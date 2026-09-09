Điểm danh những nhà thầu xây bệnh viện chậm, bị chủ tịch tỉnh Tuyên Quang để nghị Công an vào kiểm tra

Giao công an xác minh tình hình tài chính của nhà thầu

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc vừa kiểm tra tiến độ dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh này. Dự án quy mô 1.000 giường bệnh, được xây dựng trên diện tích khoảng 13,8 ha, có tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của Tuyên Quang trong lĩnh vực y tế, được khởi công từ tháng 10/2023.

Kiểm tra thực tế, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đánh giá một số hạng mục thuộc các gói thầu 13, 14 và 15 đang chậm so với kế hoạch.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã khởi công từ tháng 10/2023 nhưng đến nay vẫn chưa xong, nhiều nhà thầu chậm tiến độ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Theo báo cáo, quá trình thi công gặp khó khăn về nhân lực, vật tư, thiết bị và nguồn kinh phí để nhập vật liệu. Một số nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực theo phương án và tiến độ đã cam kết.

Tại các gói thầu 14 và 15, lãnh đạo tỉnh cho rằng đơn vị thi công chưa thực sự quyết liệt, máy móc và nhân lực trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê bình chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong tổ chức, điều hành thi công, để một số hạng mục chậm tiến độ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang giao Công an tỉnh xác minh tình hình tài chính của các nhà thầu tham gia dự án. Nội dung xác minh gồm tình trạng nợ xấu, nợ lương công nhân, nợ thuế và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thực hiện các gói thầu.

Những nhà thầu nào góp mặt tại dự án xây bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang?

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang do Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Dự án lớn nên chủ đầu tư phân tách làm nhiều gói thầu.

Ba gói thầu số 13, 14 và 15 có giá trị lớn nhất, tương đương 1.172 tỷ đồng, chiếm 65% tổng giá trị toàn bộ dự án.

Hai gói thầu trong số này chỉ có 1 liên danh tham gia. Gói còn lại có 2 liên danh đăng ký dự thầu.

Cụ thể, Gói thầu số 13 bao gồm các hạng mục Thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (Cổng, tường rào; Bể nước sinh hoạt và PCCC; San nền; Đường giao thông, bãi đỗ xe; Cấp nước ngoài nhà; Thoát nước mưa, nước thải ngoài nhà; Điện chiếu sáng ngoài nhà; Sân đường, cây xanh thảm cỏ ngoài nhà; Hồ điều hòa; Khí y tế ngoài nhà + hào kỹ thuật; Điện nhẹ ngoài nhà; PCCC ngoài nhà và xây dựng trạm biến áp, đường dây trung thế 35kV; Cấp điện nguồn hạ thế).

Mở thầu vào tháng 11/2023, gói này được đấu thầu rộng rãi theo hình thức lựa chọn một giai đoạn hai túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Dự kiến gói thầu số 13 được thực hiện trong 22 tháng.

Dữ liệu cho thấy có duy nhất 1 nhà thầu tham gia là Liên danh nhà thầu Nam Hải –Thành Hưng gồm 5 đơn vị là CTCP Xây lắp Nam Hải, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng, CTCP Cơ khí Thương mại Đức Hùng, CTCP Tư vấn Xây dựng Đông Phương và Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Thành.

Liên danh này đã trúng thầu với giá 231,404 tỷ đồng, thấp hơn 114 triệu đồng so với giá gói thầu chủ đầu tư đưa ra (231,518 tỷ). Công bố cho thấy điểm kỹ thuật của Liên danh này đạt 91/100 điểm.

Đối với Gói thầu số 14, các hạng mục thực hiện gồm: Thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị các hạng mục: Nhà Khám điều trị ngoại trú + cấp cứu; Nhà Nội trú đơn nguyên C1; Nhà điều hành khu xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ (Nhà chứa khí y tế; Nhà xử lý rác thải y tế; Cụm bể xử lý nước thải; Cụm bể xử lý phóng xạ).

Dự án này cũng được đấu thầu rộng rãi và được mở thầu vào ngày 12/11/2023.

Tại gói số 14, có 2 liên danh tham gia dự thầu. Trong đó, Liên danh gồm CTCP Nhân Bình và CTCP Xây dựng và Cơ điện Á Đông bị xét thua thầu do không đạt tại bước đánh giá năng lực kinh nghiệm về nhân sự.

Trong khi đó, Liên danh Tiến Đạt – Sông Hồng – Minh An – GeoVietnam gồm 4 thành viên là Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt, CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng, Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Minh An và CTCP GeoVietnam đã trúng thầu gói này với giá 471,249 tỷ đồng. Điểm kỹ thuật của Liên danh này là 74/100 điểm.

Nếu so với giá gói thầu theo ngân sách chủ đầu tư đưa ra là 469,505 tỷ thì liên danh trúng thầu gói 14 đã trúng với giá cao hơn 1,74 tỷ đồng, tức chênh hơn 0,37%

Nguồn: Tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



Gói thầu số 15 cũng được đấu thầu rộng rãi, giá theo ngân sách chủ đầu tư đưa ra là 470,019 tỷ đồng.

Gói này ghi nhận duy nhất 1 nhà thầu tham gia và trúng thầu là Liên danh Hà Bắc gồm CTCP Đức Anh và CTCP Đầu tư và Phát triển Bắc Hà. Điểm kỹ thuật của Liên danh này là 90/100 điểm.

Giá trúng thầu được công bố là 470,053 tỷ đồng, cao hơn 34 triệu đồng so với giá từ chủ đầu tư đưa ra.

Với gói thầu này, nhà thầu cần thực hiện các hạng mục gồm thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị các hạng mục: Nhà Kỹ thuật nghiệp vụ; Khoa Dinh dưỡng; Nhà Tang lễ; Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Tâm thần; Nhà cơ điện; Nhà điều khiển điện và thông tin; Hành lang kết nối nhà Khám ngoại trú - Kỹ thuật nghiệp vụ - Nội trú; Hành lang cầu nối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ - Nội trú D1; Hành lang cầu nối nhà Khám ngoại trú - Kỹ thuật nghiệp vụ và Nhà để xe của cán bộ CNV.

Như vậy có tổng cộng 11 doanh nghiệp đã tham gia vào 3 liên danh để trúng 3 gói thầu lớn của dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Rủi ro lớn nhất của dự án lúc này có thể không nằm ở vài chục hay vài trăm triệu đồng chênh lệch giá thầu, mà là câu hỏi: Liệu các nhà thầu có đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai những gói thầu hàng trăm tỷ đồng hay không?

Bởi chính báo cáo tiến độ của chủ đầu tư đã đề cập đến tình trạng thiếu nhân lực, vật tư, thiết bị và kinh phí nhập vật liệu. Song song đó, sức khỏe tài chính của các nhà thầu hiện tại cũng trở thành một biến số quan trọng đối với tiến độ dự án.