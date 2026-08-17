Hyundai Tucson ưu đãi 85 triệu đồng, bản Hybrid sắp được bàn giao tại Việt Nam

Trong tháng 8/2026, Hyundai Tucson được áp dụng tổng giá trị ưu đãi lên tới 85 triệu đồng. Cùng thời điểm, phiên bản Tucson Hybrid dự kiến được bàn giao từ tháng 9 với mức giá dưới 999 triệu đồng.

Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình “Tiếp lửa tự hào cùng Hyundai Cup 2026” dành cho khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch mua xe trong tháng 8/2026.

Theo đó, Hyundai Tucson nhận tổng giá trị ưu đãi tối đa 85 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ giá từ Hyundai Thành Công và đại lý, cùng quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Mức ưu đãi cụ thể có thể thay đổi tùy phiên bản và điều kiện áp dụng tại từng đại lý.

Hyundai Tucson nhận ưu đãi lên tới 85 triệu đồng. Ảnh: HTV

Bên cạnh chương trình dành cho phiên bản động cơ đốt trong, Hyundai Thành Công cũng đang chuẩn bị đưa Hyundai Tucson Hybrid tới thị trường Việt Nam. Mẫu xe dự kiến có giá dưới 999 triệu đồng và bắt đầu được bàn giao từ tháng 9/2026.

Tucson Hybrid có giá dưới 999 triệu đồng và được bàn giao vào tháng 9/2026. Ảnh: HTV

Tucson Hybrid sử dụng công nghệ Hyundai Turbo Hybrid thế hệ mới, hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao trải nghiệm lái.

Cùng với Tucson Hybrid, Hyundai Palisade Hybrid cũng dự kiến được bàn giao từ tháng 10/2026, với mức giá khoảng 1,5-1,7 tỷ đồng. Hai mẫu xe được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn xe điện hóa của Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Ngoài Tucson, chương trình ưu đãi tháng 8 còn áp dụng cho Santa Fe với mức hỗ trợ tối đa 220 triệu đồng, Stargazer 117 triệu đồng, Accent và Creta 79 triệu đồng, Grand i10 50 triệu đồng.