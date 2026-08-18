Xe MPV giảm giá xuống dưới 400 triệu đồng và sức ép từ VinFast Limo Green

Loạt MPV phổ thông đang đồng loạt hạ giá, có mẫu xuống còn 395 triệu đồng, trong bối cảnh VinFast Limo Green ngày càng nới rộng khoảng cách doanh số.

Loạt MPV hạ giá sâu, có mẫu giảm hơn 160 triệu đồng

Nhiều năm qua, phân khúc MPV phổ thông được người dùng Việt ưa chuộng nhờ không gian 7-8 chỗ và tính đa dụng. Trước đây, phần lớn các mẫu xe trong nhóm này có giá quanh 600 triệu đồng. Tuy nhiên, mặt bằng giá đang giảm đáng kể khi nhiều hãng liên tục tung ưu đãi để kích cầu.

MG G50 bản số sàn đang được một số đại lý chào giá 395 triệu đồng, thấp hơn 164 triệu đồng so với mức niêm yết. Ảnh: MG.

MG G50 là trường hợp đáng chú ý nhất khi giá thực tế đã xuống dưới mốc 400 triệu đồng. Khảo sát tại một số đại lý MG khu vực phía Nam, G50 bản số sàn đang được bán với giá 395 triệu đồng, giảm 164 triệu đồng so với giá niêm yết 559 triệu đồng. Mức ưu đãi này áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

Ra mắt đầu năm 2025, MG G50 có kích thước lớn hơn các mẫu MPV phổ thông như Toyota Veloz hay Mitsubishi Xpander. Xe dài 4.825 mm, trục cơ sở 2.800 mm và có cấu trúc 8 chỗ. Phiên bản khuyến mãi sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít cho công suất 169 mã lực, mô-men xoắn 285 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp.

Không chỉ các xe đời cũ mới được giảm giá sâu, các mẫu xe đời mới như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross và Suzuki XL7 cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, qua đó giảm hàng chục triệu đồng.

Với Mitsubishi Xpander, mức giảm giá tương đương 57-66 triệu đồng. Sau ưu đãi, Xpander MT còn khoảng 511 triệu đồng, bản AT khoảng 539 triệu đồng và AT Premium khoảng 593 triệu đồng. Xpander Cross được hỗ trợ khoảng 70 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 629 triệu đồng.

Đối thủ Toyota Veloz Cross cũng giảm khoảng 64-66 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 638-660 triệu đồng xuống còn khoảng 574-594 triệu đồng. Trong khi đó, Avanza Premio được hỗ trợ khoảng 56-60 triệu đồng, tương ứng mức giá sau ưu đãi khoảng 502-538 triệu đồng.

Suzuki XL7 có mức hỗ trợ trực tiếp khoảng 60-61 triệu đồng, đưa giá từ 599,9-607,9 triệu đồng xuống còn khoảng 540-547 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua XL7 còn được tặng bảo hiểm vật chất và gói bảo dưỡng nhưng không được quy đổi thành tiền mặt.

Honda BR-V cũng tham gia cuộc đua giảm chi phí mua xe. Bản G được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 31,5 triệu đồng, trong khi bản L nhận mức hỗ trợ 100%, khoảng 70,5 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá 2 phiên bản lần lượt còn khoảng 597,5 triệu và 634,5 triệu đồng.

Wuling Grango được định giá 499 triệu đồng ngay khi ra mắt, qua đó trở thành mẫu MPV 7 chỗ có giá niêm yết thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: Wuling.

Áp lực cạnh tranh trong nhóm MPV cũng khiến các mẫu xe mới gia nhập thị trường phải định hình chiến lược giá ngay từ đầu. Wuling Grango là một ví dụ khi được ra mắt với giá 499 triệu đồng, qua đó trở thành mẫu MPV 7 chỗ có giá niêm yết thấp nhất tại Việt Nam hiện nay.

VinFast Limo Green "đứng sau" cuộc đua giảm giá

Việc hàng loạt MPV phổ thông đồng loạt hạ giá diễn ra trong bối cảnh sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ VinFast Limo Green. Không chỉ thu hút nhóm khách gia đình, mẫu MPV điện này còn nhắm trực tiếp tới người dùng kinh doanh dịch vụ, vốn là tệp khách quan trọng của Xpander, Veloz Cross hay XL7.

Limo Green đang tạo khoảng cách lớn về doanh số trong phân khúc MPV với 32.331 xe bán ra sau 7 tháng đầu năm. Ảnh: VinFast.

Áp lực từ Limo Green càng rõ hơn nếu nhìn vào tương quan doanh số giữa các mẫu xe trong phân khúc. Riêng tháng 7, mẫu MPV của VinFast bán được 4.404 xe. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh số mẫu xe này đạt 32.331 chiếc.

Cùng thời điểm, Xpander chỉ bán được 1.083 xe, tương đương khoảng 1/4 Limo Green. Sau 7 tháng, doanh số mẫu MPV của Mitsubishi đạt 8.874 chiếc, chưa bằng 1/3 doanh số đối thủ. Trước khi Limo Green xuất hiện, Xpander giữ vị trí dẫn đầu phân khúc trong nhiều năm liền.

Khoảng cách còn rõ hơn nếu so với Toyota Veloz Cross. Mẫu xe Nhật Bản bán 899 chiếc trong tháng 7 và đạt 5.996 xe sau 7 tháng.

Tuy nhiên, Limo Green không cạnh tranh bằng giá bán. Mẫu MPV điện hiện có giá 699 triệu đồng và dù được áp dụng ưu đãi còn 644 triệu đồng, mức giá vẫn cao hơn phần lớn các đối thủ chạy xăng.

Xpander từng giữ vị trí dẫn đầu phân khúc MPV phổ thông trong nhiều năm, nhưng hiện đang chịu sức ép lớn khi doanh số bị Limo Green bỏ xa. Ảnh: Mitsubishi.

Lợi thế đáng kể hơn nằm ở chi phí sử dụng. Với nhóm khách chạy dịch vụ, tiền nhiên liệu là khoản chi quan trọng nhất do xe phải di chuyển quãng đường dài. Với tài xế chạy xe thường xuyên, chi phí nhiên liệu của MPV xăng có thể lên tới 15 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, người dùng Limo Green đang được hưởng chính sách miễn phí sạc nên khoản tiết kiệm sau 2 năm có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Với nhóm khách chạy dịch vụ, chênh lệch chi phí vận hành này là một trong những yếu tố giúp MPV điện ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.