các phương thức thanh toán liên kết. Ảnh được thực hiện bởi AI.

Do đó, trước khi đổi nguồn tiền, chủ xe nên đối chiếu tần suất đi cao tốc và tổng chi phí có thể phát sinh. Người ít sử dụng có thể phù hợp với hình thức tính phí theo từng giao dịch, trong khi người thường xuyên đi qua trạm thu phí cần tính tổng phí hàng tháng để chọn phương án phù hợp hơn.

Sau khi liên kết thành công, tài khoản ngân hàng cần có đủ số dư hoặc dịch vụ trả sau phải còn đủ hạn mức trước khi xe qua trạm. Nếu nguồn thanh toán không đủ tiền, giao dịch có thể không thực hiện được và ảnh hưởng đến việc lưu thông qua trạm thu phí.