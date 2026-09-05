Vì sao Toyota Land Cruiser đời cũ vẫn giữ giá cao sau nhiều năm sử dụng?

Không ít chiếc Toyota Land Cruiser đã qua sử dụng vẫn được rao bán ngang, thậm chí cao hơn giá xe mới, cho thấy sức hút và khả năng giữ giá đáng chú ý của dòng SUV này.

Từ lâu, ô tô Nhật thường được người dùng đánh giá cao về độ bền, khả năng giữ giá và tính thanh khoản trên thị trường xe cũ. Trong số đó, Toyota Land Cruiser là một trong những ví dụ điển hình, khi nhiều xe vẫn được rao bán ở mức cao sau nhiều năm lăn bánh.

Xe cũ vẫn đắt hơn giá niêm yết

Dạo quanh thị trường xe cũ, không khó để bắt gặp những chiếc Land Cruiser được rao bán với mức giá "bất ngờ".

Một chiếc Land Cruiser VX 4.6 đời 2014, đã lăn bánh 170.000 km, hiện được chào hơn 1,6 tỷ đồng. So với mức giá niêm yết khoảng 2,7 tỷ đồng vào năm 2014, chiếc xe vẫn giữ gần 60% giá trị sau hơn một thập kỷ sử dụng. Trong khi, các mẫu xe sang châu Âu cùng độ tuổi thường chỉ giữ được khoảng 20-30% giá trị ban đầu.

Với những đời xe mới hơn, giá bán thậm chí có thể ngang xe mới. Một chiếc Land Cruiser Prado sản xuất năm 2025, đã chạy 20.000 km, đang được rao 3,5 tỷ đồng, nhỉnh hơn khoảng 20 triệu đồng so với mức niêm yết 3,48 tỷ đồng của xe mới.

Sau hơn 10 năm sử dụng, chiếc Land Cruiser đời 2014 vẫn có giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Đức Trung.

Tương tự, một chiếc Land Cruiser LC300 đời 2025chạy khoảng 12.000 km được chào giá hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, LC300 mới hiện có giá niêm yết 4,58 tỷ đồng. Mức rao bán của chiếc xe này cao hơn 400 triệu đồng so với giá hãng.

Một phần nguyên nhân giúp Land Cruiser duy trì mặt bằng giá cao đến từ nguồn cung xe mới không dồi dào. Khách mua LC300 tại Việt Nam nhiều thời điểm phải chờ xe. Với những suất giao sớm, mức chênh được ghi nhận có thể lên tới khoảng 400 triệu đồng.

Dù chưa ra mắt tại Việt Nam, Land Cruiser hybrid đã được một số đại lý báo mức chênh 700-900 triệu đồng. Ảnh: Paultan.

Tình trạng này tiếp tục xuất hiện với Land Cruiser hybrid trước khi mẫu xe này được ra mắt tại Việt Nam. Theo tìm hiểu của VietTimes, khách hàng muốn có suất giao sớm được tư vấn khoản chênh khoảng 700-900 triệu đồng, dù giá bán chính thức của phiên bản hybrid chưa được công bố.

Khi xe mới khó mua đúng giá niêm yết hoặc phải chờ lâu, những chiếc đã qua sử dụng nhưng còn tốt trở thành lựa chọn thay thế. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Land Cruiser duy trì mặt bằng giá cao trên thị trường xe cũ.

Độ bền và chi phí sử dụng tạo lợi thế

Khả năng giữ giá của Toyota Land Cruiser không chỉ đến từ nguồn cung hạn chế. Bản thân mẫu xe này đã tạo được nhóm khách hàng riêng nhờ độ bền, khả năng vận hành ổn định và phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng.

Trang bị tiện nghi và công nghệ không phải thế mạnh của Land Cruiser. Ảnh: Toyota.

Theo anh Lê Văn Khoa, cố vấn dịch vụ tại một garage ở TP.HCM, Land Cruiser không phải mẫu xe nổi bật về tiện nghi nếu đặt cạnh các SUV châu Âu cùng tầm tiền. Điểm mạnh của mẫu xe Toyota nằm nhiều hơn ở chi phí sử dụng trong dài hạn.

"Land Cruiser có độ bền cao, việc bảo dưỡng tương đối dễ dàng và ít phát sinh những khoản sửa chữa lớn nếu được chăm sóc đúng cách", anh Khoa cho biết.

Ngoài yếu tố chi phí, Land Cruiser còn được nhiều người dùng đánh giá cao ở khả năng vận hành. Hệ thống treo thiên về sự êm ái, không gian rộng rãi và tư thế ngồi cao giúp xe phù hợp với những hành trình dài.

Trong khi đó, cấu trúc khung gầm rời và hệ dẫn động 4 bánh vẫn đảm bảo khả năng đi địa hình, một đặc điểm khó tìm thấy ở nhiều mẫu SUV đô thị hiện nay.

Những yếu tố trên phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn của khách hàng. Một người dùng tại phường An Khánh (TP.HCM) cho biết anh mua chiếc Land Cruiser đời 2021 (thế hệ LC200) đã qua sử dụng với giá 4,5 tỷ đồng vào giữa năm 2022. Con số này cao hơn vài trăm triệu đồng so với mức niêm yết khoảng 4,06 tỷ đồng của xe vào năm 2021.

Toyota Land Cruiser được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái trên đường trường, đồng thời vẫn duy trì thế mạnh vượt địa hình nhờ cấu trúc khung gầm rời và hệ dẫn động 4 bánh. Ảnh: AnyAuto.

Theo chủ xe, gia đình vốn yêu thích kiểu dáng Land Cruiser. Bên cạnh đó, anh ưu tiên xe Nhật nhờ độ bền, ít hỏng vặt và chi phí sử dụng dễ kiểm soát hơn. Người này cho biết LC200 có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe châu Âu cùng tầm giá.

Chính độ bền, chi phí sử dụng dễ kiểm soát và nhu cầu ổn định đã giúp Toyota Land Cruiser giữ giá tốt trên thị trường xe cũ. Trong khi đó, nguồn cung xe mới hạn chế tiếp tục tạo lợi thế cho những chiếc đã qua sử dụng nhưng còn tình trạng tốt.