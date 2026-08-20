Sau VETC, Viettel Money dừng thu phí 6.600 đồng/tháng với giao dịch qua ePass

Theo đơn vị này, quyết định được đưa ra sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chính sách phí xử lý giao dịch qua trạm trong thời gian qua.

“Trên tinh thần lắng nghe và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu”, Viettel Money cho biết quyết định dừng chính sách thu phí đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass với Viettel Money.

Người dùng đăng ký thẻ thu phí không dừng ePass tại điểm dịch vụ. Ảnh: ePass.

Trước đó, Viettel Money dự kiến áp dụng mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp.

Đây là chính sách phí áp dụng đối với khách hàng sử dụng Viettel Money để liên kết với tài khoản giao thông ePass. Việc dừng thu phí đồng nghĩa các mức phí dự kiến trên không được triển khai theo chính sách vừa công bố.

Viettel Money cho biết sẽ lấy quyền lợi khách hàng làm nguyên tắc xuyên suốt trong các chính sách và quyết định dịch vụ. Đơn vị cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng minh bạch, thuận tiện và mang lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng.

Động thái của Viettel Money được đưa ra chỉ ít lâu sau khi VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví điện tử VETC với mức phí tương tự Viettel Money.

Việc hai đơn vị liên tiếp dừng hoặc tạm dừng chính sách thu phí diễn ra sau khi các khoản phí này nhận được nhiều ý kiến từ người sử dụng.

Sau khi Viettel Money thông báo dừng thu phí, nhiều người dùng tiếp tục để lại bình luận ngay dưới bài đăng. Một số tài khoản bày tỏ đồng tình với quyết định mới. Có người cho biết vừa rút tiền khỏi ví trước đó và nay cân nhắc nạp lại để tiếp tục sử dụng.

Một số ý kiến khác cho biết sẽ hạn chế duy trì số dư lớn trong ví, thay vào đó chỉ để lại khoản tiền phù hợp với nhu cầu đi qua trạm. Những bình luận này cho thấy quyết định dừng thu phí nhận được phản hồi tích cực, song người dùng vẫn quan tâm đến cách thức quản lý số dư và các chính sách phí trong thời gian tới.