Nhân viên VinFast tiết lộ về xe bán tải thuần điện VF Wild

Theo một nhân viên bán hàng VinFast tại TP.HCM, VF Wild có giá khoảng 800 triệu đồng, bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 15/9.

Những khách hàng đầu tiên đặt cọc được ưu đãi 50 triệu đồng, đưa mức giá thực tế xuống còn khoảng 750 triệu đồng.

Nhân viên này cho biết lô VF Wild đầu tiên có thể được bàn giao vào tháng 11. Ở giai đoạn đầu, mẫu bán tải này dự kiến chỉ có một phiên bản.

Điểm đáng chú ý của VF Wild nằm ở hệ truyền động. Nhân viên này mô tả: "VF Wild là dòng xe thuần điện nhưng có thêm máy phát điện chạy xăng để nạp điện vào pin". Theo cách mô tả này, mẫu xe bán tải đầu tiên của VinFast nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động EREV (xe điện phạm vi mở rộng).

Cũng theo phía bán hàng, VF Wild có thể di chuyển thuần điện khoảng 500 km, nhưng dung lượng pin cụ thể chưa được tiết lộ. Công suất mô-tơ và tổng quãng đường khi kết hợp pin với máy phát chạy xăng hiện cũng chưa có thông tin.

VinFast VF Wild được trưng bày tại một sự kiện nội bộ của hãng, cho thấy mẫu bán tải này đang tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa. Ảnh: VinFast.

VF Wild lần đầu được VinFast giới thiệu dưới dạng concept tại CES 2024. Bản ý tưởng dài 5.324 mm, rộng 1.997 mm, nằm trong nhóm bán tải cỡ trung. Điểm đặc biệt là vách ngăn giữa cabin và thùng hàng có thể gập, giúp chiều dài khoang chở đồ tăng từ khoảng 1,5 m lên hơn 2,4 m.

Những chiếc VF Wild xuất hiện gần đây cho thấy bản thương mại đã được điều chỉnh theo hướng thực dụng hơn so với concept. Một số chi tiết mang tính trình diễn như gương camera được thay bằng gương truyền thống, trong khi thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách vuông vức, khỏe khoắn của một mẫu bán tải.

Nếu mức giá khoảng 800 triệu đồng được giữ nguyên, VF Wild sẽ nằm ở vùng giá tương đối dễ tiếp cận trong phân khúc bán tải tại Việt Nam. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sẽ đối mặt thách thức lớn từ Ford Ranger, cái tên dẫn đầu phân khúc nhiều năm qua. Sau 7 tháng đầu 2026, Ranger đạt 7.959 xe, bỏ xa Toyota Hilux với 4.699 xe và Mitsubishi Triton với 1.681 xe.

Cabin VF Wild concept mang phong cách hiện đại, trong khi bản thương mại dự kiến được tinh chỉnh theo hướng thực dụng hơn. Ảnh: Carscoops.

Khoảng cách doanh số cho thấy VF Wild sẽ cần nhiều hơn lợi thế về giá để cạnh tranh, nhất là khi Ranger đã có tệp khách hàng lớn, nhiều phiên bản và vị thế vững chắc trên thị trường.

Dù vậy, nếu cấu hình EREV được xác nhận, hệ truyền động sẽ là điểm khác biệt đáng kể của VF Wild trong phân khúc vốn lâu nay chủ yếu sử dụng động cơ diesel.